Joe Barry absent en tant que coordinateur défensif des Packers

GREEN BAY, Wisconsin – Joe Barry n’est plus le coordonnateur défensif des Packers, même après que sa défense ait suffisamment bien résisté pour aider Green Bay à se qualifier pour la ronde divisionnaire des séries éliminatoires de la NFC.

Cette décision, annoncée mercredi par les Packers, est intervenue deux jours après que l’entraîneur Matt LaFleur a refusé de commenter le statut professionnel de Barry et a déclaré qu’il « allait suivre le processus à mon propre rythme ».

“Nous voulons remercier Joe pour son engagement et sa contribution à notre succès au cours des trois dernières saisons”, a déclaré LaFleur dans un communiqué publié par l’équipe. “Ces décisions sont extrêmement difficiles et Joe est l’un des meilleurs hommes avec qui j’ai eu l’occasion de travailler dans cette ligue.”

Barry pourrait toujours rester dans l’équipe des Packers dans une certaine mesure – une possibilité qui est en cours de discussion, ont déclaré des sources à Adam Schefter d’ESPN.

LaFleur en sera à son troisième coordonnateur défensif en six saisons lorsqu’il embauchera un remplaçant pour Barry, à qui il restait un an de contrat. Barry était le coordonnateur défensif des Packers depuis qu’il a remplacé Mike Pettine en 2021.

Barry semblait être sur la glace dès la saison 2022, lorsque les Packers sont passés du neuvième rang au classement général en défense totale au 17e. Les Packers ont également terminé 17e en défense totale cette saison, mais se sont hissés dans le top 10 avec le moins de points accordés.

La défense contre la course, cependant, était l’un des problèmes majeurs de Green Bay sous Barry. Les Packers étaient classés 28e contre la course en 2023, contre 26e en 2022 après avoir terminé 11e en 2021. Ils ont permis à quatre équipes de se précipiter sur plus de 200 verges contre eux en 2023.

Le point de rupture pour Barry aurait pu être une défaite à domicile lors de la semaine 15 contre les Buccaneers de Tampa Bay, lorsque Baker Mayfield a réalisé une performance de 381 verges et quatre touchés lors d’une victoire 34-20 au Lambeau Field.

Cette défaite a ramené les Packers à 6-8 et leur a fait perdre un match d’égalité pour la dernière place en séries éliminatoires, mais LaFleur a déclaré à l’époque qu’il n’apporterait aucun changement d’entraîneur défensif au cours de la saison.

Les Packers ont suivi cela avec un autre raté défensif lors de leur victoire de la semaine 16 contre les modestes Panthers de la Caroline, qui ont marqué un sommet de la saison avec 30 points et totalisé 394 verges en attaque.

Barry, cependant, semblait avoir renversé la défense en fin de saison. Même après la défaite 24-21 en séries éliminatoires contre les 49ers, LaFleur a qualifié la performance défensive de « fantastique ». Dans les jours qui ont suivi la saison, cependant, LaFleur s’est montré moins engagé, affirmant que les Packers “passeraient en quelque sorte et trouveraient comment nous pouvons être un peu plus cohérents”.

Avant d’embaucher Barry, LaFleur a poursuivi l’ancien coordinateur défensif du Wisconsin, Jim Leonhard, qui était considéré comme le premier choix mais a choisi de ne pas quitter son alma mater. Barry et LaFleur ont travaillé ensemble avec les Rams de Los Angeles en 2017. C’était pendant le temps de Barry avec les Rams lorsqu’il travaillait sous la direction de Brandon Staley, qui dirigeait une version de la défense de Vic Fangio. LaFleur a embauché Barry en partie parce qu’il souhaitait lancer un projet similaire à Green Bay.

L’embauche de Barry a été critiquée en grande partie à cause de ses deux précédentes missions en tant que coordinateur défensif – avec les Lions de Détroit (2007-08) et les Commanders de Washington (2015-16). Ses défenses à ces endroits se classaient entre le 28e et le 32e de la ligue en fonction des verges allouées.

Staley, qui a été congédié cette saison en tant qu’entraîneur-chef des Chargers de Los Angeles, ne devrait pas être l’un des principaux candidats pour remplacer Barry à Green Bay, selon des sources proches des plans de LaFleur.

Avant d’embaucher Barry en 2021, LaFleur a également interviewé Ejiro Evero, Chris Harris, Ryan Nielsen, Chris Kiffin, Matt Burke, Bob Sutton et Jerry Gray. Il est possible que LaFleur revienne sur certains entraîneurs de cette liste, même si Nielsen vient d’être embauché comme coordonnateur défensif des Jaguars de Jacksonville. Evero, le coordinateur défensif de la Caroline, a passé un entretien pour un poste d’entraîneur-chef cette intersaison.

Un autre candidat possible est Aubrey Pleasant, coordinateur du jeu de passes défensives des Rams, qui a rejoint l’équipe de LaFleur pour la seconde moitié de la saison 2022 après avoir été licencié par les Lions.

Le directeur général des Packers, Brian Gutekunst, a consacré ressource après ressource au côté défensif du ballon. Sept de ses huit choix de première ronde depuis qu’il a pris la relève étaient des joueurs défensifs, le quart-arrière Jordan Love étant le seul choix offensif de première ronde au cours de son mandat.