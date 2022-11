Jody Wilson-Raybould aborde la réconciliation dans un nouveau livre

L’ancienne ministre de la Justice du Canada, avocate et dirigeante des Premières Nations, Jody Wilson-Raybould, dit que l’une des questions les plus courantes qu’on lui pose est : « que puis-je faire pour faire avancer la réconciliation ?

Reconnaissant une lacune dans l’information disponible pour faire des progrès véritables et significatifs vers le soutien des communautés autochtones au Canada, son nouveau livre, « True Reconciliation: How to be a force for change », vise à répondre aux questions sans réponse et à lui offrir des apprentissages sur la façon de dépasser gestes symboliques.

“La réconciliation est un mot qui est beaucoup utilisé ces jours-ci. Et beaucoup de gens, les gouvernements en particulier, aiment tout étiqueter comme un acte de réconciliation”, a déclaré lundi Wilson-Raybould à l’émission Your Morning de CTV.

“Mais il existe différents niveaux d’activité que j’appelle des actes de réconciliation performatifs ou symboliques qui ne font pas nécessairement avancer l’agenda ou faire progresser les droits.”

Elle a déclaré que des exemples d’actes symboliques incluent le port de chemises orange lors de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et l’abaissement des drapeaux. Bien qu’elles soient importantes pour sensibiliser, elle a déclaré que ces mesures ne « font pas avancer l’agenda ni ne font progresser les droits ».

Son livre décompose les étapes de la réconciliation en trois étapes – apprendre, comprendre et agir – qui offrent des pratiques “opérables” pour la vie quotidienne d’une personne.

Wilson-Raybould a déclaré qu’elle espère que son livre aidera à briser les barrières entre les peuples autochtones et non autochtones et à s’éloigner des injustices du passé, en espérant que la réconciliation devienne un “agent de changement”.

Wilson-Raybould a été la première ministre de la Justice autochtone sous le gouvernement libéral du premier ministre Justin Trudeau, mais a été évincée du parti à la suite des retombées de l’affaire SNC-Lavalin, déclenchée par un reportage médiatique selon lequel elle avait subi des pressions inappropriées de la part des meilleurs libéraux au sujet de la poursuite de l’entreprise.

L’été dernier, elle a annoncé qu’elle ne se représenterait pas comme députée indépendante à Vancouver, affirmant que le Parlement était devenu “toxique et inefficace” et qu’elle partait en raison d’une insistance “honteuse” sur la politique partisane plutôt que sur l’action réelle.

“La seule façon (d’avancer) est d’avoir des conversations ouvertes en reconnaissant que (nous) avons des expériences de vie très différentes et qu’il existe des points communs … entre nous comme avec tous les êtres humains”, a-t-elle déclaré.

“Nous devons tous pouvoir accéder aux intermédiaires pour briser les silos et créer un meilleur espace et une histoire commune du Canada.”



Avec des fichiers de La Presse Canadienne