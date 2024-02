Joe Biden a « permis » à sa famille de vendre l’accès aux « adversaires les plus dangereux » des États-Unis, témoignera Tony Bobulinski

EXCLUSIF: Joe Biden a « permis » à son fils Hunter de vendre l’accès aux « adversaires les plus dangereux » des États-Unis, notamment le Parti communiste chinois, la Russie et d’autres encore, l’ex-associé commercial du premier fils, Tony Bobulinski, devrait témoigner dans le cadre de la destitution. enquête mardi.

Bobulinski, qui a travaillé avec Hunter Biden pour créer la coentreprise SinoHawk Holdings avec la société énergétique chinoise CEFC, et a déclaré avoir rencontré Joe Biden en 2017, témoigne mardi à huis clos devant les comités de surveillance et judiciaire de la Chambre. Fox News Digital a obtenu une copie de la déclaration liminaire préparée par Bobulinski.

L’EX-ASSOCIÉ DE HUNTER BIDEN, TONY BOBULINSKI, SE REND À CAPITOL HILL CETTE SEMAINE POUR TÉMOIGNER DANS LE CADRE D’UNE ENQUÊTE D’IMPEACHMENT

Bobulinski témoignera que, d’après son « expérience personnelle directe », il est « clair » que Joe Biden était « la marque vendue par la famille Biden ».

“Les opérations de trafic d’influence étrangère de sa famille – de la Chine à l’Ukraine et ailleurs – se sont vendues à des acteurs étrangers qui cherchaient à gagner de l’influence et à accéder à Joe Biden et au gouvernement américain”, témoignera Bobulinski.

“Joe Biden était plus qu’un participant et un bénéficiaire de l’entreprise familiale ; il était un facilitateur, même s’il était protégé par un système complexe visant à maintenir un déni plausible”, dira Bobulinski. “La seule raison pour laquelle ces transactions commerciales internationales ont eu lieu – avec des dizaines de millions de dollars allant directement à la famille Biden – était parce que Joe Biden occupait de hautes fonctions.”

Bobulinski ajoutera : « L’entreprise familiale Biden était Joe Biden, point final. »

Bobulinski devrait également soulever “de possibles violations par Joe Biden de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers, de la loi sur les pratiques de corruption à l’étranger et de la loi sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues (RICO)”.

Bobulinski s’apprête à détailler l’accord du CEFC avec la famille Biden, soulignant qu’il s’agit d’un « substitut » du Parti communiste chinois.

FLASHBACK : LES MESSAGES TEXTES DE HUNTER BIDEN BUSINESS ASSOCIATE INDIQUENT UNE RENCONTRE AVEC JOE BIDEN

« Le Parti communiste chinois, par l’intermédiaire de son substitut, China Energy Company Limited, ou « CEFC » – un conglomérat énergétique chinois lié au PCC – a cherché avec succès à infiltrer et à compromettre Joe Biden et la Maison Blanche Obama-Biden », dira Bobulinski, soulignant le les travaux ont commencé en 2015 et se sont poursuivis jusqu’au départ de Joe Biden de janvier 2017 à mars 2018.

Bobulinski dira que « l’approche agressive » du CEFC envers la famille Biden a commencé à peu près au même moment où Joe Biden a annoncé qu’il ne se présenterait pas à la présidence en 2016. Biden a fait cette annonce en octobre 2015.

Bobulinski devrait également qualifier Hunter Biden de « maillon le plus faible de la famille Biden ».

Bobulinski devrait témoigner que Joe Biden “était au courant de la transaction CEFC, l’avait permise et avait une responsabilité constitutionnelle et une obligation envers le peuple américain de la fermer avant qu’elle ne commence”.

“C’est parce que le CEFC avait été identifié comme un substitut connu du Parti communiste chinois par le gouvernement américain et les procureurs du district sud de New York dès 2016, peut-être plus tôt”, expliquera Bobulinski, notant que Biden “aurait dû savait que sa propre administration avait signalé le CEFC comme un outil du Parti communiste chinois.

“Cela aurait dû empêcher toute transaction commerciale avec le CEFC”, dira Bobulinski.

