Joe Biden a l’air “perdu” sur scène après un discours qui suscite un débat sur Twitter

Le président américain Joe Biden est récemment apparu “perdu” et troublé sur scène après avoir conclu son discours lors de la septième conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial à New York. Une vidéo partagée par RNC Research (géré par le Comité national républicain) a partagé la vidéo qui a déclenché un débat sur Twitter. Biden semble marcher d’un côté du podium et semble ensuite confus avec la direction. Alors que certains l’ont critiqué comme une “gaffe” et un manque de capacités cognitives, d’autres ont dit qu’il était naturel de patauger dans un cadre inconnu.

Où vas-tu, Big Guy? pic.twitter.com/hvMjZlprWb — Recherche RNC (@RNCResearch) 21 septembre 2022

toute la vidéo est un peu différente. Il est tellement plus vif que 45 ne l’a jamais été. À la fin, il a apparemment pensé qu’il avait terminé, mais a ensuite dû s’attarder jusqu’à ce qu’ils l’appellent et que les autres reviennent pour une photo.https://t.co/pgWDZGwmTQ – Bill Le Conquérant (@BilltheConquer) 21 septembre 2022

Quel embarras – Maga Mr White (@ MrWhite88401222) 21 septembre 2022

Arrête Joe, va dans l’autre sens Joe, attend Joe, écoute Joe, arrête Joe. Lol yep, il a vraiment besoin de passer un vrai test cognitif. https://t.co/5cim64R4f3 – UltraMaga-JoJo (@Jonell100) 22 septembre 2022

Quel embarras. Et les outils agissent comme si c’était un comportement acceptable de la part du leader du monde libre. Je ne veux pas entendre parler de tweets méchants. Les hypocrites. #médias #Démocrates https://t.co/Q8JR2IKIWb — L’Honorable Ireene Almayda (@IreeneAlmayda) 21 septembre 2022

S’adressant à la conférence du Fonds mondial, Biden a discuté de maladies comme le paludisme, le VIH / sida et la tuberculose. «Nous devons nous assurer que tout le monde, peu importe qui il est, qui il aime, d’où il vient, puisse accéder aux soins et au traitement dont il a besoin, point final. Tout le monde devrait pouvoir mener une vie saine, productive et épanouissante. C’est notre objectif », a déclaré le président Biden dans son discours. L’événement aurait rapporté environ 14 milliards de dollars, le montant le plus élevé jamais promis à une organisation multilatérale de santé.

