Joe Biden a évoqué le meurtre d’un séparatiste sikh canadien avec Modi au G20 : Médias | Actualités politiques

Le président américain et d’autres dirigeants occidentaux ont exprimé leur inquiétude quant au meurtre direct du Premier ministre indien Modi au G20 : Financial Times.

Le président américain Joe Biden et d’autres dirigeants ont exprimé leurs inquiétudes au Premier ministre indien Narendra Modi lors du sommet du G20 au début du mois au sujet de l’affirmation du Canada selon laquelle New Delhi était impliquée dans l’assassinat d’un dirigeant séparatiste sikh, a rapporté le Financial Times (FT).

Plusieurs membres des Five Eyes – un réseau de partage de renseignements qui comprend l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis – ont évoqué le meurtre du leader séparatiste sikh Hardeep Singh Nijjar directement avec Modi, a rapporté jeudi le journal, citant trois personnes familiarisées avec les discussions du G20.

Biden et d’autres dirigeants ont fait part de leurs préoccupations lors du sommet après que le Premier ministre canadien Justin Trudeau a exhorté les alliés à intervenir directement auprès de Modi, a rapporté le journal.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur le rapport du FT, selon l’agence de presse Reuters, mais un porte-parole a déclaré jeudi que les États-Unis étaient profondément préoccupés par ces allégations.

L’Inde a rejeté les allégations du Canada selon lesquelles il serait officiellement impliqué dans le meurtre, les qualifiant d’« absurdes ».

Le ministère indien des Affaires étrangères a déclaré que le Canada n’avait partagé aucune information spécifique sur le meurtre de Nijjar, 45 ans, abattu en juin devant un temple sikh qu’il dirigeait dans la ville de Surrey, dans la province canadienne de la Colombie-Britannique.

Nijjar, un plombier né en Inde mais devenu citoyen canadien en 2007, était un fervent partisan d’une patrie sikh en Inde sous la forme d’un État indépendant du Khalistani et a été désigné « terroriste » par les autorités indiennes en juillet 2020.

Au moment de son assassinat, Nijjar tentait d’organiser un référendum officieux de la diaspora sikh sur l’indépendance vis-à-vis de l’Inde.

L’Associated Press a rapporté jeudi, citant une source anonyme proche du dossier, que l’allégation de l’implication de l’Inde dans le meurtre de Nijjar était basée sur des renseignements humains et de surveillance, y compris des renseignements électromagnétiques de diplomates indiens au Canada.

Le responsable canadien, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à discuter publiquement de la question, n’a pas précisé quel membre de l’alliance de partage de renseignements Five Eyes avait fourni une partie des renseignements sur les diplomates indiens ni n’a donné de détails spécifiques. de ce que contenaient les renseignements.

La Société Radio-Canada (CBC) a rapporté pour la première fois les détails des renseignements jeudi. La CBC, citant des sources canadiennes, a également rapporté qu’aucun responsable indien, interrogé à huis clos, n’a nié l’allégation selon laquelle il existe des preuves suggérant l’implication du gouvernement indien dans la mort de Nijjar.

Le ministère indien des Affaires étrangères n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters sur le reportage de la CBC.

« Profondes inquiétudes concernant les allégations »

Les allégations de Trudeau ont été suivies par l’expulsion d’un diplomate par chaque pays. Le conflit croissant a également placé certains pays occidentaux dans une position difficile, le Canada étant leur partenaire et allié de longue date, tandis que, dans le même temps, les États-Unis et d’autres pays occidentaux cherchent à établir des liens solides avec New Delhi pour contrer l’influence de La Chine dans la région Asie-Pacifique.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré jeudi qu’il n’y avait aucun « coin » entre les États-Unis et le Canada concernant les allégations d’Ottawa selon lesquelles l’Inde aurait participé au meurtre de Nijjar.

« J’ai vu dans la presse des efforts visant à creuser un fossé entre les États-Unis et le Canada sur cette question », a déclaré Sullivan.

« Je rejette fermement l’idée qu’il existe un fossé entre les États-Unis et le Canada », a-t-il déclaré aux journalistes, soulignant que « nous sommes profondément préoccupés par ces allégations ».

Jeudi, la société qui traite les visas indiens au Canada a annoncé que les services de visa avaient été suspendus jusqu’à nouvel ordre. Le centre de demande de visa indien BLS n’a donné aucun autre détail.

La suspension signifie que les Canadiens – qui comptent parmi les principaux visiteurs en Inde – ne pourront pas voyager en Inde à moins d’avoir déjà un visa.

Les inquiétudes de New Delhi à l’égard des groupes séparatistes sikhs au Canada ont longtemps mis à rude épreuve les relations, mais les deux pays ont maintenu de solides liens en matière de défense et de commerce et partagent des intérêts stratégiques face aux ambitions mondiales de la Chine.

En mars, le gouvernement de Modi a convoqué le haut-commissaire canadien à New Delhi, son plus haut diplomate dans le pays, pour se plaindre des manifestations pour l’indépendance sikh au Canada.

Un soulèvement sikh a secoué le nord de l’Inde dans les années 1970 et 1980 jusqu’à ce qu’il soit écrasé par une répression gouvernementale au cours de laquelle des milliers de personnes ont été tuées, dont d’éminents dirigeants sikhs.

Alors que le soulèvement a pris fin il y a plusieurs décennies, le gouvernement indien a averti que les séparatistes sikhs tentaient d’organiser un retour.