Alors que Joe Biden devrait être assermenté en tant que 46e président mercredi prochain, les Américains découvrent de nouveaux détails sur l’ascendance de 78 ans.

Le président élu fait fréquemment référence à ses ancêtres irlandais, mais il y a maintenant un vif intérêt pour un discours qu’il a prononcé en 2013, dans lequel il affirmait avoir des liens familiaux en Inde.

‘Dans les années 1970, j’ai reçu une lettre d’un gentleman [with the surname] Biden de Mumbai, affirmant que nous étions liés », a-t-il déclaré dans le discours de 2013, prononcé lors d’un voyage en Inde.

« Il a suggéré que notre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père commun travaillait pour la East India Trading Company et soit venu à Mumbai. »

Biden a affirmé plus tard que le nom du parent commun était George Biden, mais un enregistrement d’une telle personne ne semble pas exister.

Au lieu de cela, Tim Willasey-Wilsey, professeur invité d’études sur la guerre au King’s College de Londres, dit qu’il est plus probable que le président élu était lié à Christopher Biden, qui travaillait pour la Compagnie des Indes orientales.

Si cela est vrai, cela signifierait que Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris ont tous deux des liens avec l’Inde, la défunte mère de Harris étant née dans la nation sud-asiatique.

Fait intéressant, Christopher Biden a vécu et est mort à Madras (maintenant connue sous le nom de Chennai), exactement le même endroit où la mère de Harris est née.

Mais comme le rapporte le Times, le possible parent du président élu et la famille de Harris auraient eu des expériences très différentes de la vie en ville.

Selon le journal: «Harris décrit son grand-père indien comme« l’un des premiers combattants de l’indépendance en Inde ». Les ancêtres de Biden, cependant, se situent du côté opposé de l’histoire, non pas en tant que victimes de l’empire mais en tant que bâtisseurs de l’empire britannique.

Ils affirment en outre que Biden a un « héritage problématique » compte tenu de ses liens potentiels avec la East India Trading Company.

Au début des années 1800, à l’époque de la naissance de Christopher Biden, «la Compagnie des Indes orientales avait conquis, subjugué et pillé de vastes régions d’Asie du Sud … régnant sur la majeure partie de l’Inde».

Dans les années 1800, «la Compagnie des Indes orientales avait conquis, subjugué et pillé de vastes zones d’Asie du Sud … dominant la majeure partie de l’Inde». Sur la photo: grand anglais de la Compagnie des Indes orientales à cheval dans une procession indienne, 1825-1830

Une peinture de John Wood, créée en 1850, intitulée «Approaching Bombay». À cette époque, la Compagnie des Indes orientales gouvernait toujours l’Inde

Selon Willasey-Wilsey, Christopher Biden est devenu capitaine d’un navire nommé Princess Charlotte of Wales en 1821.

Le navire était prétendument un navire marchand armé de la Compagnie des Indes orientales. Christoper Biden a ensuite effectué quatre voyages aller-retour entre l’Angleterre et Calcutta, en Inde.

Il a épousé une femme du nom de Harriet Freeth dans son Angleterre natale, et ils ont eu trois enfants.

Le couple s’installe finalement en Inde en 1839. Christopher Biden est devenu un maître d’hôtel et un magasinier maritime à Madras, où il était en charge de l’expédition.

Bien qu’il ait travaillé pour la Compagnie des Indes orientales – qui était responsable de la colonisation et de l’assujettissement de la population locale – Christopher était très apprécié de la communauté.

Le Times rapporte qu’entre 1839 et 1857, «Christopher s’est forgé une réputation pour ses œuvres caritatives, en créant le Biden Home pour les marins démunis et en travaillant à améliorer la sécurité maritime en érigeant des phares le long de la côte de Madras.

Une plaque installée en son honneur à Chennai (anciennement Madrad) détaille le « respect universel du cœur impudique et bienveillant de Chrostopher gagné de chaque classe de la communauté »

Cependant, les tensions entre colons britanniques et locaux augmentaient, conduisant à la mutinerie indienne de 1857.

Christopher est décédé l’année suivante, le Times rapportant qu’il avait peut-être été tué dans le soulèvement par un «groupe de fanatiques».

La fille de Christopher est restée en Inde, mais on ne sait pas si elle s’est mariée et a eu des enfants. Ses fils seraient retournés en Angleterre.

La publication affirme que l’ascendance de Joe Biden est « complexe et difficile » et que la vie de Christopher Biden « reflète à la fois les côtés les plus clairs et les plus sombres de l’Empire britannique, une histoire de bonnes intentions, de gros profits et d’effusion de sang brutale ».

Une plaque en l’honneur du capitaine Christopher Biden est vue à Chennai (anciennement Madras)