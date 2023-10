L’actrice de TIME, Jodie Whittaker, a parlé des conséquences néfastes du tournage de la nouvelle série dramatique de la BBC.

La deuxième série de la série suit une toute nouvelle histoire et voit Jodie jouer le rôle d’Orla O’Riordan.

Jodie Whittaker joue Orla dans Time de la BBC

La deuxième série sombre suit trois détenus

Elle partage la vedette aux côtés d’un ensemble comprenant la légende de la télévision et star de Happy Valley Siobhan Finneran, Tamara Lawrance et Bella Ramsey.

Jodie a admis que pour filmer les scènes difficiles du programme, elle devait « trembler et pleurer » en présence d’enfants acteurs âgés d’à peine huit ans.

S’ouvrant sur l’émission émouvante, Jodie a déclaré : « La chose physique de trembler et de pleurer ou de se mettre dans un état très élevé, c’est

reste en vous.

« C’est difficile aussi quand on filme avec des petits êtres. Orla a des scènes avec ses enfants de 8, 9 et 12/13 ans.

“Donc, tout cela étant réel, avoir deux petits visages en quelque sorte

en vous regardant, vous et ces merveilleux petits acteurs… Cela peut faire un huitième de page dans le script et cela n’a peut-être pris qu’une heure de votre journée pour filmer ça, mais l’effet résiduel sur vous dure pendant

ça fait un bout de temps.

“Et c’est vraiment important d’en faire l’expérience parce que c’est ce qu’est la vie de certaines personnes et nous avons de la chance que cela ne nous arrive pas, mais nous sommes très conscients que cela arrive à beaucoup de gens.”

Alors que la nouvelle série s’ouvre, Orla se retrouve derrière les barreaux alors qu’elle commence son séjour en prison.

Dans le premier épisode, on la voit se battre pour garder ses enfants hors de prise en charge et tente désespérément de remettre sa vie sur les rails.

Ses relations avec ses codétenues Kelsey et Abi sont suivies alors qu’elle tente de se rétablir, ce qui pourrait inclure des mesures drastiques et extrêmes.

Taquinant ce qui va arriver à son personnage complexe, Jodie a déclaré : « Orla est une mère célibataire de trois enfants et nous la rencontrons dans un scénario domestique stéréotypé que toute mère peut apprécier, où vous essayez simplement de préparer vos enfants pour l’école.

« La beauté de l’écriture d’Helen et Jimmy est que le public n’est pas complètement nourri à la cuillère à chaque scène.

“Donc, vous avez alors une coupure très dure avec eux en réalisant qu’elle est partie pour tribunal et est ensuite renvoyé pour six mois.

“Dans loi il existe des limites très claires entre ce qui est légal et ce qui ne l’est pas – mais il existe également des limites très floues entre ce qui justifie des peines de prison et ce qui justifie des amendes. Dans le cas d’Orla, le crime ne mérite pas nécessairement une peine.»

Le scénariste Jimmy McGovern a écrit la première saison de Time avec lui en faisant appel à Helen Black, scénariste de Life and Death in the Warehouse, nominée aux BAFTA, pour écrire la deuxième saison.

La deuxième sortie de la série comprend trois épisodes d’une heure et sera réalisée par Andrea Harkin, la réalisatrice derrière Les Confessions de Frannie Langton et Le Procès de Christine Keeler.

La deuxième série chronologique commence le dimanche 29 octobre à 21 heures. BBC Un, avec tous les épisodes alors disponibles immédiatement sur BBC iPlayer.

Elle a parlé des difficultés de tournage de l'émission