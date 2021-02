Jodie Foster réagit à Aaron Rodgers en la nommant dans son discours de fiançailles

Jimmy a ensuite demandé si Jodie prévoyait de remercier Aaron si elle remportait un Golden Globe pour Le mauritanien. Elle a ensuite fait un signe de tête au récepteur étoile des Packers lorsqu’elle a partagé: « Absolument. Je devrai peut-être nommer toute l’équipe. Devante Adams doit être là-dedans quelque part. «

De toute évidence, Jimmy était toujours confus, comme le reste d’entre nous le sommes sans aucun doute. « Il mentionne sa fiancée, qui est Shailene Woodley, qui est votre co-vedette dans ce film en particulier », a-t-il déclaré. « Et c’est juste une coïncidence totale? »

Jodie a répondu: « Je ne sais pas si c’est une coïncidence, mais oui, elle l’est, et elle est fantastique. Nous avons donc passé beaucoup de temps sur Le mauritanien ensemble dans une petite tente avec un peu de climatisation qui nous crache dessus, nous parle de nos vies et de nos recettes, des gens que nous détestons et des choses comme ça.

Jimmy a ensuite ajouté: «Et les Packers de Green Bay», amenant Jodie à répondre, «Et les Packers de Green Bay sont venus en quelque sorte!

Franchement, cette interview a en quelque sorte créé plus de questions qu’elle n’a répondu. En tout cas, si Aaron, Shailene et Jodie sont tous repérés portant des chapeaux Cheesehead ensemble un jour bientôt, nous ne serons pas trop surpris.