Joe Alwyn assiste à un dîner à Cannes après la séparation de Taylor Swift Mopays.com

Crédit d’image : Anthony Harvey/Shutterstock

Joe Alwyn32 ans, a fait sa première apparition publique après l’annonce de sa séparation d’avec sa petite amie de longue date Taylor Swift. L’acteur britannique de 32 ans était à Cannes, en France, le lundi 22 mai, pour un dîner organisé par Hédi Slimane pour Céline. La société de luxe française a publié un image via IG Stories de Joe lors de l’événement, qui s’est tenu à Cannes Eden Roc au milieu du Festival de Cannes. Le Conversations avec des amis La star avait l’air pimpante dans un costume noir soyeux avec une chemise boutonnée couleur pêche sur un débardeur blanc. Joe portait également un collier chaîne en or et une paire de lunettes de soleil noires.

Avant son apparition à Cannes, Joe faisait profil bas après que des informations aient fait surface selon lesquelles lui et Taylor, 33 ans, avaient rompu leur histoire d’amour de près de sept ans. Un rapport du 8 avril de Divertissement ce soir a affirmé que la rupture s’était produite « quelques semaines » avant que Taylor ne se lance dans sa tournée Eras. Le point de vente a également rapporté que la scission n’était «pas dramatique» et que «la relation venait de suivre son cours. C’est pourquoi [Joe] n’a été repéré à aucun spectacle.

Depuis la séparation, Taylor a eu une relation amoureuse avec le chanteur de 1975 Matty Healey34. Matty a assisté à plusieurs spectacles de Taylor lors de sa tournée, et entre les concerts, ils auraient également été photographiés se tenant la main alors qu’ils étaient dans un restaurant avec le producteur et le musicien Jack Antonoff, qui les a apparemment mis en place. Matty a également été vu se diriger vers l’appartement de Taylor à New York avec un sac de voyage le 18 mai.

La chronologie de la rupture de Taylor et Joe, jusqu’au moment où elle a commencé à traîner avec Matty, n’est toujours pas claire. Taylor et son ex étaient ensemble depuis plus de six ans après s’être croisés pour la première fois au Met Gala 2016, et Joe était une muse pour les chansons de Taylor à partir de son album de 2017. Réputation. Le couple aurait rencontré une série de « coups durs » dans leur relation, selon PERSONNES, alors ils ont décidé de se séparer. Taylor et Joe ont gardé leur relation très privée et n’ont même jamais foulé un tapis rouge ensemble, bien que Taylor ait brièvement évoqué leur relation dans son documentaire de 2020, Taylor Swift : Miss Americanadans lequel elle a jailli de s’intégrer dans son « genre de vie merveilleux, normal et équilibré ».

