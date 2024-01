Joe Biden a rencontré le président du géant pétrolier chinois, Ye Jianming, aujourd’hui disparu, mais a affirmé qu’il ne faisait que « prendre des nouvelles » de son fils toxicomane, selon le partenaire commercial de Hunter.

Par Kelly Laco, rédactrice en chef de Politics pour Dailymail.Com





L’ancien partenaire commercial de Hunter Biden a déclaré que Joe avait rencontré le président du géant pétrolier chinois, Ye Jianming, aujourd’hui disparu, en 2017.

La réunion a eu lieu à peu près au moment où 3 millions de dollars étaient transférés de la société chinoise aux associés de la famille Biden.

Rob Walker a été assigné à comparaître car il était considéré comme un « substitut » des membres de la famille Biden en matière de relations commerciales

Une source a déclaré à DailyMail.com que Walker avait tenté de « minimiser » l’implication de Joe et que ses réponses étaient souvent « incohérentes et conflictuelles ».







L’ancien partenaire commercial de Hunter Biden a révélé de nouveaux détails frappants sur l’implication présumée du président Joe Biden dans les accords avec ses fils, notamment le fait que Joe a rencontré en personne, en 2017, le président du géant pétrolier chinois CEFC, aujourd’hui disparu, Ye Jianming.

Les républicains étudient comment Joe Biden a pu bénéficier financièrement des relations avec des « sources chinoises » et d’autres entités étrangères développées par son fils Hunter et son frère James Biden.

Le partenaire de Hunter, Rob Walker, a révélé que la réunion avait eu lieu vendredi lors d’une déposition à huis clos dans le cadre de l’enquête de mise en accusation du GOP. Walker a été convoqué pour témoigner en vertu d’une assignation à comparaître avec plusieurs autres associés de Hunter Biden.

Selon une source proche, Walker a affirmé que lorsque Joe a rencontré les responsables du CEFC au Four Seasons à Washington, DC, en 2017, il était simplement en train de « prendre des nouvelles » de son fils.

La brève réunion a eu lieu à peu près au moment où 3 millions de dollars ont été transférés de la société chinoise aux associés de la famille Biden et constitue la preuve d’un « trafic d’influence marécageux », affirment les républicains qui dirigent l’enquête de destitution de Joe.

De plus, lors de l’entretien à huis clos, Walker a adressé une série de messages texte et de courriels dans lesquels il a invoqué le nom de Joe. Mais il l’a ignoré, affirmant qu’il avait envoyé les SMS à 2 heures du matin et que ce n’étaient que des SMS, rien de plus formel que cela.

Walker a également déclaré aux enquêteurs que lorsque Hunter utilisait le nom de Joe dans les messages avec les Chinois, c’était parce qu’« il se droguait ».

La source a déclaré à DailyMail.com que Walker avait tenté de « minimiser » l’implication de Joe et que ses réponses étaient souvent « incohérentes et en conflit » les unes avec les autres.

Le président du CEFC, Ye Jianming, qui a acheté un appartement de quatre chambres et 5 278 pieds carrés au dernier étage du très convoité 15 Central Park West en mai de la même année.

Les républicains enquêtent sur la manière dont Joe Biden a pu bénéficier des relations avec des « sources chinoises » et d’autres entités étrangères développées par son fils Hunter et son frère James Biden.

Les principaux républicains James Comer, R-Ky., et Jim Jordan, R-Ohio, ont déclaré dans une déclaration à DailyMail.com que la réunion et les détails supplémentaires révélés par Walker sont une « preuve » de la façon dont les Bidens ont vendu leur « marque » à s’enrichir.

Ils ont poursuivi en disant que Walker avait révélé que le travail de Hunter avec la société CEFC, liée au Parti communiste chinois (PCC), avait commencé un an avant que Joe ne quitte la vice-présidence.

“Mais les Biden et leurs associés ont résisté à l’idée d’être payés par les Chinois pendant que Joe Biden était au pouvoir”, affirment les Républicains.

DailyMail.com avait précédemment rapporté que, selon des textes explosifs, Joe Biden aurait également pu rencontrer Ye et son fils à New York dans son penthouse de 59 millions de dollars en 2017.

Hunter Biden a envoyé un SMS à ses partenaires commerciaux du géant pétrolier chinois CEFC pour leur dire que Joe Biden les rejoindrait pour une réunion en août 2017.

“Mon oncle sera ici avec son FRÈRE qui aimerait saluer le président”, a écrit Hunter, faisant référence au président du CEFC, Ye Jianming, qui a acheté un appartement de quatre chambres et 5 278 pieds carrés au dernier étage du très convoité 15 Central Park. Ouest en mai de la même année.

Au cours de l’entretien à huis clos, Walker a également contesté les allégations des républicains selon lesquelles le vice-président de l’époque, Joe, était impliqué dans le transfert de millions de dollars en argent étranger vers les membres de la famille Biden.

“Le président Biden – qu’il soit en fonction ou en tant que simple citoyen – n’a jamais été impliqué dans aucune des activités commerciales que nous avons exercées”, a déclaré Walker dans ses remarques liminaires obtenues par DailyMail.com.

En tant que partenaire de Hunter, “j’ai toujours compris et respecté cette limite”, a-t-il ajouté en affirmant que “toute déclaration contraire est tout simplement fausse”.

