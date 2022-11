Jodie Sweetin sur une éventuelle réunion de “Fuller House”: “Qui sait ce qui pourrait arriver”

Jodie Sweetin dit que tout est possible quand il s’agit d’une réunion “Fuller House”.

Lors d’une interview avec E! News, Sweetin a évoqué la possibilité de revenir pour un redémarrage de “Fuller House”. La co-vedette de “Fuller House” de Sweetin, John Stamos, a précédemment révélé qu’il ne pensait pas qu’il reviendrait pour un autre redémarrage, cependant, Sweetin a fourni une réponse plus ouverte.

“J’ai l’impression qu’à ce stade, qui sait ce qui pourrait arriver. Je ne m’y oppose jamais. Je pense toujours que la version ‘The Golden Girls’ de ‘Fullest House’ pourrait arriver”, a-t-elle déclaré. “Je pourrais me voir dans un moo-moo sur une véranda à Miami. Je le ressens déjà. Je ne m’y opposerais pas, mais nous verrons ce qui se passera.”

Sweetin a dit qu’elle ne dira jamais jamais, “si vous nous aviez demandé il y a 20 ans, ferions-nous un redémarrage de” Full House “, nous aurions tous été comme non probablement pas”, ajoutant que les gens devraient “donnez-le encore 20 ans” et “nous verrons ce qui se passera”.

‘FULL HOUSE’ STARS JOHN STAMOS ET JODIE SWEETIN HONOR BOB SAGET, RÉFLÉCHISSENT AU 35E ANNIVERSAIRE DE L’EXPOSITION

Le casting de la série reste proche à ce jour, Sweetin affirmant que feu Bob Saget était celui qui s’est toujours assuré qu’ils se réunissaient au fil des ans.

“J’oublie ce que c’était, mais je pensais à quelque chose, et c’était un moment où il m’a manqué. C’est lui qui passait les appels et maintenant nous devons continuer sans lui”, a-t-elle expliqué. “Nous nous voyons. Nous nous réunissons pour des barbecues et des dîners lorsque nous ne travaillons pas tous, ou du moins dans le même état.”

Saget est décédé tragiquement en janvier 2022 après avoir subi un traumatisme crânien, probablement dû à une chute. Il était en tournée au moment de sa mort et venait de terminer un spectacle en Floride.

Depuis la fin de “Fuller House”, Sweetin s’est fait un nom en tant qu’actrice incontournable des films de Noël. Elle en a fait tellement, a-t-elle fait remarquer en plaisantant, “parfois j’ai l’impression d’en avoir fait des centaines, ou juste une très longue qui continue.”

Son film le plus récent, “Merry Swissmas”, se déroule en Suisse, et Sweetin joue Alex, une femme qui se rend en Suisse pour aider sa mère à ouvrir une auberge qu’elle a récemment achetée.

“Je me présente, je n’y suis pas encore allé, j’ai aidé maman, et ma mère a décidé que je devais réparer certaines choses avec mon ancien meilleur ami, qui a commencé à sortir avec mon ex. Il y a donc du drame là-dedans”, Sweetin a dit. “Je suis là pour aider ma mère, et surprise surprise, voici mon ancienne meilleure amie avec sa mère, et donc non seulement je dois m’occuper de ma famille, mais je dois savoir si je veux réparer ça relation.”

Bien qu’elle soit frappée d’une mauvaise surprise, elle dit “heureusement, le nouveau gérant de l’auberge de ma mère se trouve être très mignon”. Le manager est joué par l’acteur Tim Rosen, qui a également joué le rôle de Mutt dans “Schitt’s Creek”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Liam, est le gérant de la nouvelle auberge de ma mère et il se trouve que j’ai peut-être commencé une étincelle avec lui”, a déclaré Sweetin.

Sweetin a également renversé la mèche sur certaines règles inconnues que les réseaux ont pour les films de Noël, y compris la fréquence à laquelle les couples sont autorisés à s’embrasser dans les films, affirmant qu’ils sont limités à un seul.

“Parfois, vous vous en sortirez avec deux. J’ai fait, cette année également, un film de Noël Hallmark, intitulé” The Cozy Christmas Inn “, et dans celui-là, il y avait deux baisers, mais c’était parce que les personnages étaient sortis ensemble avant, et puis se séparer”, a-t-elle expliqué. “Avant, c’était très strict, un baiser, à la fin seulement. Beaucoup de presque un, mais parfois tu t’en tireras avec deux.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Merry Swismass” a été créé sur Lifetime plus tôt ce mois-ci et est disponible à la location sur Amazon Prime.