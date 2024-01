Joe Arpaio, Kari Lake et 10 autres pires politiciens de l’histoire de l’Arizona

Parlez d’un embarras de richesse.

L’Arizona possède une veine de politiciens peu recommandables et carrément ignobles, plus riches que les gisements de cuivre de l’État. Il y en a de tous bords : des charlatans et des fous, des fanatiques avides de pouvoir et des idéalologues haineux, des sursexuels et tout simplement corrompus. Parfois, ce sont des indigènes, mais la plupart du temps, ce sont des transplantés, attirés par l’Arizona comme des serpents à sonnettes vers un nid de bébés souris.

Ci-dessous, sans ordre particulier, se trouvent une douzaine de méprisables – certains des pires, mais en aucun cas tous. Considérez ceci comme la première d’une série de listes à venir. Si le chapeau noir que vous aimez détester n’est pas là, soyez patient. Ils feront probablement un prochain tour.

Cliquez pour agrandir L’ancien gouverneur de l’Arizona, Evan Mecham Bureau du gouverneur Evan Mecham

Evan Mécham

Le fou politique paranoïaque et concessionnaire de Pontiac, Evan « Ev » Mecham, a été élu 17e gouverneur de l’Arizona en 1986 avec une majorité électorale. une course à trois qui s’est divisée le vote démocrate. Dix-huit mois plus tard, le petit bigot aux allures d’Archie Bunker était dehors, mis en accusation et condamné par la législature de l’État pour entrave à la justice et détournement de fonds publics.

Son mandat a été une aventure sauvage et désastreuse qui a fait de l’État du Grand Canyon la risée nationale. L’un de ses premiers actes officiels fut annulant un décret de son prédécesseur démocrate qui faisait de Martin Luther King Jr. Day un jour férié officiel. Il a enchaîné avec une gaffe raciste après l’autre, comme défendre l’utilisation du mot “négrillon” et disant qu’une délégation d’hommes d’affaires japonais “j’ai les yeux ronds” lorsqu’on lui montre les terrains de golf de Phoenix.

À la suite du défilé incessant d’horreurs à Mecham, des dizaines de groupes ont annulé leurs projets de tenir leurs conventions dans l’État. Un comité de rappel a été formé, que Mecham a rejeté comme étant composé de « homosexuels et démocrates dissidents ». Un fan club de Mecham s’est formé pour contrer le rappel, mais a échoué lorsqu’il a été découvert que son leader, âgé de 17 ans, avait été reconnu coupable d’avoir agressé une fillette de 8 ans.

Le mouvement de révocation a rassemblé plus qu’assez de signatures pour forcer une élection de révocation, mais cet effort a été rendu sans objet par la destitution de Mecham. Son bref mandat catastrophique en tant que directeur général de l’Arizona présageait l’arrivée de politiciens tout aussi répugnants de Sand Land.

Cliquez pour agrandir Russell Pearce, ancien sénateur de l’État de l’Arizona Puce Somodevilla/Getty Images

Russell Pearce

Véritable lapin énergisant de la haine, Russell Pearce a surfé sur une vague de nativisme anti-mexicain débridé pour devenir le puissant président du Sénat de l’État de l’Arizona en 2011, pour ensuite être rappelé avec succès dans son district profondément rouge de Mesa plus tard la même année par une coalition de républicains modérés et Des Latinos énervés.

Préfigurant la rhétorique utilisée par le président Donald Trump, Pearce a qualifié les migrants mexicains vers les États-Unis de « « invasion illégale » leur reprochant la hausse de la criminalité. Il a appelé à refaire le programme d’expulsion de l’ère Eisenhower « Opération Wetback », a fait circuler des théories du complot antisémites émanant d’un groupe haineux suprémaciste blanc et s’est lié d’amitié et a été intégré dans l’extrémiste de la foi mormone JT Ready, un néo-nazi virulent qui a fini par massacrer un famille de quatre personnes lors d’un déchaînement en 2012 avant de se suicider.

