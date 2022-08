Jodi Benson, star de “Little Mermaid”, pleure Pat Carroll, la voix d’Ursula dans le film Disney : “Mon cœur est brisé”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jodi Benson, qui a exprimé Ariel dans “La Petite Sirène”, pleure la perte de Pat Carroll.

L’actrice, connue pour avoir interprété la méchante sous-marine Ursula dans le film d’animation de 1989, est décédée le 30 juillet à l’âge de 95 ans. Sa fille Kerry Karsian, agent de casting, a déclaré que Carroll était décédée chez elle à Cape Cod, Massachusetts.

Son autre fille Tara Karsian a écrit sur Instagram qu’elle voulait que tout le monde “l’honore en riant bruyamment de tout aujourd’hui (et tous les jours en avant) parce qu’en plus de son talent brillant et de son amour, elle laisse ma sœur Kerry et moi avec le plus grand cadeau de tout cela, nous imprégnant d’humour et de la capacité de rire… même dans les moments les plus tristes.”

Benson a profité de son histoire Instagram lundi pour se souvenir de sa défunte co-star.

“Chers amis, je viens de descendre de l’avion en provenance d’Angleterre et j’ai lu les nouvelles”, a écrit l’homme de 60 ans sous-titré une photo du couple tout sourire lors d’une promenade en coquillage.

“Mon cœur est brisé”, a écrit Benson. “Pat était une femme incroyable. Gentille, généreuse, incroyablement drôle et extrêmement talentueuse. Elle a vécu une vie incroyable et bien remplie remplie d’amour, de famille et d’une carrière remarquable.”

“Elle va tellement me manquer”, a conclu Benson dans son message, qui était accompagné d’un emoji au visage et au cœur qui pleurait.

La star lauréate d’un Emmy a trouvé un créneau en tant que comédienne sur le circuit de fin de soirée à partir des années 1940 et a exprimé plusieurs personnages de dessins animés au fil des ans avant de gagner un Emmy pour son travail sur “Caesar’s Hour”.

Née à Shreveport, en Louisiane, la famille de Carroll a déménagé à Los Angeles quand elle avait 5 ans, et elle a commencé à jouer dans des productions locales peu de temps après.

Elle est diplômée de l’école secondaire locale Immaculate Heart, réservée aux filles, dont les anciennes élèves notables incluent Meghan Markle, Diane Disney (la fille de Walt et Lillian Disney), Mary Tyler Moore, Lucie Arnaz, Tyra Banks et Yara Shahidi.

Après s’être enrôlée dans l’armée, elle a fréquenté l’Université catholique d’Amérique et a commencé sa carrière dans l’industrie avec le film de 1947 “Hometown Girl”.

Elle a joué le rôle de Prunella dans une production de 1965 de la version musicale de “Cendrillon” et a travaillé sur “Laverne & Shirley”, “Busting Loose”, “The Ted Knight Show” et “She’s The Sheriff”.

Parmi les autres apparitions, citons “The Mary Tyler Moore Show”, “The Love Boat”, “Designing Women” et “ER”.

Elle a remporté plusieurs prix de théâtre pour son spectacle solo sur Gertrude Stein. La version enregistrée a remporté un Grammy pour le meilleur discours, documentaire ou drame en 1980.

Une nouvelle génération allait connaître et aimer sa voix grâce à “La Petite Sirène” de Disney. Elle n’était pas le premier choix des réalisateurs Ron Clements et John Musker ou de l’équipe musicale de Howard Ashman et Alan Menken, qui auraient voulu que Joan Collins ou Bea Arthur expriment la sorcière des mers. Elaine Stritch a même été choisie à l’origine avant que Carroll ne passe l’audition. Son interprétation gutturale de “Poor Unfortunate Souls” ferait d’elle l’une des méchantes les plus mémorables de Disney.

Carroll disait souvent qu’Ursula était l’un de ses rôles préférés. Elle a dit qu’elle la considérait comme une “ancienne actrice shakespearienne qui vendait maintenant des voitures”.

“C’est une vieille méchante! Je pense que les gens sont fascinés par les personnages méchants”, a déclaré Carroll dans une interview. “Il y a une sorte de distraction fatale à propos des horribles personnages méchants du monde parce que nous n’en rencontrons pas trop dans la vraie vie. Alors quand nous avons une chance, théâtralement, d’en voir un et celui-ci, c’est un biggie, c’est un peu fascinant pour nous.”

Elle a eu la chance de reprendre le rôle dans plusieurs suites, retombées et même des manèges de parcs à thème “Little Mermaid”.

Carroll laisse dans le deuil ses filles Kerry Karsian, Tara Karsian et sa petite-fille Evan Karsian-McCormick.

