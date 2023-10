Jodie Turner-Smith et Joshua Jackson décident d’arrêter après quatre ans de mariage.

Le Reine et mince c’est l’actrice qui a demandé le divorce, selon les informations de TMZ.

Dans son dossier, Turner-Smith cite des « différences irréconciliables » comme raison de la séparation. Selon les documents déposés par Laura Wasser, avocate spécialisée en divorce de célébrités, l’actrice et mannequin demande la garde conjointe de leur fille de 3 ans, Juno.



Jodie et Joshua se sont rencontrés pour la première fois lors de la fête d’anniversaire d’Usher en 2018, et à partir de là, leur relation était chaude et lourde. Le couple s’est fiancé quelques mois plus tard et s’est rendu au palais de justice de Beverly Hills pour obtenir une licence de mariage avant même que la plupart des gens sachent que le couple sortait ensemble. Un peu plus d’une semaine plus tard, ils ont officialisé leur relation sur Instagram lorsque Turner-Smith a publié une photo d’eux se regardant dans les yeux.



À la fin de l’année dernière, des rumeurs de rupture ont circulé après qu’ils ne se soient plus suivis sur Instagram, mais celles-ci ont été écrasées lorsqu’ils ont assisté ensemble aux Oscars en mars 2023, ressemblant beaucoup à un couple. Le mois dernier, Jodie et Joshua ont assisté à la soirée de la Fashion Week de J.Crew à New York, souriant et posant pour des photos en couple le 5 septembre, soit seulement une semaine avant la date indiquée de leur séparation. Jackson n’a pas encore répondu à la demande de divorce.

Bien qu’il n’y ait pas de contrat de mariage en place, Jodie souhaite retirer la pension alimentaire du conjoint pour elle et Joshua. La date de séparation est indiquée le 13 septembre.