BOBULINSKI A PROPOSÉ DE TÉMOIGNER AU GRAND JURY HUNTER BIDEN MAIS « JAMAIS ENTENDU DE RÉPONSE » : SOURCE

Pendant ce temps, Bobulinski témoignera qu’il “a personnellement rencontré Joe Biden à Los Angeles en mai 2017 à plusieurs reprises pour discuter des grands contours de nos relations commerciales”.

Fox News Digital a rendu compte pour la première fois de ces réunions entre Bobulinski et Biden en octobre 2020.

“La seule raison pour laquelle Joe Biden m’a rencontré en privé lors de la conférence mondiale du Milken Institute et m’a fait asseoir à sa table d’honneur était parce que j’étais un associé commercial de la famille Biden”, dira Bobulinski.

Bobulinski expliquera également que les membres de la famille Biden « ont été enrichis à hauteur de dizaines de millions de dollars grâce à certains de nos adversaires les plus dangereux, notamment le Parti communiste chinois et des joueurs de Russie, d’Ukraine, de Roumanie, du Kazakhstan et d’autres pays étrangers et entités.”

Bobulinski devrait également dire que la famille Biden l’a « fraudé sciemment et de manière agressive ».

Pendant ce temps, Bobulinski devrait dire que les forces de l’ordre fédérales ont été « singulièrement peu disposées à me parler ou à entendre les faits » qu’il envisage de partager avec le comité.

Bobulinski dira qu’il n’a “jamais” été contacté pour témoigner dans une enquête fédérale liée aux Biden, y compris avec l’équipe du conseiller spécial David Weiss.

En octobre 2020, Bobulinski s’est volontairement rendu au bureau extérieur du FBI à Washington « avec plusieurs téléphones contenant des années de communications cryptées entre moi et de nombreux membres de la famille Biden et leurs associés ».

EXCLUSIF : JOE BIDEN AURAIT PAYÉ 5 M$ PAR UN EXÉCUTIF DE BURISMA DANS LE CADRE D’UN SYSTÈME DE CORRUPTION, SELON UN DOCUMENT DU FBI

Bobulinski devrait commencer par remercier le comité de lui avoir donné l’opportunité de partager avec le peuple américain les “faits et preuves” qu’il “essaye de présenter depuis plus de quatre ans, tous soutenus par des courriels, des textes, des documents”. , dossiers, photos et autres preuves.

Bobulinski a servi dans le Naval Nuclear Power Training Command de l’US Navy en tant que maître instructeur spécialisé décoré en matière de formation ; le directeur de la technologie du commandement, titulaire d’une « habilitation de sécurité Q » du ministère de l’Énergie et de la National Security Agency ; et a ensuite servi comme officier de contribution directe au commandement dans son rapport final sur la condition physique de la Marine.

“Je suis ici aujourd’hui par devoir envers Dieu et le pays, de manière non partisane, avec un seul parti en tête, celui que j’ai servi avec honneur et gratitude : les États-Unis d’Amérique”, dira Bobulinski, affirmant qu’il n’est “pas un personne politique”, tout en révélant qu’il a apporté des contributions à la campagne des démocrates, comme le représentant Ro Khanna, démocrate de Californie, au fil des ans.

Bobulinski a d’abord raconté son histoire sur l’implication présumée de Joe Biden dans les affaires commerciales de sa famille quelques semaines avant l’élection présidentielle de 2020.

“Depuis près de quatre ans, j’essaie de dire la vérité au peuple américain sur une grave corruption au sommet de son gouvernement”, dira Bobulinski, en faisant référence aux Biden. “En retour, j’ai été faussement accusé d’être un pourvoyeur de ‘désinformation russe’ et un substitut politique.”

Bobulinski dira que ses efforts « pour informer le peuple américain des faits ont été activement réprimés à la fois par le gouvernement des États-Unis et par les soi-disant « médias grand public » ».

Bobulinski devrait exhorter les enquêteurs du Congrès à “retirer leurs chapeaux partisans aujourd’hui et à se concentrer sur un seul parti : les États-Unis d’Amérique”.

La Maison Blanche, le président Biden et Hunter Biden ont soutenu que Joe Biden n’était pas impliqué dans les relations commerciales de la famille.