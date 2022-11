Jodi Ewart Shadoff a riposté pour remporter un titre sur le circuit de la LPGA après qu’une blessure menaçant sa carrière a été aggravée par un éternuement | Nouvelles du golf

Jodi Ewart Shadoff a remporté sa première victoire après 246 tentatives au championnat Mediheal

Pour Jodi Ewart Shadoff, le chemin vers sa première victoire sur le Tour n’a pas été facile à parcourir, des blessures bizarres devenant le plus gros revers sur sa route vers la victoire.

La joueuse de 34 ans est un visage régulier du LGPA Tour depuis de nombreuses années, mais elle n’a jamais pu franchir la ligne d’arrivée, des problèmes de dos et des hernies discales la faisant reculer encore et encore.

Ewart Shadoff a même envisagé d’arrêter en raison de l’étrange blessure récurrente à laquelle elle était si souvent confrontée, une fois en éternuant si fort qu’elle “a soufflé son disque”.

“Ma première blessure au dos remonte à 2015. J’étais au gymnase de Portland et je faisais l’exercice du matin qui ressemble à un exercice aux ischio-jambiers”, a-t-elle déclaré au podcast Sky Sports Golf.

“Alors que je perdais du poids, j’utilisais environ 20 livres, je pense, ça a juste explosé.

“Quelque chose de vraiment bizarre vient de se produire. À ce moment-là, c’était la première fois que j’ai eu une hernie discale.

“Cela a pris peut-être quatre semaines et j’ai également eu une très mauvaise année cette année-là.

“C’était le premier revers, puis c’est arrivé plusieurs fois par la suite et c’est toujours quelque chose de bizarre.

“Une fois, c’était quand je ramassais un sèche-cheveux par terre, une autre fois, je me penchais pour débrancher mon chargeur du mur et, plus récemment, j’éternuais, donc c’était amusant.

“J’ai éternué et j’ai éternué si fort que mon disque a explosé.

“Je me souviens juste d’avoir été par terre et mon mari était à la maison et il est venu se précipiter et j’étais juste en larmes et j’ai dit” Je ne peux plus faire ça “.

“J’ai vécu cela tellement de fois et à chaque fois, il faut de plus en plus de temps pour s’en remettre.

“À ce moment-là, le golf était terminé, je pensais que ma carrière était terminée.”

Bien qu’elle ait envisagé d’écourter sa carrière, Ewart Shadoff s’est battue et a finalement remporté sa première victoire en octobre au championnat Mediheal.

Ewart Shadoff ne pouvait pas croire qu’elle avait finalement revendiqué sa victoire

Elle a affiché un moins de 71 ans lors d’un tour final en montagnes russes au Saticoy Club en Californie, mélangeant trois birdies avec deux bogeys pour retenir le peloton de chasse et remporter une victoire fil à fil.

Cependant, pour Ewart Shadoff, la victoire n’est venue que lorsqu’elle a accepté l’idée qu’il y avait plus dans la vie que sa carrière de golfeuse.

“J’avais en quelque sorte accepté que cela n’arriverait jamais pour moi, et vous revenez au niveau du golf devenant de plus en plus difficile à gagner sur le Tour”, a-t-elle ajouté.

“Je pense qu’au moment où j’ai accepté que je n’allais pas gagner mais que j’étais d’accord pour ne pas gagner, alors j’ai gagné.

“C’était comme ce petit obstacle que j’ai surmonté.

“J’ai travaillé très étroitement avec mon coach mental et nous avons beaucoup travaillé pour être heureux quoi qu’il arrive.

“Je dirais que 100% des joueurs à un moment donné de leur carrière ont laissé la performance sur le terrain de golf nous dissuader du terrain de golf et j’en ai été victime pendant très longtemps.

“Je pense qu’au moment où j’ai accepté que le golf était juste ce que je fais mais pas qui je suis, tout s’est mis en place pour moi.”

