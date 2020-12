«Il est important que tout le monde à Liverpool sache que nos dirigeants se concentrent sur ce qui est le plus important pour le peuple; leurs moyens de subsistance et, avec une pandémie toujours en vigueur, leur vie.

M. Anderson a ajouté: «L’arrestation de vendredi a également été un choc douloureux pour moi et ma famille, après quelques mois difficiles. J’ai besoin de me concentrer sur leur avenir et de revenir à une normale qu’ils peuvent reconnaître, avec l’assurance que je ne suis plus suspect.

«Cette situation n’a pas atténué ma passion pour notre ville et les gens inspirants qui vivent et travaillent ici, plus particulièrement les fonctionnaires dévoués qui travaillent au sein du conseil et du cabinet. Ils poursuivront leur travail incroyable, comme on pouvait s’y attendre, dans les circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons.