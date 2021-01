WASHINGTON – Joe Biden a enraciné sa candidature dans l’idée que les Américains veulent un retour à la normale, un sentiment de calme, l’idéal selon lequel, bien que plus de travail reste à faire, les gens puissent être en désaccord respectueusement après quatre années tumultueuses du président Donald Trump.

Mais rien ne sera normal au début de cette présidence.

Biden prêtera serment mercredi dans un Washington, DC, fortement fortifié, où des milliers de soldats de la Garde nationale montent la garde devant un Capitole qui vient d’être agressé par une foule pro-Trump. Il promettra l’unité car les gens à travers le pays doutent encore de sa légitimité. Et il prêchera le calme alors que le Sénat se prépare à tenir un procès en destitution pour décider de la culpabilité de son prédécesseur dans l’émeute de la semaine dernière.

Le cadre remarquable souligne la difficulté à laquelle Biden est confronté pour unir une nation secouée par des mois de bouleversements politiques marqués par une autre destitution présidentielle, des troubles raciaux à l’échelle nationale et une pandémie en spirale qui a paralysé l’économie et tué près de 400000 personnes aux États-Unis.

Biden pourrait faire face à des pressions pour repousser son objectif d’atteindre l’autre côté de l’allée et avancer avec un libéral avec un Congrès contrôlé par les démocrates. Mais il ne devrait pas, a déclaré Ross Baker, professeur distingué de science politique à l’Université Rutgers.

« Il est simplement connu à maintes reprises comme prônant la réconciliation, la compréhension mutuelle et le bipartisme », a-t-il déclaré. «Et s’il passe directement en mode bataille, enfile immédiatement ce gilet pare-balles, je pense que c’est en grande partie le sentiment que c’est un être humain décent et qu’un bon gars serait perdu. Et c’est vraiment son stock et son commerce … Je ne pense pas qu’il puisse le faire autrement.

Les Américains « veulent que leur gouvernement fonctionne »

Trump a gagné en 2016 sur la promesse de bousculer le statu quo. Ses attaques belliqueuses contre l’establishment de Washington visaient la normalité même, selon lui, protégeait les élites aux dépens des Américains moyens.

Entrez Biden quatre ans plus tard, un ancien sénateur qui a remporté l’investiture démocrate et a battu Trump en novembre en tant qu’initié de Washington défendant le bipartisme et les institutions fédérales. Un argument, en effet, pour un retour à la normale.

Plus:«Terminer le travail. Donald Trump et ses collaborateurs ont du mal à atteindre la ligne d’arrivée

« Le peuple américain veut que son gouvernement fonctionne, et je ne pense pas que ce soit trop pour lui demander », a déclaré Biden dans le discours annonçant sa candidature à la présidence en 2019. « Je sais que certaines personnes à DC disent que ce n’est pas possible. Eh bien, laissez-moi leur dire quelque chose, et assurez-vous qu’ils comprennent cela. Le pays en a assez de la division. Ils en ont assez des combats. Ils en ont assez du comportement enfantin. «

Le défi de Biden sera de convaincre à la fois les Américains qui veulent un changement audacieux de sa part et ceux qui le considèrent comme illégitime qu’il existe un chemin de civilité et d’unité qui peut atteindre des résultats bipartis.

Son premier obstacle sera un procès de destitution au Sénat qui menace de garder Trump sous les projecteurs tout en enflammant les divisions politiques que le nouveau président tente de réprimer.

Biden a qualifié l’attaque du Capitole d ‘«attaque criminelle» incitée par Trump. Mais il a pris soin de ne pas dire au Congrès s’il devait destituer ou condamner. Au lieu de cela, il a essayé de mettre l’accent sur le travail qui doit être fait pour guérir le pays.

« Cette nation reste également sous l’emprise d’un virus mortel et d’une économie en marche », a-t-il déclaré mercredi après que la Chambre ait destitué Trump une deuxième fois. «J’espère que les dirigeants du Sénat trouveront un moyen de s’acquitter de leurs responsabilités constitutionnelles en matière de destitution tout en travaillant également sur les autres affaires urgentes de cette nation.

Plus:Boucliers anti-émeute, fusils et siestes: des photos montrent que la Garde nationale remplit le Capitole alors que les audiences de destitution commencent

Biden compte sur le Congrès pour se mettre en marche sur les priorités clés, principalement un plan de relance COVID de 1,9 billion de dollars. Mais son agenda devra naviguer dans un Capitole inondé de méfiance partisane. De nombreux législateurs démocrates sont furieux contre certains de leurs collègues républicains pour leur rôle dans l’amplification des affirmations sans fondement de Trump concernant une élection volée et enquêtent pour savoir si quelques-uns d’entre eux auraient pu aider les émeutiers menant à l’assaut.