Pearce a soutenu un certain nombre de projets de loi racistes et de référendums ciblant les immigrés, le plus notoire étant le SB 1070. « l’attrition par l’application de la loi » – alias nettoyage ethnique – politique de l’État de l’Arizona. Adoptée en 2010, elle oblige également les flics locaux à devenir de facto des agents d’immigration, enquêtant sur d’éventuelles violations de l’immigration lorsqu’il existe des « soupçons raisonnables » de le faire – en fait, c’est-à-dire chaque fois que la police arrête une personne brune.

Les réactions négatives contre la loi ont donné lieu à des boycotts, des manifestations massives et des recours judiciaires coûteux, qui n’ont été que partiellement couronnés de succès. Pearce est décédé en janvier 2023 à l’âge de 75 ans. Son nom sera à jamais associé aux conflits ethniques et à la haine qu’il a engendrés.

Cliquez pour agrandir Joe Arpaio, l’ancien shérif du comté de Maricopa, est à nouveau candidat à la mairie de Fountain Hills. Pablo Robles

Joe Arpaio

À 91 ans, l’ancien shérif du comté de Maricopa, Joe Arpaio, est la Norma Desmond de la politique de l’Arizona, revivant les jours glorieux de six mandats en vendant des sous-vêtements roses dédicacés – ceux qu’il faisait porter à ses prisonniers dans les prisons – lors d’expositions d’armes locales, d’artisanat. dans les foires ou partout où ils le laisseront installer un stand. Chez le nonagénaire La page Facebook, il publie de vieilles photos de lui avec des célébrités d’autrefois, comme Lou Ferrigno et Dennis Miller.

En 2022, il s’est présenté à la mairie de la ville où il vit, Fountain Hills. Il a déclaré au Phoenix New Times qu’il voulait « virer » le shérif Paul Penzone, le type qui l’avait battu comme un tapis en 2016, en annulant le contrat du bureau du shérif du comté de Maricopa pour fournir des services d’application de la loi à la ville. Arpaio a perdu les élections, mais il se présente à nouveau en 2024. Penzone a récemment démissionné de son poste de shérif, laissant le loyaliste d’Arpaio, le chef adjoint Russ Skinner, aux commandes pour le moment. On dirait qu’Arpaio a survécu à sa chance de se venger.

Non pas qu’Arpaio manque d’héritage. Actuellement, il est mieux représenté par plus de Le comté de Maricopa a déboursé 250 millions de dollars à cause de Melendres contre Arpaio, le procès déclenché par le profilage racial d’Arpaio dans les quartiers hispaniques. Arpaio est politiquement au passé, mais Melendres s’éternise, en grande partie à cause de l’intransigeance institutionnelle de la « Maison que Joe a construite ».

Arpaio était autrefois l’un des hommes les plus redoutés d’Arizona, ripostant contre ses ennemis politiques, arrêtant les anciens propriétaires du New Times et enquêtant sur les maires, les juges, les superviseurs de comté et plus encore. Ses prisons étaient réputées pour leur cruauté, entraînant des millions de dollars en poursuites judiciaires pour les décès et les mutilations. Il ne reste plus que des boxers roses, de mauvais souvenirs et une facture toujours plus lourde.

Andrew Thomas, ancien procureur du comté de Maricopa Gage Skidmore

André Thomas

Au cours de ses six années en tant que procureur du comté de Maricopa, Andrew Thomas a joyeusement joué le rôle politique de Richard III de Sand Land, instituant un règne de terreur et d’erreur qui n’a pris fin que lorsque il a démissionné pour se présenter au poste de procureur général de l’Arizona en avril 2010.

En août 2010, il a perdu de peu la primaire républicaine face à nul autre que Tom Horne, actuellement surintendant de l’Instruction publique de l’État. Deux ans plus tard, Thomas a été radié du barreau pour ses nombreux méfaits alors qu’il était en fonction.

