Joe Biden aborde l’assurance-chômage après le rapport sur l’emploi d’avril

« Je m’attends à ce que, à mesure que notre économie reviendra, ces entreprises offriront des salaires équitables et des environnements de travail sûrs », a déclaré Biden dans une allocution à la Maison Blanche. « Et s’ils le font, ils trouveront beaucoup de travailleurs. »

Le gouvernement fédéral commencera à autoriser les gouvernements des États et locaux à demander une partie d’un pool de secours de 350 milliards de dollars, à rationaliser la distribution de l’aide aux garderies et à commencer à envoyer des subventions à 16000 restaurants et bars en difficulté, entre autres efforts.

La masse salariale non agricole aux États-Unis a augmenté de 266 000 en avril, bien en deçà des attentes d’environ 1 million d’emplois créés, le taux de chômage ayant grimpé à 6,1%. Le rapport de vendredi a soulevé des questions sur la façon dont les entreprises peuvent attirer les travailleurs dans une économie en réouverture et sur le rôle que le gouvernement devrait jouer pour encourager l’embauche.

Biden a minimisé la lenteur de la croissance, affirmant que l’économie «évoluait dans la bonne direction».

Pourtant, le président a déclaré que les données décevantes montraient la nécessité d’augmenter les vaccinations contre Covid-19 et de faire adopter ses infrastructures et ses plans de relance économique. Les démocrates ont déclaré que certaines parties de ses propositions, y compris des dispositions visant à étendre les services de garde d’enfants abordables et les congés payés, faciliteront l’acceptation d’un emploi pour les parents.

L’augmentation de la capacité de garde d’enfants, la réouverture des écoles et l’augmentation du taux de vaccination devraient aider à atténuer les problèmes d’embauche, a déclaré Biden lundi.

Les républicains et les organisations professionnelles ont remis en question la nécessité de l’allocation de chômage fédérale augmentée de 300 dollars par semaine alors qu’une grande partie du pays se prépare à lever les restrictions économiques. Les paiements ont été prolongés dans le cadre du programme de secours en cas de pandémie de 1,9 billion de dollars des démocrates.

Les détracteurs des prestations améliorées soutiennent qu’ils découragent les Américains d’accepter des emplois qui ne les rémunèrent peut-être pas autant que l’assurance-chômage. Le manque d’options de garde d’enfants pour les demandeurs d’emploi et les problèmes de sécurité en raison de la persistance du virus ont probablement également joué un rôle majeur.

Une fiche d’information de la Maison Blanche publiée lundi a déclaré que « les travailleurs ne peuvent pas refuser un emploi en raison d’une préoccupation générale et non spécifique au sujet du COVID-19 et continuer à recevoir des avantages ». Les gens pourraient rejeter une offre et continuer à recevoir du chômage s’ils ont un enfant à la maison qui ne peut pas aller à l’école en raison du virus, ou si un employeur ne se conforme pas aux normes de santé fédérales ou étatiques, entre autres raisons, a déclaré l’administration.

Alors que les démocrates rédigent une loi sur la reprise économique et que Biden se prépare à des négociations avec les républicains, les plans du président risquent de ne pas passer par le Congrès pendant des semaines ou des mois. La Maison Blanche pourrait également devoir réduire les propositions pour obtenir l’approbation du Capitole, même en vertu de règles budgétaires spéciales qui ne nécessiteraient que des votes démocrates.

Une autre priorité de Biden qui pourrait amener les employeurs à augmenter les salaires – un salaire minimum fédéral de 15 $ l’heure – n’a pas été intégrée au programme d’aide aux coronavirus plus tôt cette année. Un projet de loi autonome visant à augmenter le plancher salarial est confronté à de longues chances d’approbation du Sénat.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.