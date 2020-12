Jodie Comer s’est prononcée sur la culture de l’annulation à la suite de la tempête Twitter qui a éclaté sur le soutien présumé de son petit ami américain à Donald Trump.

Le bien aimé Tuer Eve La star et la gagnante des BAFTA et Emmy se sont retrouvées au cœur d’une dispute sur les réseaux sociaux plus tôt en 2020, tendance en ligne sur sa relation avec le joueur de crosse James Burke.

Dans une interview de couverture avec le magazine InStyle, Arrivant a abordé la question, en disant qu’elle était choquée par certaines des choses qui ont été écrites et que cela a également affecté sa famille.

«C’était vraiment choquant; c’était la première fois que j’étais entraînée dans quelque chose comme ça», dit-elle. «Et ce n’était pas seulement moi, c’était ma famille.

Image:

Tuer Fiona Shaw d’Eve, l’écrivain Phoebe Waller-Bridge et Comer avec leurs prix BAFTA en 2019



«J’avais vu l’absurdité de ce dont j’étais accusé et de ce dont mon partenaire était accusé. J’ai décidé pour ma propre santé que je n’essaierais pas de convaincre ces personnes du contraire. Je n’allais tout simplement pas faire. il. »

Selon le magazine, Comer a déclaré qu’elle n’aurait jamais prévu de se retrouver au milieu d’une ligne culturelle d’annulation et estime que l’expérience a été un réveil sur les médias sociaux.

«La plus grande leçon pour moi cette année a été: je sais qui je suis», a-t-elle déclaré.

Comer, originaire de Liverpool, a connu un succès mondial ces dernières années grâce à son portrait de l’assassin psychopathe russe Villanelle dans l’émission à succès Killing Eve.

En 2019, elle a fait une apparition dans Star Wars: The Rise Of Skywalker et a deux films en préparation: Free Guy, avec Ryan Reynolds et Taika Waititi, et The Last Duel, avec Matt Damon, Ben Affleck et Adam Driver.