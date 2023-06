Joe Biden accueillera le Premier ministre indien Narendra Modi ; contrer l’accent mis sur la Chine

L’administration Biden déroulera le tapis rouge cette semaine pour le Premier ministre indien Narendra Modi, qui arrive à Washington mercredi pour une visite dont la Maison Blanche espère renforcer les liens américano-indiens face à l’agression croissante de la Chine dans l’Indo-Pacifique.

M. Modi, qui a reçu un accueil particulièrement chaleureux de l’ancien président Donald Trump lors d’une visite à Houston en 2019, aura droit à un dîner d’État du président Biden et de la première dame Jill Biden à la Maison Blanche jeudi. Il s’adressera également à une session conjointe du Congrès jeudi après-midi.

L’administration Biden cherchera au cours de la visite à souligner l’importance de l’Inde dans les efforts plus larges menés par les États-Unis pour contrer la posture autocratique de la Chine sur la scène internationale. Les relations étroites de l’Inde avec la Russie seront également abordées.

Les analystes disent que M. Modi fera pression pour une expansion du commerce avec les États-Unis, tandis que l’administration Biden souhaite l’aide du Premier ministre indien pour diversifier les chaînes d’approvisionnement américaines et les bases de fabrication de produits de haute technologie, y compris les micropuces, loin de la Chine et vers des pays similaires. démocraties conscientes.

Alors que l’Inde se classe au huitième rang sur la liste des partenaires commerciaux étrangers des États-Unis – loin derrière la Chine, qui est troisième – l’économie indienne est l’une des plus importantes et de la croissance la plus rapide au monde. Pendant ce temps, l’Inde est cette année sur la bonne voie pour dépasser la Chine en tant que pays le plus peuplé du monde.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré que la visite de Modi « renforcera l’engagement commun de nos deux pays en faveur d’un Indo-Pacifique libre, ouvert, prospère et sûr et notre détermination commune à élever notre partenariat technologique stratégique, notamment dans les domaines de la défense, de l’énergie propre et de l’espace ».

Le porte-parole a ajouté que la réunion « affirmera le partenariat profond et étroit entre les États-Unis et l’Inde et les liens chaleureux de famille et d’amitié qui unissent les Américains et les Indiens ».

Près de 3 millions d’immigrants indiens sont aux États-Unis, avec un million d’autres d’origine indienne, une diaspora dont la présence se fait de plus en plus sentir dans le paysage politique américain. Deux candidats républicains à la présidentielle de 2024, l’ancien gouverneur de Caroline du Sud Nikki Haley et l’entrepreneur Vivek Ramaswamy, sont d’origine indienne.

M. Modi devrait s’adresser vendredi à un rassemblement sur invitation de 850 Indiens d’Amérique influents au Ronald Reagan Building and International Trade Center à Washington, selon la télévision de New Delhi.

Lors de discussions plus tôt dans la semaine, M. Biden et M. Modi devraient se concentrer sur l’engagement de leurs pays en faveur d’une région indo-pacifique libre et sécurisée, ainsi que sur leurs partenariats technologiques, notamment dans les énergies propres et l’espace, selon la maison Blanche.

Le facteur russe

Les relations américano-indiennes étaient grevées de suspicion mutuelle à l’époque de la guerre froide, lorsque l’Inde entretenait un partenariat de défense avec l’ex-Union soviétique. La relation entre New Delhi et Washington a changé au cours des dernières décennies alors que les deux démocraties se sont alignées plus étroitement au milieu de la montée mondiale de la Chine dirigée par le Parti communiste.

Cependant, la Russie reste le plus grand fournisseur de matériel militaire de l’Inde. Un rapport de Reuters a noté que les administrations américaines successives ont cherché à détourner l’Inde de son partenariat de défense avec Moscou, bien que New Delhi ait augmenté ses achats de pétrole russe bon marché à la suite de l’invasion de l’Ukraine – à la grande frustration de l’Occident.

Les relations américano-indiennes à l’ère Biden ont été chaleureuses, mais également marquées par la complexité, car M. Biden a recherché des liens plus solides avec l’Inde – la plus grande démocratie du monde – tout en cherchant simultanément à contrer l’affirmation économique et militaire croissante de la Chine dans la région indo-pacifique. .

Depuis son arrivée au pouvoir, M. Biden a couru avec les efforts de l’ancienne administration Trump pour revigorer le Quad, un partenariat international entre les États-Unis, l’Australie, l’Inde et le Japon. Le groupement s’est aligné pour contrer la pression économique de la Chine contre les petits pays de l’Indo-Pacifique.

Il a également cherché à rallier le monde contre l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cependant, contrairement aux autres pays du Quad et à presque tous les autres alliés majeurs des États-Unis, l’Inde n’a pas imposé de sanctions à la Russie et n’a émis que des critiques limitées sur son invasion de l’Ukraine.

• Cet article est basé en partie sur des rapports de service de fil.