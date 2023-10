Coïncidence ou ombre ? Jodie Turner Smith a partagé un message plutôt énigmatique sur les réseaux sociaux sur la différence entre une « personne non guérie » et une personne « guérie » peu de temps après son ex-mari, Josué Jacksona été aperçu en train de traîner avec l’actrice Lupita Nyong’o à Janelle Monáe concert.

« Une personne non guérie peut être offensée par à peu près tout ce que quelqu’un fait », lit-on dans la citation, que Jodie, 37 ans, a partagée dans ses histoires Instagram le 19 octobre, selon Nous chaque semaine. « Une personne guérie comprend que les actions des autres n’ont absolument rien à voir avec elle. Chaque jour, c’est à vous de décider lequel vous serez.

Au cours de la semaine dernière, le Reine et mince La star a publié quelques messages en ligne sur l’amour-propre. Deux jours auparavant, elle avait partagé une citation distincte qui disait : « Tout guérit et grandit quand on l’aime bien. Les gens aussi.

Même si les messages n’étaient que des notes d’inspiration, l’activité de Jodie sur les réseaux sociaux est survenue peu de temps après que Joshua, 45 ans, et Lupita, 40 ans, aient été aperçus avec un groupe d’amis le 18 octobre. Leur sortie a fait la une des journaux car les deux acteurs traversent leurs propres ruptures – Joshua avec Jodie, qui a demandé le divorce plus tôt ce mois-ci, et Lupita avec son désormais ex-petit-ami, Selema Masekela.

Le même jour où Jodie a partagé sa publication Instagram Stories, Lupita a annoncé la nouvelle de sa séparation avec Selema via Instagram. Dans une légende déchirante, le Panthère noire : Wakanda pour toujours La star a parlé de la « douleur » qu’elle ressentait à cause de la « tromperie » d’une autre personne.

« Je me retrouve dans une période de chagrin à cause d’un amour soudainement et dévastateur éteint par la tromperie », a écrit Lupita. « Je suis tenté de courir dans l’ombre et de me cacher, pour revenir à la lumière lorsque j’ai retrouvé suffisamment de forces pour pouvoir dire : « Quoi qu’il en soit, ma vie est meilleure ainsi ». Mais je me souviens que l’ampleur de la douleur que je ressens est à la mesure de ma capacité d’aimer. Et donc, je choisis d’affronter la douleur, de cultiver le courage d’affronter ma vie exactement telle qu’elle est et d’avoir confiance que cela aussi passera.

La lauréate d’un Oscar a conclu son message avec une dernière note : « #Rupture Faisons face à notre douleur pour ne pas la propager. » Lupita et Selema ont rompu près d’un an après avoir rendu public leur histoire d’amour passée.

Malgré les propres chagrins de Lupita et Joshua, TMZ a rapporté que les deux n’avaient pas de rendez-vous. Une source ayant une « connaissance directe » de la soirée du duo a déclaré au média que Lupita et Joshua se « connaissent depuis des années et qu’il n’y a rien de romantique dans cette soirée ».