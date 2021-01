L’ancien sénateur et vice-président Joe Biden a prêté serment en tant que 46e président des États-Unis d’Amérique, prenant les rênes d’une nation profondément divisée qui s’efforce de préserver son statut de superpuissance.

Biden a été assermenté par le juge en chef de la Cour suprême des États-Unis, John G. Roberts, au Capitole à Washington, DC. À 78 ans, il est la personne la plus âgée à occuper la plus haute fonction aux États-Unis, remplaçant son prédécesseur, Donald Trump, qui avait 70 ans lorsqu’il est devenu président.

Certaines personnes doutent que Biden ait suffisamment d’énergie pour s’engager pleinement dans son travail et se demandent quel sera l’équilibre des pouvoirs entre lui et son colistier, Kamala Harris. La toute première femme à être élue vice-présidente américaine prendrait le poste de Biden, s’il démissionnait pour une raison quelconque. Certains pensent qu’elle serait le véritable pouvoir de son administration, Biden jouant un rôle d’espace réservé.

Aussi sur rt.com Jour d’inauguration: Joe Biden dirigera l’Amérique divisée après une campagne amère

La cérémonie a été suivie par des personnalités républicaines clés, dont le vice-président Mike Pence, mais Trump était notamment absent, après avoir insisté à plusieurs reprises sur le fait que la victoire à l’élection présidentielle lui avait été volée. Le mandat du républicain s’est terminé par des tentatives infructueuses pour annuler la victoire de Biden, aboutissant à une émeute de ses partisans le jour où le Congrès américain comptait les votes électoraux exprimés pour le démocrate. Le rôle présumé de Trump dans l’incitation à l’émeute a abouti à sa deuxième mise en accusation, que le Sénat américain a refusé d’envisager pour une éventuelle condamnation.

Biden fait face à la direction d’un pays dans un état profondément fragile, dévasté psychologiquement et économiquement, en raison de l’épidémie de Covid-19, et divisé politiquement. Un récent sondage a montré que plus de la moitié des Américains considèrent leurs concitoyens comme la plus grande menace pour le mode de vie américain, bien avant les intérêts commerciaux louches, les catastrophes naturelles ou les ennemis étrangers.

Aussi sur rt.com La sécurité intérieure de Biden s’engage à affronter les « extrémistes nationaux » alors que les médias réclament d’épingler l’étiquette « terroriste » sur les émeutiers du Capitole

De nombreuses personnes qui ont voté pour Trump en novembre remettent en question la légitimité de Biden, et certaines sont prêtes à commettre des actes de violence, comme l’a prouvé l’émeute du Capitole. Quelque 25 000 gardes nationaux ont été déployés à Washington pour assurer la sécurité lors de la cérémonie d’inauguration et défendre les responsables américains contre une éventuelle attaque.

Élu sur une promesse de revenir à la normale et de guérir l’âme de la nation, Biden fait face à une pression importante pour punir Trump et son « facilitateurs » pour tous les torts dont les critiques les accusent. De nombreuses personnalités publiques aux États-Unis préconisent des mesures telles que des pouvoirs de police accrus et une censure politique en ligne pour lutter contre ce qu’ils considèrent comme une menace de terrorisme intérieur émanant des partisans de Trump.

Sur le plan international, Biden fait face à plusieurs énigmes laissées par son prédécesseur. D’une part, Trump a poursuivi une approche hautement conflictuelle envers l’Iran, torpillant l’accord nucléaire négocié par Obama en 2015 avec Téhéran et ordonnant l’assassinat d’un haut général iranien. Biden a indiqué qu’il ne voulait pas simplement rejoindre l’accord, ce qui pourrait amener l’Iran à l’abandonner complètement.

Aussi sur rt.com Le choix du Trésor de Biden, Yellen, a exhorté à utiliser des sanctions PLUS AGRESSIVEMENT que l’administration Trump

De même, l’équipe de Biden semble être encline à adopter les autres politiques de Trump au Moyen-Orient, telles que la relocalisation de l’ambassade américaine en Israël à Jérusalem et la reconnaissance de la souveraineté d’Israël sur les hauteurs du Golan syrien occupé.

Les relations chaleureuses largement revendiquées de Trump avec la Russie – qui impliquaient en réalité une série de sanctions anti-russes – devraient pousser Biden dans une approche encore plus belliciste envers Moscou. Cela signifie qu’il est peu probable qu’il annule les dommages causés par Trump, comme le démantèlement des principaux traités de contrôle des armements avec Moscou ou la fermeture des installations diplomatiques russes.

Biden hérite également d’une relation problématique avec la Chine, entachée de nombreuses politiques de Trump. Celles-ci incluent une guerre commerciale prolongée, une série de sanctions contre les entreprises chinoises, des poursuites contre des espions chinois présumés, une accusation selon laquelle Pékin aurait déchaîné Covid-19 sur un monde sans méfiance et la dernière accusation de génocide contre la minorité ouïghoure.

Les plans du jour de l’inauguration de Biden incluent l’annulation de certaines des décisions de Trump, comme le retour de l’Accord de Paris sur le changement climatique. Mais sa propre capacité à apporter un changement radical pour le mieux – ainsi que le« guérison » et « unité »à la nation divisée – va faire face à un test rigoureux.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!