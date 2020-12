Joe Biden a eu son premier regard en tant que président élu au President « s Daily Brief, un résumé top secret des renseignements américains et des événements mondiaux – un document que l’ancienne première dame Michelle Obama a appelé » The Death, Destruction, and Horrible Things Book . «

Biden a déjà eu des yeux sur différentes itérations du soi-disant PDB, qui est adapté à la façon dont chaque président aime absorber les informations.

Il y a plus de dix ans, Biden a lu l’APB du président George W. Bush lors de la transition de Biden à la vice-présidence. Après cela, il a lu l’APB du président Barack Obama pendant huit ans. À partir de lundi, après une pause de quatre ans, il lit l’APB du président Donald Trump.

«Les briefers demanderont presque certainement à Biden ce qu’il préfère en termes de format et de style», a déclaré David Priess, auteur de «The President’s Book of Secrets», une histoire de l’APB. «Au minimum, ils voient ce qui semble le plus résonner en lui, de sorte que lorsqu’ils font du livre son livre, ils peuvent l’adapter à lui.

L’APB d’Obama était un document de 10 à 15 pages caché dans un classeur en cuir, qu’il trouva en train de l’attendre sur la table du petit déjeuner. Plus tard dans sa présidence, il a aimé lire le dossier de renseignement ultra-secret sur un iPad sécurisé.

«Michelle l’a appelé« Le livre de la mort, de la destruction et des choses horribles », a écrit Obama dans son livre récemment publié,« A Promised Land ».

« Un jour donné, je pourrais lire sur les cellules terroristes en Somalie ou les troubles en Irak ou sur le fait que les Chinois ou les Russes développaient de nouveaux systèmes d’armes », a écrit Obama. « Presque toujours, il était fait mention de complots terroristes potentiels, peu importe à quel point il était vague, peu documenté ou inopérant – une forme de diligence raisonnable de la part de la communauté du renseignement, destinée à éviter le genre de doute qui s’était produit après le 11 septembre. »

À partir de maintenant, jusqu’au jour de l’inauguration, Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris liront l’APB conçu pour Trump, qui avait tardé à lui donner accès à Biden et Harris alors qu’il conteste le résultat de l’élection.

Trump, qui préfère absorber les informations de manière visuelle, aime les textes courts et les graphiques.

« Trump lui-même a déclaré pendant sa campagne et pendant la transition en 2016 qu’il n’aimait pas lire de longs documents – qu’il préférait les puces », a déclaré Priess, qui n’a vu aucun des PDB de Trump. «Il contient probablement des graphiques, des tableaux, des graphiques – des choses comme ça. Pas la parodie que les gens font, c’est comme un livre de bande dessinée … mais quelque chose de plus visuel. Mais nous ne savons pas avec certitude.

Le mémoire écrit, que Trump ne lit pas toujours, est souvent suivi d’un briefing verbal avec un responsable du renseignement, bien que ces briefings oraux se soient arrêtés au moins pour un temps en octobre. Priess a déclaré qu’il ne savait pas pourquoi ils s’étaient arrêtés ou s’ils avaient repris, mais qu’ils s’étaient arrêtés à un moment où Trump passait une grande partie de son temps sur la piste électorale.

Avant que Trump n’autorise Biden à obtenir l’APB en tant que président élu, Biden a reçu des informations sur les renseignements généraux en tant que candidat. Mais ils étaient plus généraux et n’incluaient pas les principaux secrets de la nation.

L’autre chose qu’un président élu reçoit est un briefing « sur les actions secrètes de la CIA », a déclaré l’ancien directeur par intérim de la CIA Mike Morell lors d’un événement organisé par le Center for Presidential Transition basé à Washington. « Il est important que le président élu obtienne ce briefing … parce que le jour de l’inauguration, ces actions secrètes deviendront celles du nouveau président.

En 1961, le président John F. Kennedy a lu son premier mémoire alors qu’il était assis sur le plongeoir d’une piscine dans sa retraite dans les Blue Ridge Mountains de Virginie. Le président Lyndon Johnson aimait lire son mémoire dans l’après-midi. Le président Richard Nixon s’est appuyé sur son conseiller à la sécurité nationale Henry Kissinger pour parcourir les mémoires et lui dire ce qu’il pensait que le président devrait savoir.

Alors que le recomptage laborieux des bulletins de vote s’éternisait en 2000, le président Bill Clinton a décidé que le gouvernement d’alors. George W. Bush devrait avoir accès à son PDB au cas où il serait le gagnant. Bush est devenu le premier président entrant à le lire avant d’être président élu.

Biden reçoit l’APB plus tard que d’habitude en raison de la protestation continue de Trump contre les résultats des élections. Trump a approuvé les briefings pour Biden mardi dernier, un jour après que son administration a approuvé le processus de transition formel vers son successeur.

Lorsque Biden entrera dans le bureau ovale, il héritera des menaces nucléaires de la Corée du Nord et de l’Iran, changeant la dynamique politique au Moyen-Orient, la fin de la présence américaine en Afghanistan et la concurrence croissante de la Chine.

Biden avait accès au PDB à Wilmington, Delaware. Harris l’a reçu dans une pièce sécurisée du département du Commerce, où se trouvent les bureaux de transition présidentiels.

Même Biden, qui a des décennies d’expérience en politique étrangère, pourrait être victime d’un vieil adage politique selon lequel, peu importe à quel point il le pense, il pourrait apprendre le contraire de l’APB.

L’ancien directeur de la CIA Michael Hayden a écrit dans son livre que les révélations et les nouvelles idées trouvées dans l’APB sont connues sous le nom de moments «aw s —». Comme dans: « Aw s —« , a-t-il écrit, « j’aurais aimé ne pas l’avoir dit pendant cette campagne à Buffalo.