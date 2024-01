Jodie Foster joue dans “True Detective” et d’autres nouvelles de divertissement pour commencer votre week-end

Continuez à faire défiler pour des nouvelles et des critiques de divertissement plus récentes. De plus, écoutez notre podcast diffusé et projeté :

Une petite critique : Jodie Foster prend la parole et obtient des changements dans “True Detective”

Lorsque Jodie Foster s’est vu proposer un rôle dans la nouvelle saison de « True Detective », elle n’a pas eu peur de formuler des critiques.

«J’ai dit des choses effrayantes comme: ‘Je n’aime pas ça’», dit Foster. “Et puis j’ai quitté la ville.”

Les producteurs n’avaient pas peur d’écouter ce qu’elle avait à dire.

“Elle ne vous intimide absolument pas”, déclare le producteur/réalisateur Issa Lopez.

Même si Foster aime jouer des femmes fortes, elle pensait que le personnage avait besoin de défauts. Lopez a donc réécrit le personnage et s’est rendu compte qu’elle devrait également réécrire l’autre détective.

“Et le scénario s’est encore amélioré”, dit Lopez. “Chaque fois que vous recevez une bonne note, c’est l’occasion de repenser complètement et de faire passer l’histoire au niveau supérieur.”

Enthousiasmé par ces changements, Foster, deux fois oscarisé, s’est engagé et a été associé à Kali Reis en tant que détectives enquêtant sur la disparition de huit hommes d’une station de recherche à Ennis, en Alaska.

REVUE : “Mean Girls” est toujours taquin mais il y a beaucoup d’opportunités gâchées

Tina Fey a tiré plus d’un petit kilométrage de “Mean Girls” : deux films, une comédie musicale à Broadway et qui sait quoi d’autre est possible.

Dans la dernière itération – une version filmée de la comédie musicale de Broadway – elle ajoute de nouvelles répliques et une prise légèrement différente. Mais il s’agit toujours des filles qui dirigent le lycée. À North Shore High, ce sont les Plastics (comme les appellent de manière moins affectueuse les autres étudiants) qui font craindre aux autres leur pouvoir.

Jouer avec la réalité : Charles Melton dépasse les tabloïds pour “Mai Décembre”

Pour décrocher un rôle dans « May December », Charles Melton a passé six heures à réaliser une auto-enregistrement.

“J’avais probablement sept jours pour faire mon auto-enregistrement et je me suis immédiatement plongé dans le vif du sujet”, explique Melton. «Je parlais avec mon coach, je regardais des films, je parlais à mon thérapeute des émotions humaines… et je me suis complètement épuisé.»

Le résultat a été une performance discrète qui « donnait l’impression que ce n’était pas seulement les lignes que je disais ».

Le réalisateur Todd Haynes lui a donné une série de notes, exhortant Melton à montrer plus d’émotion « parce que j’essayais de ne rien montrer ».

Bien faire les choses : comment Leonardo DiCaprio et Lily Gladstone ont étudié les rôles des “Killers”

Leonardo DiCaprio dit qu’il s’est senti très responsable de la réussite de “Killers of the Flower Moon”.

« Ce fut un chapitre très sombre de l’histoire américaine », dit-il à propos des meurtres de la nation Osage décrits dans le film. “Nous devions raconter l’histoire correctement et cela signifiait que nous devions écouter.”

Avant et pendant le tournage, DiCaprio, sa co-vedette Lily Gladstone et le réalisateur Martin Scorsese ont demandé conseil à la communauté Osage et se sont penchés sur les recherches considérables compilées par l’auteur David Grann.

« Les Osage sont toujours affectés par ce moment de l’histoire », dit-il. « Nous savions simplement que c’était notre travail et notre responsabilité d’écouter et d’obtenir leur point de vue. Beaucoup de ces rencontres ont abouti au film que vous voyez aujourd’hui.

REVUE : Les Emmy Awards étaient parmi les meilleurs

S’ils dressent des listes pour les Emmy Awards de l’année prochaine, ils voudront peut-être inclure le 75e festival des trophées comme nominé pour la meilleure variété spéciale.

Diffusé lundi soir (après les Critics Choice Awards de dimanche et les Golden Globes de la semaine dernière), il a dû faire face à une bataille difficile, essayant d’attirer l’attention sur les mêmes personnes distribuant des prix aux mêmes personnes.

Mais bon sang, si les producteurs n’y parvenaient pas. Le programme était l’un des plus divertissants depuis des années.

La raison : ils ont ramené des stars d’anciennes séries pour servir de présentateurs. Ce faisant, ils ont recréé certains décors des émissions, mentionné leurs palmarès aux Emmy Awards et donné à la soirée un peu de nostalgie, en particulier pour ceux qui ne connaissaient pas les émissions gagnantes.

CRITIQUE DVD : « Bass Reeves » fait ressortir la passion chez David Oyelowo

Vous pouvez voir la passion de David Oyelowo se manifester dans « Lawmen : Bass Reeves ».

Même dans les scènes les plus calmes, il respire la détermination, un peu comme le personnage.

Considéré comme un rôle de vie pour l’acteur, « Bass Reeves » est un regard intense sur l’un des premiers maréchaux adjoints noirs des États-Unis à l’ouest du Mississippi. Déterminé à faire respecter la justice, il se heurte à la corruption partout et, malgré tout, reste dévoué à sa famille.

C’est presque trop beau pour être vrai.

