Le dégoût de Joe Benigno pour ce qu’il avait regardé pendant 59 minutes des Jets l’a laissé regarder l’une des victoires les plus improbables de la franchise depuis le parking du MetLife Stadium.

Benigno, ancien animateur de WFAN et l’un des fans les plus célèbres de Gang Green, a raconté l’histoire dans son spot hebdomadaire dans l’émission “Evan and Tiki” lundi à propos de comment il a assisté dimanche à la victoire 13-10 des Jets contre leurs rivaux Giants avec d’autres supporters après avoir quitté le stade plus tôt.

Il a choisi de quitter le bâtiment après que le quatrième sack de Zach Wilson par Kayvon Thibodeaux à la fin du quatrième quart ait semblé conclure le match pour Big Blue.

“Étaient partis. Nous sommes sortis… nous quittons le bâtiment », a déclaré Benigno. “Nous étions dégoûtés…” Comment allons-nous perdre face aux minables Giants avec [Tommy] DeVito ?’

Il a fallu du temps à lui et aux autres fans des Jets pour découvrir que leur équipe avait encore de l’espoir lorsque la décision de l’entraîneur des Giants, Brian Daboll, de tenter un panier de 33 verges au lieu de tenter le coup aux 4e et 1e avec 28 secondes à jouer s’est retournée contre Graham Gano. manqué.

Joe Benigno a regardé la fin du match des Jets depuis le parking du MetLife Stadium. Getty Images

Joe Benigno célèbre dimanche la victoire des Jets contre les Giants dans le parking du MetLife Stadium. @kenscara1/X

“Nous descendons l’escalator, nous sortons du bâtiment et tout ce que nous entendons, c’est que Gano a raté le panier”, a déclaré Benigno. “Alors nous revenons en courant, et ils ne nous laissent pas entrer. Nous ne pouvons pas rentrer. Ils ont mis des écrans géants partout dans le parking, alors nous regardons la fin du match sur les grands écrans dans le parking.”

Les Jets ont fini par réaliser un retour improbable.

Wilson les a mis à portée de placement et Greg Zuerlein a réussi le coup de pied égalisateur avec une seconde au compteur.

Son panier de 33 verges en prolongation a valu aux Jets la victoire et une place dans la course aux séries éliminatoires de l’AFC à 4-3.

Benigno, 70 ans, ainsi que les autres fans des Jets qui le regardaient à l’extérieur de MetLife, étaient euphoriques.

“C’était une fête”, a déclaré Benigno. «Nous étions en train de danser lorsque Zuerlein a réussi le panier gagnant. Nous pensions que ce n’était pas bon ! Il parvient à peine à le mettre à l’intérieur du montant gauche !?

La fête ne s’est pas arrêtée là pour lui.

Greg Zuerlein a réussi le panier gagnant en prolongation pour les Jets dimanche. PA

L’utilisateur @kenscara1 a publié une vidéo sur X de Benigno, vêtu de l’équipement des Jets, dansant dans le parking tout en s’amusant aux dépens des Giants – faisant potentiellement référence au match de 2011 où le touché de 99 verges de Victor Cruz la veille de Noël a battu les Jets. et a sauvé la saison des Giants en route vers un titre du Super Bowl.

“Une petite danse de Victor Cruz”, a déclaré Benigno. “Oh! Victor! Je fais un peu de salsa bébé.











