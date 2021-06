Jodie Foster à l’honneur de la Palme d’Or, les organisateurs préparent un retour fastueux avec des films de verrouillage en mix

Sean Penn et Wes Anderson seront parmi les poids lourds en lice pour le premier prix du Festival de Cannes en juillet, alors que la vitrine du cinéma espère que les stars internationales pourront à nouveau se mêler aux soirées sur la Côte d’Azur. Les organisateurs du plus grand festival du film au monde ont déclaré jeudi qu’ils étaient confiants de pouvoir organiser des dîners et des projections sur la plage parallèlement à la compétition principale alors que certaines mesures COVID-19 sont levées en France.

Habituellement organisé en mai, l’extravagance a été annulée l’année dernière en raison de la pandémie et se déroulera du 6 au 17 juillet de cette année. S’il n’y aura pas de « baiser en haut du tapis rouge », les restrictions ne devraient pas être trop onéreuses, a déclaré le directeur du festival Thierry Fremaux.

Les voyageurs de certains pays comme la Grande-Bretagne sont toujours confrontés à des mesures de quarantaine en France pour l’instant, mais il n’y aura plus de couvre-feux le soir. Après une édition hollywoodienne de Cannes en 2019, la programmation de retour compte moins de grandes stars américaines.

La sélection en compétition pour la Palme d’Or présente des films ancrés à l’époque du COVID-19, avec des personnages portant des masques faciaux. « Le cinéma aura également été marqué par cela », a déclaré Fremaux lors d’une conférence de presse.

La Fracture de la réalisatrice française Catherine Corsini se déroule aujourd’hui dans un hôpital.

OZON À AUDIARD

Les temps forts incluront « The French Dispatch » de Wes Anderson, connu pour son excentrique « The Royal Tenenbaums » et « The Grand Budapest Hotel ». Le dernier film d’Anderson, sur un bureau de journal américain fictif en France avec Bill Murray et Tilda Swinton, a été retardé depuis 2019.

‘Flag Day’, un drame réalisé par Sean Penn, fera également partie des 24 films en compétition, avec un jury présidé par le cinéaste américain Spike Lee.

L’Italien Nanni Moretti, vainqueur en 2001, revient avec ‘Tre Piani’, tandis que Paul Verhoeven présentera ‘Benedetta’, sur une histoire d’amour dans un couvent. Adam Driver et Marion Cotillard jouent dans ‘Annette’, une comédie musicale de Leos Carax qui sera présentée en première lors de la soirée d’ouverture.

Les réalisateurs français François Ozon et Jacques Audiard présenteront également des films, tout comme l’Iranien Asghar Farhadi, le Russe Kirill Serebrennikov et le Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, qui a remporté la Palme d’Or en 2010.

En dehors de la compétition, Oliver Stone projettera une version retravaillée de son thriller politique ‘JFK’ de 1991, avec du nouveau matériel. L’actrice oscarisée Jodie Foster, qui a foulé le tapis rouge à Cannes pour la première fois à l’âge de 13 ans lorsqu’elle a joué dans « Taxi Driver », recevra une Palme d’Or honorifique.

Les organisateurs de Cannes sont depuis longtemps à couteaux tirés avec le géant du streaming Netflix, qui produit ses propres films et en a montré certains dans des festivals, mais s’est opposé aux règles françaises strictes concernant la sortie au cinéma des films en compétition.

Fremaux a déclaré que deux films Netflix avaient été des candidats possibles à Cannes, mais aucun accord n’avait été conclu sur la façon de les présenter.