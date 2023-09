Jodie Taylor : la légende anglaise et attaquant d’Arsenal annonce sa retraite du football | Actualités footballistiques

L’attaquante d’Arsenal et légende anglaise Jodie Taylor a annoncé sa retraite du football.

Le joueur de 37 ans met fin à une carrière de plus de 20 ans, ayant remporté la Ligue des champions avec Lyon en 2019/20 et la FA Cup avec Birmingham en 2012.

Mais on se souviendra peut-être mieux de Taylor comme d’un élément clé du groupe pionnier de joueurs anglais qui ont remporté le bronze à la Coupe du monde 2015. Elle a ensuite remporté le Soulier d’Or à l’Euro 2017.

Elle faisait partie de l’équipe d’Angleterre qui a remporté la SheBelieves Cup en 2019 et a joué pour Phil Neville, alors manager, à la Coupe du monde en France la même année.

L’attaquante termine sa carrière avec 51 sélections en Angleterre et 19 buts, et figure au 187e rang du classement de la FA, qui honore les Lionnes passées et présentes.

Image:

Jodie Taylor a remporté la Ligue des Champions avec Lyon en 2020





Taylor a joué pour un certain nombre de clubs tout au long de sa carrière, en commençant par Tranmere Rovers avant de jouer au football universitaire pour les Oregon State Beavers.

Elle a ensuite joué pour plusieurs équipes aux États-Unis – y compris un passage récent avec son ancien coéquipier anglais Casey Stoney au San Diego Wave – au Canada et en Australie, ainsi qu’en Europe.

Taylor a profité de deux passages avec Arsenal, le plus récent la voyant rejoindre le club en mars, après avoir également joué pour les Gunners entre 2016 et 2017.

Sa retraite intervient avant la nouvelle saison de WSL, qui débute ce dimanche 1er octobre.

Image:

Jodie Taylor faisait partie de l’équipe d’Angleterre de Phil Neville pour la Coupe du monde 2019





