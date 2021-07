Jodie Kidd et John Barnes rejoignent la nouvelle émission Trash Monsters de Channel 4 avec Kerry Katona

JODIE KIDD fuit le monde de la mode pour le gaspillage alimentaire – après s’être inscrite à la nouvelle émission télévisée loufoque de Channel 4, Trash Monsters.

Le mannequin, 42 ans, portera le contenu de ses poubelles pendant une semaine dans le cadre de la nouvelle série.

Rex

Jodie Kidd a rejoint la nouvelle émission Trash Monsters de Channel 4[/caption]

Caractéristiques de Rex

Elle a accepté de participer aux côtés de John Barnes, qui la rejoindra dans la nouvelle émission loufoque[/caption]

Jodie sera également rejointe par l’ancien footballeur John Barnes, 57 ans, qui a signé sur la ligne pointillée et a commencé le tournage cette semaine.

Une source a déclaré: « Jodie et John sont les dernières signatures pour Trash Monsters.

«Ils seront dans l’émission aux côtés de Kerry Katona, qui a été le premier nom à rejoindre le line-up.

«Ce doit être l’un des spectacles les plus étranges à venir sur la boîte, mais il y a un grand message derrière.

«Avec Kerry, Jodie et John seront confrontés à leurs propres habitudes de consommation et examineront combien leurs ménages gaspillent chaque semaine.

« Ils porteront ensuite le contenu de leurs poubelles dans des combinaisons spéciales pour leur montrer à quel point ils jettent. »

Le Sun a révélé en exclusivité comment Kerry, 40 ans, avait rejoint la nouvelle émission bizarre de Channel 4 la semaine dernière.

« Ils porteront le contenu de leurs poubelles pour leur montrer à quel point ils jettent. »

Une source a déclaré: «En tant que mère de cinq enfants, avec quatre personnes vivant à la maison, Kerry sait trop bien comment les grandes familles peuvent s’en sortir en termes de nourriture et d’articles ménagers.

« Elle est plutôt bonne normalement, mais pense que cette émission aidera ses enfants à mieux comprendre les déchets et pourquoi il est important d’essayer d’être meilleur.

« Devoir porter le contenu de sa poubelle et recycler est l’une des choses les plus étranges qu’elle ait jamais faites – et Kerry pense que cela pourrait être hilarant.

« Les célébrités devront aussi se rendre en public dans leurs tenues spéciales et Kerry est plus que partante pour ça.

« Elle est si pétillante et extravertie que les patrons ne doutent pas qu’elle attirera l’attention du public, quel que soit son costume spécialement conçu. »





Instagram

Kerry Katona a été le premier grand nom à s’inscrire à Trash Monsters[/caption]