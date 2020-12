Joe Biden a continué à contredire son histoire concernant son rôle dans la mission de 2011 pour tuer Oussama Ben Laden, affirmant qu’il avait suggéré de faire « un autre passage » sur l’enceinte, avant de dire à Obama de « faire confiance à son instinct ».

Le président élu a rappelé la discussion de l’administration sur l’opportunité de prendre des mesures lors de l’opération Neptune Spear, dans le nouveau documentaire de CNN, « President in Waiting », diffusé samedi soir.

«Quand est venu le temps d’aller ou de ne pas y aller, le président a fait le tour de la pièce. Je pense qu’il y avait 17 personnes autour de la table … et [he] a dit: « Que pensez-vous que nous devrions faire? », a déclaré Biden dans le film.

Joe Biden est revenu sur les conseils qu’il avait donnés à Obama lors de la mission de 2011 pour tuer Oussama ben Laden au Pakistan, dans le nouveau documentaire de CNN, « President in Waiting », diffusé samedi.

Biden regarde avec d’autres responsables de l’administration Obama pendant la mission SEAL Team 6 visant à tuer Ben Laden en 2011. Il a initialement déclaré qu’il avait dit à Obama de ne pas aller de l’avant avec le raid.

« Deux ont dit d’aller, et un a dit de ne pas y aller, et je suis la dernière personne dans la pièce. Et encore une fois, c’est un endroit où je dois réserver de l’espace, à mon avis, pour le président.

Biden a noté « qu’il restait une option », qui consistait à effectuer un survol supplémentaire pour s’assurer qu’ils avaient la bonne cible.

« J’ai dit: » Monsieur le Président, je pense que vous devriez attendre et faire un autre passage « – sachant que si vous faites un passage plus bas, ils pourraient l’observer et il s’enfuirait », a déclaré Biden.

« Mais ensuite, je suis sorti comme je l’ai toujours fait après chaque réunion avec le Conseil de sécurité, et je me suis dirigé vers le bureau avec [Obama] et nous aurions une discussion privée. Et je lui ai dit: « Monsieur le Président, suivez votre instinct sur celui-ci. »

Biden a expliqué qu’il avait « réservé un espace » à Obama, qui avait « risqué toute sa présidence » en faisant avancer la mission.

« Si cette décision avait été erronée, s’il n’avait pas été là ou si elle avait échoué, je doute que les 17 personnes autour de cette table auraient dit: « Je lui ai dit qu’il devrait partir », a-t-il ajouté.

Biden a affirmé qu’il avait dit au président « d’attendre », suggérant qu’ils effectuent un autre passage au-dessus de l’enceinte de Ben Laden pour s’assurer qu’ils ont la bonne cible

Ben Laden a été tué dans son complexe d’Abbottabad lors d’un raid des forces spéciales américaines, le 3 mai 2011

La version des événements de Biden dans le documentaire contredit cependant son récit initial d’il y a huit ans, lorsqu’il a déclaré qu’il avait conseillé à Obama de ne pas poursuivre le raid.

Le cerveau de la terreur Oussama Ben Laden a été tué par les Navy SEALS au Pakistan en mai 2011

Lors d’une retraite du Congrès démocrate dans le Maryland en 2012, Biden a déclaré qu’il avait dit à Obama: « Ma suggestion est de ne pas y aller. Nous devons faire deux autres choses pour voir s’il est là.

Le président Obama lui-même a également déclaré que Biden avait « pesé contre le raid », dans ses mémoires, A Promised Land, publiés le mois dernier.

Biden a cependant raconté une histoire différente lors d’un événement de campagne dans l’Iowa en janvier de cette année, lorsqu’il a été interpellé par le journaliste de Fox News, Peter Doocy.

« En tant que commandant en chef, si jamais on vous remettait un renseignement indiquant que vous pouviez arrêter une attaque imminente contre les Américains – mais vous devez utiliser une frappe aérienne pour éliminer un chef terroriste – appuyez-vous sur la détente? » Doocy a demandé à Biden.

«Eh bien, nous l’avons fait – le nom du gars était Oussama Ben Laden», répondit-il.

«N’avez-vous pas dit au président Obama de ne pas poursuivre Ben Laden ce jour-là? Demanda Doocy.

«Non, je ne l’ai pas fait, dit Biden.

Au moment de l’entretien, les démocrates avaient fustigé la décision du président Donald Trump de tuer le général iranien Qassem Soleimani lors d’une frappe aérienne, un geste qui menaçait de provoquer une guerre totale.

Biden a déclaré dans un communiqué à l’époque que Trump « avait jeté un bâton de dynamite dans une poudrière ».

« La déclaration de l’administration dit que son objectif est de dissuader les futures attaques de l’Iran, mais cette action aura presque certainement l’effet inverse », a-t-il déclaré.

Lors d’une retraite du Congrès démocrate dans le Maryland en 2012 (photo), Biden a déclaré qu’il avait dit à Obama: « Ma suggestion est de ne pas y aller. Nous devons faire deux autres choses pour voir s’il est là.

Robert Gates (au centre), qui a été secrétaire à la Défense sous les anciens présidents Obama et George W. Bush, a précédemment déclaré que Biden avait eu « tort sur presque toutes les questions de politique étrangère et de sécurité nationale au cours des quatre dernières décennies »

Cependant, les positions de Biden sur la politique étrangère pendant son mandat de vice-président ont également été critiquées par des membres de l’administration Obama, en particulier Robert Gates.

Gates, qui a été secrétaire à la Défense sous les anciens présidents Obama et George W. Bush, a déclaré en 2019 qu’il ne savait pas si Biden ferait un président efficace en raison de sa politique.

« Lui et moi nous sommes mis d’accord sur certaines questions clés de l’administration Obama, nous étions en désaccord significatif sur l’Afghanistan et d’autres questions », a déclaré Gates à CBS News.

«Je pense que le vice-président a eu des problèmes avec l’armée.

Gates a déclaré qu’il maintenait ce qu’il avait écrit dans ses mémoires de 2014, que Biden était ‘impossible de ne pas aimer.

« C’est un homme intègre, incapable de cacher ce qu’il pense vraiment, et l’une de ces rares personnes vers qui vous pouvez vous tourner pour obtenir de l’aide dans une crise personnelle.

« Pourtant, je pense qu’il s’est trompé sur presque toutes les questions de politique étrangère et de sécurité nationale au cours des quatre dernières décennies », a-t-il ajouté.