Fervent anti-immigrés, Thomas a poursuivi les immigrants sans papiers pour s’être eux-mêmes introduits clandestinement dans le pays et a soutenu une mesure électorale gagnante visant à refuser la libération sous caution aux personnes arrêtées sans papiers. Les tribunaux fédéraux ont par la suite déclaré les deux inconstitutionnels.

Il s’est également associé au shérif de l’époque, Joe Arpaio, pour faire appliquer la loi de l’Arizona sur les « sanctions contre les employeurs », qui interdisait aux entreprises d’employer sciemment des travailleurs sans papiers. Cela a donné lieu à des descentes des adjoints du shérif dans les entreprises locales pour arrêter les travailleurs qui utilisaient de fausses pièces d’identité, avec peu de répercussions pour les entreprises impliquées.

Mais ce qui a mis Thomas dans l’eau chaude, c’est ses poursuites contre quiconque le critiquait ou faisait obstacle à lui et à Arpaio. Le bureau de Thomas a lancé de fausses accusations contre les superviseurs du comté, les journalistes – notamment les anciens propriétaires du New Times, Michael Lacey et Jim Larkin – et même le juge président de la Cour supérieure du comté de Maricopa.

Le moment de sauter le requin pour Thomas et Arpaio est survenu lors d’une conférence de presse en 2009 lorsqu’ils ont annoncé le dépôt d’une plainte fédérale pour racket contre plusieurs fonctionnaires et juges du comté. Le faux dossier a finalement été rejeté.

L’inconduite de Thomas et Arpaio a coûté au comté des dizaines de millions de dollars en règlements de poursuites. Arpaio n’a fait face à aucune répercussion. Les procureurs sont toutefois tenus à des normes plus élevées. Le 10 avril 2012, un comité disciplinaire de la Cour suprême de l’Arizona a déclaré Thomas coupable de nombreuses violations éthiques et lui a retiré sa licence d’avocat. En 2014, Thomas monte une campagne ratée pour le poste de gouverneur. Depuis, il a sombré dans l’oubli.

Cliquez pour agrandir L’ancien gouverneur de l’Arizona, Jan Brewer, lors de l’investiture de Katie Hobbs en janvier 2023. Elias Weiss

Jan Brewer

Le destin a élevé Jan Brewer du rang de pirate politique de toute une vie à la plus haute fonction de l’Arizona lorsque la gouverneure Janet Napolitano, une démocrate, a abandonné l’État en 2009 pour devenir secrétaire à la Sécurité intérieure du président Barack Obama. Par conséquent, Brewer, le secrétaire d’État républicain, est devenu le 22e gouverneur de l’Arizona.

Brewer n’était pas connue comme une partisane de la ligne dure en matière d’immigration, mais en 2010, lorsque le SB 1070 de Russell Pearce est arrivé sur son bureau, elle a fait face à une primaire controversée de gouverneur républicain avec un nativisme en Arizona à un niveau record. Des groupes hispaniques ont fait pression sur elle pour qu’elle oppose son veto au projet de loi, mais l’opportunisme politique a triomphé. Elle l’a signé, sa popularité est montée en flèche, ses principaux rivaux se sont retirés des primaires et elle a remporté haut la main les élections générales.

Assez ou pas, le SB 1070 a qualifié l’Arizona d’État raciste. Des boycotts, des procès et des manifestations massives ont suivi. Selon une étude, les annulations de congrès a coûté 141 millions de dollars aux entreprises en perte de revenus dans les mois qui ont suivi l’adoption de la loi. Environ 200 000 résidents sans papiers ont fui l’état. Le prix total est un sujet dont les spécialistes débattent encore.

Le gourou politique républicain et ancien conseiller des Brewers, Chuck Coughlin, a récemment demandé au New Times de se concentrer sur…