« Il doit y avoir une responsabilité », a déclaré vendredi à CNN la représentante Debbie Wasserman Schultz, D-Fla. « Pas seulement les gens qui sont venus et ont fait des ravages et ont mis en danger la vie de centaines et de centaines de personnes, mais aussi des individus comme les membres du Congrès et le président Trump. »

Plus:Désolé, il n’y aura pas de retour à la normale sous Joe Biden

Glenn Harlan Reynolds, professeur à la faculté de droit de l’Université du Tennessee qui dirige le blog politique Instapundit, a déclaré que les efforts de Biden pour promouvoir l’unité ne seront pas aidés si les libéraux continuent de demander des représailles après le départ de Trump.

«Si vous voulez un retour à la normale, agissez normalement», dit-il. « Cela signifie mettre fin aux discussions sur l’établissement de listes et la poursuite des partisans de Trump, et de poursuivre Trump. Vous ne pouvez pas avoir une démocratie réussie si les gens sentent que leur vie et leur carrière sont en danger lorsqu’ils perdent une élection. C’est ce qui a détruit la République romaine. . «

De nombreux partisans de Trump continuent de considérer Biden comme un élu illégitime, une affirmation sans fondement que le président sortant répète sans relâche. L’assaut du 6 janvier contre le Capitole a été mené par des agitateurs d’extrême droite qui tentaient «d’arrêter le vol», comme Trump l’appelle lui-même.

Un sondage du Pew Research Center publié vendredi révèle que près des deux tiers des républicains – 64% – pensent que Trump a remporté l’élection.

Plus:The Backstory: Menottes, explosifs et appels à l’aide. Détails effrayants de l’intérieur de l’émeute du Capitole.

«Je le soutiens plus que jamais», a déclaré Doug Gerrard, d’Owensville, Ohio, au Cincinnati Enquirer quelques heures après l’assaut du Capitole. « Il parle toujours pour moi. Il est attaqué par les médias. Il est attaqué par les démocrates, je ne pense pas que ce soit pour une raison quelconque. »

On craint également que la poussée de Biden pour la normalité ne soit en concurrence avec Trump bien après le jour de l’inauguration, surtout si un procès de destitution s’éternise et échoue finalement à condamner le président.

«Un procès prendra un précieux oxygène politique», a déclaré Richard Haass, président du Council on Foreign Relations, écrit dans un tweet. « Ce qui déterminera le sort de l’administration Biden sera de maîtriser Covid, de stimuler la croissance écologique et de rapprocher le pays. Un essai fonctionne contre tout cela. Mieux vaut prendre le virage et poursuivre la tâche de, emprunter un phrase, rendant l’Amérique à nouveau grande. «

Un retour à la normale, pas au passé

Biden a tenté d’inculquer un sentiment de normalité en nommant des vétérans de l’administration Obama et d’autres personnes ayant des liens étroits avec le gouvernement ou les universités avec son cabinet et ses postes de direction – contrairement à Trump, qui a occupé de nombreux postes de haut niveau avec des chefs d’entreprise et des étrangers politiques comme lui.

Et il s’est fixé des objectifs ambitieux pour faire face à la pandémie, appelant à l’administration de 100 millions de doses de vaccin au cours de ses 100 premiers jours et à un programme économique qui étend un filet de sécurité financière pour les familles et les petites entreprises. Il est déjà en train de recevoir des critiques de la part des progressistes qui veulent de plus gros contrôles de relance et des conservateurs qui disent que la proposition est une «liste de souhaits libéraux».

Mais sa tâche n’est pas simplement de guérir une nation ravagée par le COVID, des émeutes racistes et des divisions politiques, mais aussi de s’attaquer aux fissures sous-jacentes qui ont permis à ces problèmes de s’aggraver et d’exploser sous Trump.

Plus:Trump quitte la Maison Blanche avec son taux d’approbation le plus bas jamais enregistré après l’émeute au Capitole et la destitution

Sa tâche la plus ardue après le COVID pourrait être de mettre en œuvre une réforme de la justice raciale. Le mouvement Black Lives Matter, né de la frustration face à la violence policière et à une discrimination plus large, a incité Biden à sélectionner un Cabinet ethniquement diversifié et à promettre une nouvelle norme sur ce front.

Le pays ne peut pas retourner là où il était, a déclaré Wendy Mariner, professeur de droit de la santé à l’Université de Boston.

« Une grande partie du pays est impatiente de revenir à la normale. Je ne le suis pas », a-t-elle écrit pour l’American Bar Association après le décès de George Floyd en mai. « Je suis impatient de voir justice. Ce qui était normal – l’injustice pour les Afro-Américains – n’est pas acceptable. »

Contribution: Scott Wartman, The (Cincinnati) Enquirer