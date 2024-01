Joe Biden affirme que des militants soutenus par l’Iran ont tué 3 soldats américains dans une attaque de drone

Trois militaires américains ont été tués par une attaque de drone contre une base militaire menée par des « groupes militants radicaux soutenus par l’Iran » dans le nord-est de la Jordanie, a annoncé dimanche la Maison Blanche.

C’est la première fois que des soldats américains sont tués lors d’une attaque au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza en octobre.

Le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis « demanderaient des comptes à tous les responsables au moment et de la manière de notre choix ».

L’attaque constitue une escalade significative qui risque d’entraîner davantage les États-Unis dans le conflit, même si Washington cherche à éviter une conflagration régionale plus large.

Les États-Unis ont lancé ces derniers mois plusieurs frappes contre des militants irakiens soutenus par l’Iran en Irak et en Syrie, qui ont mené plus de 140 attaques contre les forces américaines dans la région. Mais il n’a pas riposté directement contre l’Iran.

Les responsables américains de la défense ont déclaré qu’au moins 34 militaires avaient été blessés lors de l’attaque contre une base militaire dans le nord-est de la Jordanie. L’incident s’est produit à l’avant-poste de la Tour 22, près de la frontière syrienne, où sont basés 350 membres de l’armée et de l’air américaines dans le cadre de la coalition combattant Isis. La Jordanie a condamné l’attaque.

Les prix du pétrole ont augmenté lundi matin en Asie après l’annonce de la Maison Blanche. Le brut Brent, la référence internationale, a augmenté de 1,1 pour cent à 84,46 dollars le baril. L’indice de référence américain équivalent, West Texas Intermediate, a gagné 1,1 pour cent pour s’échanger à 78,87 dollars le baril.

En Irak et en Syrie, les forces américaines ont été la cible d’attaques répétées de la part d’un groupe nouvellement créé de milices soutenues par l’Iran, connu sous le nom de Résistance islamique en Irak.

L’IRI a déclaré dimanche avoir mené des attaques à l’aide de drones armés contre trois bases militaires abritant des troupes américaines en Syrie, dont Al-Tanf, située de l’autre côté de la frontière avec l’avant-poste de la Tour 22. Il n’est pas clair si c’est l’attaque qui a tué les trois militaires américains.

L’IRI a déclaré que ses attaques étaient des représailles au soutien de Biden à Israël dans sa guerre contre le Hamas à Gaza. Les États-Unis ont répondu en menant des frappes aériennes sur des installations liées aux milices irakiennes.

Ce mois-ci, l’armée américaine a tué un commandant de haut rang de Harakat al-Nujaba, une milice soutenue par l’Iran en Irak. Washington a qualifié cette action de « légitime défense » après que la faction ait mené des attaques contre le personnel américain. Les experts estiment qu’Harakat al-Nujaba est l’une des factions les plus influentes de l’IRI.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont coordonné des frappes conjointes contre des cibles Houthis au Yémen en réponse aux attaques du groupe rebelle soutenu par l’Iran contre des navires naviguant dans la mer Rouge, une voie de navigation essentielle pour le commerce mondial.

Les rebelles Houthis ont déclaré que leurs attaques contre les voies maritimes étaient une réponse aux bombardements israéliens sur la bande de Gaza depuis le début de la guerre contre le Hamas en octobre. Les Houthis ont mené plus de 30 attaques contre des navires internationaux et commerciaux depuis la mi-novembre.

Les responsables iraniens ont déclaré à plusieurs reprises que Téhéran souhaitait éviter qu’une guerre régionale plus large n’éclate et ne voulait pas être entraîné dans un conflit direct avec Israël ou les États-Unis. L’agence de presse officielle iranienne IRNA a cité lundi les propos de la mission permanente de l’Iran auprès de l’ONU : « L’Iran n’a aucun lien avec ces attaques, et les affrontements opposent l’armée américaine et les groupes de résistance de la région, qui s’affrontent réciproquement. »

Jonathan Panikoff, ancien haut responsable du renseignement aujourd’hui à l’Atlantic Council, a déclaré : « L’Iran calcule probablement que les États-Unis sont réticents à répondre et à s’engager dans un conflit à l’échelle régionale ; quelque chose sur lequel l’administration est explicite depuis des mois.

Il a ajouté : « Les faits sur le terrain démontrent qu’il est de plus en plus difficile d’éviter le conflit régional, quelles que soient les volontés des États-Unis, et les États-Unis constituent désormais une cible privilégiée. Cela doit au moins inciter l’administration Biden à reconsidérer sa vision de la nature du conflit actuel.»

Les principaux républicains du Congrès ont appelé à des frappes directes contre l’Iran. « Frappez l’Iran maintenant. Frappez-les fort », a écrit le sénateur Lindsey Graham sur X.

La frappe de drone a révélé les visions contradictoires en matière de politique étrangère des deux candidats républicains à la présidentielle.

Alors que la belliciste Nikki Haley a appelé Biden à « riposter avec toute la force de la force américaine », Donald Trump, plus isolationniste, a critiqué le président mais a appelé à « un retour immédiat à la PAIX PAR LA FORCE ».

Reportages supplémentaires de William Sandlund à Hong Kong et de Najmeh Bozorgmehr à Téhéran