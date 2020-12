Jodie Turner-Smith a été vue pour la première fois en costume d’Anne Boleyn.

L’actrice britannique joue la deuxième épouse d’Henri VIII dans un thriller psychologique en trois parties, qui cherche à «faire briller une lumière féministe» sur l’histoire de Tudor Queen.

La femme de 34 ans jouera le rôle de Boleyn dans le drame de Channel 5, qui est raconté du point de vue de la reine et se concentre sur ses derniers mois avant d’être décapitée par Henry en 1536 pour ne pas avoir produit d’héritier masculin.

Jodie a été vue sur le plateau pour la première fois dans le Yorkshire cette semaine, portant un manteau chaud sur un costume d’époque.

La mère d’un enfant – elle a accueilli une fille avec le mari de l’acteur Joshua Jackson plus tôt cette année – a été photographiée à l’extérieur d’une église avec ses co-stars, dont certaines portaient des masques de protection entre les scènes par la froide journée de décembre.

La star de White House Farm, Amanda Burton, a également été vue sur le plateau. Barry Ward de White Lines, Thalissa Teixeira de Trigonometry, la star de la comédie musicale de Hamilton Jamael Westman et la star de I May Destroy You, Paapa Essiedu, figurent également dans la série.

En décrochant le rôle principal en tant que mère de la future reine Elizabeth I, la star de Queen & Slim Jodie a déclaré dans un communiqué: « Je suis tellement excitée de rejoindre ces cinéastes passionnants pour porter l’histoire de l’une des reines les plus controversées de l’histoire à l’écran.

« Approfondir les immenses forces d’Anne Boleyn tout en examinant ses faiblesses et vulnérabilités fatales, [writer Eve Hedderwick Turner’s] les scripts ont immédiatement captivé mon imagination.







« Entre les mains de Lynsey Miller, la légende de cette formidable reine et de cette mère féroce sera considérée comme une histoire profondément humaine qui est toujours aussi pertinente pour aujourd’hui. J’ai hâte d’apporter mon cœur et mon esprit dans ce récit audacieux de la chute de cette femme emblématique. «

En jouant Jodie, qui est noire, comme Boleyn blanche, les producteurs Fable Pictures ont déclaré que le drame défierait «toutes les conventions de qui nous pensons qu’Anne Boleyn était et ferait briller une lumière féministe sur son histoire».

Dans un communiqué, Channel 5 a déclaré que le drame se concentrerait sur les tentatives de Boleyn de «défier le puissant patriarcat qui se rapproche d’elle».

Ils ont dit: « Le drame psychologique la suit alors qu’elle lutte pour survivre, pour assurer un avenir à sa fille. »