Joe Batley dit que les joueurs des Worcester Warriors ont subi une réduction de salaire et qu’il y a une énorme colère contre les propriétaires | Actualités du rugby à XV

L’ancien attaquant des Worcester Warriors, Joe Batley, a riposté aux propriétaires du club, affirmant que les joueurs avaient subi une réduction de salaire et admettant “une énorme colère et une haine” envers eux pour la situation qui s’est déroulée.

WRFC Players Ltd – la société qui détient les contrats des joueurs de Worcester et de certains membres du personnel – a été liquidée mercredi devant la Haute Cour, ce qui a immédiatement mis fin à tous les emplois de joueurs.

Les propriétaires Colin Goldring et Jason Whittingham ont publié une déclaration vendredi dernier, affirmant que “certains joueurs n’accepteraient aucune réduction de salaire malgré notre ouverture sur l’impact financier que cela aurait sur le club”, tout en critiquant les supporters du club.

Batley, s’adressant à Sports du ciel jeudi à l’extérieur de Sixways, a réfuté les affirmations et a admis se sentir bouleversé, déçu et très en colère.

“Je n’ai pas de vrais sentiments envers eux [Worcester owners] à présent. Il y a eu de la colère et de la haine envers eux pour être restés les bras croisés et avoir laissé cela se produire”, a déclaré Batley.

“Je ne sais pas quel était leur plan de match à long terme. Plus vous y réfléchissez, plus cela semble sinistre. Je ne présume pas trop, mais bouleversé et déçu, c’est ce que je ressens dans cette situation , et ils en font les frais.

” C’est dur à entendre [owners’ statement] parce que nous avons fait pendant Covid prendre une baisse de salaire. Cela nous a été imposé et plus tard, nous avons décidé de le continuer pour le bien du club.

“Pour eux, frapper les fans par la suite est une décision très étrange. Des fans très fidèles et passionnés, à travers les défaites et les victoires, sont restés à nos côtés. Les frapper est étrange et venir à nous aussi, qui pour le les deux derniers mois n’ont rien fait d’autre qu’essayer de maintenir les jeux à Sixways.

“De toute évidence, ils ont leur propre programme, et c’est à eux de décider. Mais nous, le groupe de joueurs, n’avons pas été bien accueillis.”

Batley a admis que c’était une période émouvante, qualifiant la perte du club d ‘”insupportable”.

“Oui, c’est énormément [emotional]. J’attendais avec impatience une autre saison au club et qu’elle soit écourtée en octobre seulement, c’est difficile.

“Nous étions en train de construire quelque chose ici, il y avait un sentiment positif certain autour de l’endroit, donc pour qu’il soit écourté non pas à cause de ce que nous avons fait sur le terrain mais en dehors, c’est très difficile à encaisser.

“La lumière au bout du tunnel était toujours là pour nous pour que cela se produise à Worcester, mais malheureusement maintenant que les contrats sont liquidés et licenciés, nous devons, égoïstement, nous regarder.

“Je sais personnellement que je ne peux pas rester deux mois sans être payé.

“Beaucoup de joueurs de rugby professionnels gagnent leur salaire de mois en mois. Je ne fais pas exception à cela. Heureusement, j’avais un peu mis de côté pour survivre un mois sans être payé, mais avec un petit garçon à la maison et un hypothèque, je ne peux pas y aller deux mois.

“Nous sommes très privilégiés. Être payé pour faire le travail que j’aime est incroyable, et c’est tout ce que j’ai toujours voulu faire depuis l’âge de six ans. Donc, le vivre a été incroyable et j’espère que ce n’est pas la fin.

“C’est difficile parce que tout le monde souhaitait que ça se passe bien, et je ressens vraiment pour les fans. Le fan en moi, je ne peux pas imaginer être un garçon de 10 ans à la maison à Portsmouth perdre mon club.

“À grande échelle, le nombre de supporters et de personnes qui perdent une équipe en Premiership est insupportable.”

Le personnel de Worcester n’a pas été payé pour septembre et n’a reçu que 65% de son salaire pour août.

Batley leur a rendu hommage, tout en exprimant son inquiétude – à la fois pour son avenir immédiat et celui de ses coéquipiers, et pour la pérennité du rugby à XV.

“Non seulement ce sont de bons travailleurs, mais ce sont des gens formidables. Tout le monde s’est serré les coudes et a souhaité et voulu que cela fonctionne, non seulement pour le club mais aussi les uns pour les autres.

“Le fait que cela leur soit arrivé est difficile, car ils ont fait le sacrifice ultime en août, n’étant payés qu’à 65%. Ils ne verront jamais le reste de cet argent, ni même l’argent de septembre.

“Ils ont fait un sacrifice personnel pour le meilleur du club, et malheureusement le club ne va pas se dérouler comme nous le voulions.

“Les deux semaines où nous n’avons pas été autorisés à nous entraîner ensemble et à être ensemble ont été difficiles. Quand vous êtes avec des gens dans le même genre de circonstances que vous, cela vous calme parce que vous savez que vous n’êtes pas le seul. Lorsque vous êtes seul, vous êtes en quelque sorte piégé dans vos propres pensées et dans le pire des cas.

“Mon agent me cherche maintenant. J’espère que j’en ai fait assez cette saison et que je suis le dernier pour être évalué en Premiership ou par un autre club.

“Malheureusement, le plafond salarial en Premiership a diminué, ce qui a mis beaucoup de joueurs en rupture de contrat la saison dernière. Jeter maintenant une quarantaine de joueurs supplémentaires dans cela est une situation difficile et mes coéquipiers sont maintenant ma compétition.

“J’espère que les choses vont s’arranger.

“C’est probablement un grand signal d’alarme en termes de durabilité du rugby à XV. C’est un sport incroyable, et je pense que Covid a probablement accéléré cela.

“Je ne sais pas trop quelle est la solution.”