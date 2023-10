Jodie Turner-Smith demande le divorce d’avec Joshua Jackson

Aucun mariage de célébrité n’est sûr en 2023

WELP, c’est une enveloppe entre Jodie Turner Smith et Josué Jackson qui décident de démissionner après près de quatre ans de mariage.

Selon les rapports de TMZle Reine et mince L’actrice a demandé le divorce, citant des « différences irréconciliables » comme raison de la séparation.

Dans les documents déposés par un avocat spécialisé en divorce de célébrités Laura Wasserl’actrice/mannequin demande la garde partagée de leur fille de 3 ans, Juno.

Bien qu’il n’y ait pas de contrat de mariage en place, Jodie souhaite retirer la pension alimentaire du conjoint pour elle et Joshua. La date de séparation est indiquée le 13 septembre.

La romance éclair de Jodie et Joshua a commencé pendant Huissierfête d’anniversaire de en 2018 et le reste appartient à l’histoire.

Le couple s’est fiancé quelques mois plus tard au palais de justice de Beverly Hills pour obtenir une licence de mariage avant même que la plupart des gens sachent que le couple sortait ensemble.

Une semaine plus tard, ils ont officialisé leur relation sur Instagram lorsque Turner-Smith a publié une photo d’eux se regardant de manière romantique dans les yeux.

À partir de là, ils sont devenus des « objectifs relationnels » jusqu’à ce que des rumeurs de rupture se répandent en ligne après qu’ils se soient désabonnés sur Instagram.

Cependant, les rumeurs se sont estompées lorsqu’ils ont assisté ensemble aux Oscars en mars 2023, l’air très hué.

Et le mois dernier, Jodie et Joshua ont assisté à la soirée de la Fashion Week de J.Crew à New York, souriant et posant pour des photos en couple le 6 septembre, soit seulement une semaine avant la date indiquée de leur séparation.

Jackson n’a pas encore répondu à la demande de divorce qui a plongé les médias sociaux dans une frénésie.

Jodie Turner-Smith et Joshua Jackson divorcent 💔 pic.twitter.com/pGieS4BcWc – journaliste Jawn (@dirtywhiteups) 2 octobre 2023

Êtes-vous choqué que Jodie ait demandé le divorce de Joshua ? Dites-nous ci-dessous et observez l’hystérie de Twitter à propos de leur séparation inattendue.