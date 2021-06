JOE Biden a accusé Boris Johnson d' »attiser » les tensions en Irlande avant leur première réunion en Grande-Bretagne aujourd’hui.

Le président devrait aborder la paix post-Brexit avec le Premier ministre pour s’assurer que l’accord du Vendredi saint est protégé – alors que la Grande-Bretagne et l’UE tentent de résoudre la question des contrôles en mer d’Irlande.

Joe Biden a accusé Boris Johnson d’avoir « enflammé » les problèmes en Irlande, selon des informations

Le Premier ministre et le président se rencontreront aujourd’hui avant le sommet du G7 Crédit : Andrew Parsons / No10 Downing Street

Mais les tensions sur la gestion britannique des questions irlandaises ont déjà été exprimées par Biden, rapporte le Times.

Yael Lempert, le plus haut diplomate américain en Grande-Bretagne, a déclaré à Lord Frost, le ministre du Brexit, que le gouvernement « exacerbait » les tensions en Irlande et en Europe avec son opposition aux contrôles dans les ports.

Lempert a déclaré qu’on lui avait dit de prendre la décision de lancer une démarche à Londres – qui est une réprimande diplomatique formelle rarement échangée entre alliés.

Le mémo indiquait que les États-Unis « exhortaient fortement » la Grande-Bretagne à parvenir à un « règlement négocié », même si cela signifiait des « compromis impopulaires », selon les rapports.

Lors d’une réunion le 3 juin, le diplomate américain a averti Frost que le différend de plus en plus amer entre la Grande-Bretagne et l’UE sur le protocole « attirait l’attention » de Biden avant sa première rencontre avec Johnson aujourd’hui.

Avant les pourparlers, le conseiller à la sécurité nationale de M. Biden, Jake Sullivan, a averti que le président nourrissait des inquiétudes « très profondes » sur la question provoquée par le Brexit.

DISCOURS TENDU

M. Sullivan a déclaré que le président pensait que le protocole post-Brexit sur l’Irlande du Nord était « critique » pour garantir la protection de l’accord du Vendredi saint, alors que la Grande-Bretagne et l’UE tentent de résoudre le problème des contrôles en mer d’Irlande.

Le conseiller a déclaré à la BBC que les deux parties doivent poursuivre les négociations, ajoutant : « Mais quelle que soit la manière dont elles trouveront de procéder, elle doit, à la base, protéger fondamentalement les gains de l’accord du Vendredi saint et ne pas le mettre en péril.

« Et c’est le message que le président Biden enverra lorsqu’il sera à Cornwall. »

Le sommet du G7 fera avancer la politique étrangère de Joe Biden, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale – rassemblant les démocraties du monde pour relever les grands défis de notre temps.

Joe Biden est sur le point de visiter trois pays en huit jours dans le cadre de sa première aventure à l’étranger en tant que président.

C’est un coup de pouce du président alors qu’il arrive au Royaume-Uni

Joe Biden est arrivé hier avant le sommet du G7

Après avoir succédé à Donald Trump en janvier, M. Biden a déclaré que le voyage – qui comprend également une réunion de l’OTAN et des entretiens avec le Russe Vladimir Poutine – visait à aplanir les relations avec les alliés qui avaient été tendues sous son prédécesseur.

Il a déclaré aux journalistes que l’objectif était de « renforcer l’alliance, en indiquant clairement à Poutine et à la Chine que l’Europe et les États-Unis sont proches ».

M. Biden a promis que la rencontre avec le Premier ministre « affirmerait la relation particulière entre nos nations ».

Downing Street a déclaré que Boris avait l’intention de favoriser une « relation étroite » avec Washington.

Le Premier ministre espère conclure un accord commercial avec les États-Unis – mais les commentaires du conseiller à la sécurité nationale étaient les derniers d’une série d’avertissements concernant l’impact du Brexit sur l’Irlande du Nord.

Boris Johnson prévoit d’utiliser le sommet des principales économies pour exhorter les membres – dont le Canada, le Japon, la France, l’Allemagne et l’Italie – à « vaincre » Covid en aidant à vacciner le monde d’ici la fin de l’année prochaine.

Le président américain a déclaré aux journalistes qu’il annoncerait une stratégie vaccinale pour le monde.

M. Johnson souhaite également un nouveau traité sur la réponse aux pandémies après la « période assez difficile » où les pays se faisaient concurrence et « se disputaient » l’accès aux EPI.

Le sommet se concentrerait sur « une reconstruction plus verte, une reconstruction meilleure » après la pandémie, a-t-il déclaré.

À la fin du sommet, le président et la première dame rencontreront la reine au château de Windsor.

M. Biden partira ensuite pour Bruxelles et plus tard Genève en Suisse.