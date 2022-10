Jodie Comer de Killing Eve filme de nouvelles scènes de film catastrophe sur le toit de Londres

AGIR est un jeu d’enfant alors que Jodie Comer de Killing Eve vise un autre point culminant de sa carrière.

Jodie, 29 ans, a agrippé son bébé co-star sur le toit du Hard Rock Cafe de Londres après le début du tournage d’un film sur la catastrophe des inondations.

Le nouveau rôle de l’actrice en tant que mère essayant de retrouver le chemin du retour pendant une crise environnementale est loin du glamour de Villanelle dans Killing Eve.

Jodie, 29 ans, joue le personnage principal dans The End We Start From qui mettra également en vedette Benedict Cumberbatch, Katherine Waterston et Mark Strong.

L’actrice a été pressentie pour jouer dans une dramatisation potentielle du procès Wagatha, avec des emplacements faits pour la choisir comme Coleen Rooney.

Killing Eve a été supprimé après sa quatrième saison, bien qu’un spin-off soit en préparation.

Jodie a récemment été impliquée dans une alerte à la sécurité après qu’un fan ait été vu se comporter “étrangement” à l’extérieur d’un théâtre où elle se produisait, a rapporté en exclusivité The Sun.

