Joe Biden a un problème entre Dean Phillips et Rashida Tlaib

Ces deux habitants de la génération X du Midwest ne coordonnent pas leurs activités. La convergence de leurs attaques contre Biden est purement fortuite.

Mais d’un autre côté, ce n’est pas un hasard s’ils s’en prennent à Biden en ces termes et en ce moment. Tous deux représentent des versions de la nouvelle garde du Parti démocrate de l’ère Trump : le mouvement progressiste radical incarné par Tlaib et ses collègues membres du Squad, et l’ensemble anti-partisan et suburbain des Problem Solvers Caucus dont Phillips est un membre franc.

Ces deux factions ont prospéré en parallèle lorsque Trump était président, propulsant Phillips et Tlaib au Congrès lors des élections de 2018. Les deux législateurs – et les circonscriptions divergentes qu’ils ont canalisées – ont uni leurs forces avec Biden pour aider à renverser Donald Trump en 2020.

Cela devrait perturber Biden qu’ils aient en même temps perdu patience avec lui.

J’ai rencontré Phillips et Tlaib pour la première fois en tant que candidats lors de la campagne de 2018, lorsqu’ils ont déjoué les pronostics de différentes manières pour atteindre le Congrès. Phillips l’a fait en remportant une victoire éclatante dans un siège historiquement de droite, Tlaib en remportant l’investiture démocrate en tant que gauchiste arabo-américain dans une circonscription longtemps détenue par les démocrates noirs traditionnels.

Depuis leur arrivée à Washington, ils ont défié les normes du Parti démocrate, même s’ils ont voté de manière fiable en faveur du programme du parti.

Mon collègue Jonathan Martin et moi avons d’abord présenté Phillips comme un « baron des glaces du Minnesota » – il a fondé l’entreprise de desserts glacés Talenti – dans un article à propos des recrues vedettes du Congrès démocrate visant à punir le Parti républicain de Trump. Ma première impression de lui était celle d’un centriste d’un sérieux désarmant, déterminé à s’engager en politique selon ses propres conditions.

Phillips, aujourd’hui âgé de 54 ans, agitait les dirigeants démocrates bien avant de se présenter dans le New Hampshire. Il a poussé Nancy Pelosi à quitter son poste de présidente de la Chambre, a noué des relations étroites avec les républicains et a fait pression sur les démocrates pour qu’ils adoptent une législation modérée sur des questions telles que le maintien de l’ordre. Avant les élections de 2022, il a appelé Biden à ne pas briguer un second mandat.

Phillips a affiché une tendance constante à dire que je n’ai pas besoin de cette impatience – le sentiment que s’il ne peut pas faire le genre de choses qu’il souhaite faire au pouvoir, il ne restera peut-être pas longtemps. Lors d’une réunion des démocrates de la Chambre alors qu’ils tentaient de faire adopter la législation sur les dépenses sociales connue sous le nom de Build Back Better, Phillips a déclaré qu’il ne se souciait pas de perdre sa réélection si cela signifiait accomplir des choses importantes.

Il n’est pas difficile de voir cet esprit se refléter dans sa décision de défier le président.

Tlaib, 47 ans, est encore plus agaçant pour les démocrates. Elle a provoqué à plusieurs reprises la colère des dirigeants de partis, des groupes pro-israéliens et de ses collègues juifs (dont Phillips) avec ses commentaires sur Israël. Lorsque certains démocrates ont affirmé après les élections de 2020 que le parti avait payé un prix terrible pour avoir toléré les slogans socialistes et l’activisme anti-police, Tlaib a riposté avec force. Elle a accusé ces critiques d’avoir exhorté les progressistes à renoncer à se battre pour les électeurs de couleur.

Si Phillips s’est montré impatient au point de se mettre en danger, Tlaib a accueilli les risques de manière insurmontable. Elle a écrasé ses principaux challengers en 2020 et 2022. Avec son flanc contre Biden, elle estime peut-être qu’elle peut éliminer tous les arrivants une troisième fois si elle le doit.

Nous découvrirons probablement si elle a raison. Avant même d’accuser Biden de complicité dans le génocide, un PAC pro-israélien diffusait des publicités contre elle à Détroit. Les démocrates du Michigan ont rejeté ses derniers commentaires.

Les alliés de Biden et d’autres membres de l’establishment démocrate peuvent réciter une liste de raisons pour lesquelles Phillips et Tlaib devraient être méprisés par le parti et minimisés par les médias.

Les barrages sont étonnamment similaires : tous deux sont mis au pilori comme des égoïstes moralisateurs qui ne représentent pas le noyau du Parti démocrate. Tous deux sont accusés d’insensibilité à l’égard des puissantes circonscriptions démocrates (Tlaib, pour sa rhétorique anti-israélienne qui offense les électeurs juifs ; Phillips pour avoir contourné les électeurs noirs de Caroline du Sud en concourant à la place dans le New Hampshire.) Tous deux, préviennent les démocrates, sont ceux qui manquent le plus. point politique important : la nécessité de s’unir contre Trump et d’empêcher son retour à la Maison Blanche.

Je me demande qui ici ne comprend vraiment pas.

Le plus grand atout de Biden en 2020 a été sa capacité à rassembler les divers volets d’une coalition anti-Trump en une seule campagne inoffensive. Il a conquis les centristes de banlieue comme Phillips d’une manière que les sénateurs Bernie Sanders ou Elizabeth Warren n’auraient pas pu faire. Il a obtenu le soutien de gauchistes comme Tlaib, qui n’auraient peut-être jamais voté pour Michael Bloomberg ou Pete Buttigieg.

Le sort du président en 2024 dépend de sa capacité à accomplir à nouveau le même exploit. À l’heure actuelle, tous les sondages montrent que ce n’est pas le cas.

Il est facile de ridiculiser Tlaib et Phillips en les traitant de taons. Faire face aux fissures de la coalition Biden qu’ils représentent est beaucoup plus difficile.

Les démocrates lèvent les yeux au ciel sur ces deux-là, à leurs risques et périls.