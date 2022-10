Jodie Sweetin se souvient du 35e anniversaire de “Full House” sans Bob Saget et de son moment de mariage magique

La star de “Full House”, Jodie Sweetin, a récemment été coanimatrice invitée de “Entertainment Tonight”, où elle a parlé de son mariage à Malibu avec Mescal Wasilewski qui a eu lieu en juillet.

“Mon souvenir préféré de cette journée est le moment où j’ai commencé à marcher dans l’allée et j’ai croisé les yeux de mon mari à l’autre bout de l’allée, et je n’ai rien vu. Comme, même pas avant la fin de la cérémonie “, a déclaré Sweetin pendant le spectacle.

“J’étais comme, ‘Oh mon Dieu, regarde les fleurs et le truc et les gens…’ Comme, je l’ai vu et c’était tout. Je me souviendrai toujours de ce moment”, a poursuivi l’actrice.

‘FULLER HOUSE’ STAR JODIE SWEETIN SUR DEVENIR SOBRE: ‘MON STURGGLE ÉTAIT SI MAUVAIS QUE JE NE SORTAIS PAS DU LIT’

Sweetin avait une liste d’invités étoilée pour sa journée spéciale, qui comprenait ses co-stars de “Full House” Candace Cameron Bure, John Stamos et Andrea Barber.

“J’ai été vraiment, vraiment chanceuse et bénie avec beaucoup de gens incroyables qui sont intervenus et ont aidé et ont rendu cette journée absolument merveilleuse”, a-t-elle expliqué.

Elle a également parlé de sa relation avec son mari et de la façon dont ils la font fonctionner.

‘FULL HOUSE’ STAR JODIE SWEETIN POUSSÉE PAR LE LAPD LORS DE LA PROTESTATION CONTRE LA DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME SUR LA FREEWAY

“Il est le partenaire parfait parce qu’il ne veut pas de cette attention. Il est comme, ‘Chérie, va à cette fête, s’il te plaît. Ne m’oblige pas à prendre des photos et à faire un tapis rouge.’ Je me dis : ‘Génial, parce que je veux en finir et en finir avec ça !'”, a-t-elle déclaré. “Comme, nous nous complétons très bien et nous nous amusons ensemble. Nous passons juste un très bon moment.”

En plus de marcher dans l’allée, Sweetin a également célébré une autre étape importante en septembre, le 35e anniversaire de “Full House”. C’était le premier anniversaire sans Saget, décédé en janvier.

“Trente-cinq ans, c’est énorme. Et chaque fois que je pense à 35 ans, je suis comme ça, je vis depuis plus de 35 ans, ce qui est terrifiant. Mais c’était un peu doux-amer. Nous aimons toujours célébrer ces grands jalons et chaque année, nous pensons que c’est une année de plus que nous avons tous été cette famille élargie”, a expliqué Sweetin. “Et donc Bob nous a définitivement, définitivement manqué, mais nous savons qu’il était avec nous. Il est toujours au milieu. Il ne serait jamais au centre de l’attention, j’adore ça.”

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

En plus de célébrer sa jeune mariée et ses 35 ans depuis qu’elle a joué Stephanie Tanner dans la série originale “Full House”, Sweetin a de nouveaux rôles à l’horizon, notamment des films de vacances comme “A Cozy Christmas Inn” et “Merry Swissmas”.