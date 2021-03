Jodie Foster explique pourquoi elle a remercié Aaron Rodgers aux Globes: «  Je n’ai pas créé Shailene et Aaron  »

Jodie Foster a haussé les sourcils lorsqu’elle a remercié le quart-arrière des Green Bay Packers, Aaron Rodgers, lors de son discours d’acceptation aux Golden Globes de la meilleure actrice de soutien dans «The Mauritanian».

Alors, de quoi s’agissait-il?

Foster a expliqué avec enthousiasme dans les coulisses de la salle des médias virtuelle des Golden Globes à propos de cet appel à Rodgers, qui se trouve juste être fiancé à la co-star de Foster « The Mauritanian » Shailene Woodley. Elle aimait peut-être Rodgers encore plus que Woodley et elle ressentait le besoin d’exprimer cet amour dans le discours.

Et Rodgers a remercié Jodie Foster dans son discours d’acceptation MVP.

« J’ai décidé, non seulement je suis un grand fan des Packers, mais je suis un fan de MVP compétitif (sur) Aaron Rodgers », a plaisanté Foster, qui a longtemps proclamé allégeance à l’équipe de football basée au Wisconsin.

Foster a nié les informations selon lesquelles elle aurait présenté Woodley à Rodgers. L’actrice ne l’a jamais rencontré. « Je n’ai pas créé Shailene et Aaron. Je n’ai jamais rencontré Aaron Rodgers », a déclaré Foster.

Mais elle a admis être particulièrement enthousiasmée par le quart-arrière et son équipe, ce qui aurait pu jouer un rôle dans l’allumage des flammes de l’amour.

« Il est possible que j’aime parler de combien j’aime les Packers de Green Bay. Parfois, je peux en parler un peu trop », a déclaré Foster en riant. « Alors bien sûr, Shailene est très consciente de mon enthousiasme pour l’équipe. »

Foster a déclaré qu’elle s’attendait déjà à une vengeance de Rodgers. « J’ai eu une vidéo très mignonne d’Aaron Rodgers où il a dit qu’il allait me récupérer. J’ai hâte de voir ça. Nous verrons qui gagnera », a déclaré Foster.

Quant à sa tenue de pyjama lors des Golden Globes virtuels, Foster a montré qu’elle ne portait même pas de chaussures lors des récompenses diffusées en levant les pieds nus vers les coulisses de la caméra.

« C’est passionnant. Je pense que ce sont les meilleurs Globes de tous les temps », a déclaré Foster. « Je ne sais pas, mais c’était réel. On dirait une soirée pyjama. »

