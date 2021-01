JODIE Whittaker NE quittera PAS Doctor Who car sa sortie présumée est qualifiée de « non-sens total » par les initiés de la série 13.

Plus tôt ce mois-ci, il a été affirmé que l’actrice de 38 ans quitterait son rôle de Time Lord à la fin de la prochaine série.

Le miroir a rapporté que Jodie était désireuse d’assumer de nouveaux rôles et que les producteurs se préparaient pour la prochaine régénération.

Depuis lors, des rumeurs ont également commencé à circuler selon lesquelles le patron de l’émission, Chris Chibnall, envisage également de quitter la série après la série 13.

Cependant, les deux rumeurs ont été fustigées par des initiés de l’émission, qui ont déclaré à RadioTimes.com: «Tout cela n’a aucun sens.

« Cela est né et s’est propagé dans le moulin à rumeurs en ligne. »

La spéculation est apparemment née sur un forum populaire de Doctor Who avant de passer aux médias sociaux.

Un initié a précédemment déclaré au Mirror of Jodie la sortie de la rumeur: «Tout est très silencieux, mais on sait sur le plateau que Jodie part et qu’ils se préparent pour une régénération.

« Son départ est top secret mais à un moment donné au cours des prochains mois, l’arrivée du 14e Docteur devra être filmée. C’est très excitant. »

Jodie est actuellement en plein tournage de la série 13 avec Chris à la barre.

Jodie est devenue la première star féminine à assumer le rôle du célèbre personnage en 2017.

Chris a pris la relève en même temps et a fait face à des rumeurs selon lesquelles il aurait démissionné à plus d’une occasion depuis.

Le couple a récemment travaillé ensemble sur le spécial du Nouvel An, Revolution of the Daleks.