Le GOP se concentre sur la recherche des millions de dollars qui ont transité entre l’homme d’affaires chinois Mervyn Yan et l’associé de la famille John « Rob » Walker, qui, selon eux, ont utilisé des sociétés écrans pour prétendument déposer de l’argent étranger sur les comptes bancaires de Biden.

Rob Walker était considéré comme un « substitut » des membres de la famille Biden en matière de relations commerciales et il a contribué à faciliter des opportunités lucratives avec la Chine et la Roumanie.

Walker a décrit Hunter avec enthousiasme comme une « personne intelligente, attentionnée et généreuse » et a déclaré que son « comportement » et ses « fortes compétences interpersonnelles » faisaient de lui un partenaire excellent et « apprécié ».

Il a déclaré vendredi aux enquêteurs qu’il s’était lié d’amitié avec Hunter en 1999, peu de temps après qu’il ait rejoint l’administration Clinton et que leur partenariat à l’étranger avait commencé en 2008.

Ils ont passé de nombreuses années ensemble avant que Hunter ne « se perde » dans sa lutte contre la dépendance.

Le démocrate Jamie Raskin, haut responsable du comité de surveillance, a déclaré aux journalistes en dehors de la déposition que Walker « était clair » que Joe Biden n’était « jamais impliqué » dans des activités commerciales.

Yan a également déclaré jeudi aux enquêteurs qu’il n’avait jamais eu de contact « professionnel » avec Joe Biden, mais qu’il n’avait aucune idée de la raison pour laquelle la famille Biden était impliquée dans des accords énergétiques en premier lieu, sans avoir d’expérience dans le secteur.

Selon le républicain James Comer, R-Ky., Yan a « admis officiellement » lors de son interrogatoire que la famille Biden n’avait « aucune expérience dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures et n’était pas sûre de ce qu’elle apportait à la table ».

Mais les enquêteurs démocrates ont insisté sur le fait que Yan avait déclaré qu’il “n’avait jamais fait d’affaires” ni eu de “communications personnelles ou professionnelles” avec Joe Biden.

Il a apparemment déclaré aux comités que Hunter avait apporté une « valeur légitime » à travers des « accords d’approvisionnement » et « l’identification de projets » pour leur coentreprise, selon une source.

Hunter Biden a confirmé qu’il comparaîtrait également pour son propre témoignage à la fin du mois prochain – un signe que les républicains sont sur le point de conclure leur enquête.

Il avait précédemment rejeté une assignation à comparaître l’obligeant à se présenter à un entretien à huis clos et le Parti républicain a entamé le processus visant à le condamner pour outrage au Congrès.

Walker a travaillé avec Hunter Biden sur Sinohawk Holdings, une coentreprise avec la société énergétique chinoise CEFC sous la direction de son président Ye Jianming.

Rob Walker a travaillé avec Hunter Biden sur Sinohawk Holdings, une coentreprise avec la société énergétique chinoise CEFC sous la direction de son président Ye Jianming.

Vous avez offert un diamant à Hunter en 2017 alors qu’ils entretenaient une relation commerciale immédiatement après que Joe Biden ait quitté la vice-présidence.

Mais en novembre 2017, l’entreprise a été accusée de corruption en Afrique par le ministère de la Justice. Il a été arrêté en Chine en mars 2018, apparemment sur ordre de Xi Jinping, et n’a plus été revu ni entendu depuis.

Mervyn Yan, cadre du CEFEC et ancien associé de Ye, a également travaillé avec Hunter sur son projet Hudson West III.

L’avocat de Yan avait précédemment déclaré au président James Comer que son client « n’avait eu aucun contact ou communication professionnel avec le président Biden à aucun moment » et qu’il n’avait aucun document démontrant une « mauvaise conduite » de la part de Joe.

Les législateurs sont particulièrement préoccupés par les millions de dollars en provenance de Chine et de Roumanie qui, selon eux, ont été transférés par des étrangers à des sociétés écrans, puis entre les mains des membres de la famille de Joe.

Walker a créé « Robinson Walker, LLC », une société à responsabilité limitée qui, selon les républicains, était « utilisée comme véhicule pour recevoir des fonds étrangers et envoyer un pourcentage de l’argent aux membres de la famille Biden ».

Cela comprend des millions de dollars provenant d’une société appartenant au Roumain Gabriel Popoviciu, qui faisait alors l’objet d’une enquête pour corruption.

“Après réception de cet argent, Robinson Walker a envoyé plus d’un million de dollars sur les comptes de la famille Biden, y compris ceux de Hunter Biden”, accusent les républicains.

Dans une note publiée l’année dernière, le GOP a présenté des documents montrant qu’Hallie avait reçu 35 000 $ en deux transferts de Walker.

L’argent est venu après que Walker ait reçu un virement de 3 millions de dollars de la part de la société chinoise State Energy HK Limited, une société affiliée au CEFC.

En novembre, le président James Comer, R-Ky., a dévoilé un paiement direct de 40 000 $ à Joe à partir de 2017, qualifié de « remboursement de prêt » qui, selon lui, est de « l’argent blanchi » qui peut être attribué au CEFC, lié au Parti communiste chinois.

Dans des messages WhatsApp d’août 2017 précédemment publiés par DailyMail.com, Hunter a demandé 10 millions de dollars au CEFC et a affirmé que son père était « assis ici » à côté de lui pendant l’échange.