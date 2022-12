Jockeys à suivre en 2023 : la tournée d’adieu de Frankie Dettori, les espoirs de titre de Taylor Fisher et le temps de briller de Jordan Gainford | Nouvelles de la course

Depuis la tournée d’adieu de Frankie Dettori, le retour de l’ancien champion Oisin Murphy et la promesse de jeunes stars telles que Taylor Fisher, Jack Hogan et Harry Kimber – 2023 s’annonce riche en sensations fortes et en rebondissements de la part de ceux qui sont en selle.

Flat jockeys à suivre

Le dernier adieu

Les caméras ont toujours suivi Frankie Dettori mais il y aura une attention supplémentaire sur le joueur de 52 ans l’année prochaine alors qu’il se rendra sur le circuit de course pour la dernière fois.

Dans la plus pure tradition Dettori, il cherchera à sortir sous une pluie de confettis sous le soleil californien lors de la Breeders’ Cup.

Avant cela, il aura pour objectif d’ajouter à ses 21 titres British Classic ainsi que de compléter une série complète de British Group Ones avec une victoire dans la July Cup.

De retour à bord

Le 16 février est la grande date pour Oisin Murphy alors que l’ancien champion jockey se prépare à faire un retour sur la piste après avoir purgé son interdiction de 14 mois pour avoir enfreint la réglementation Covid-19 et échoué à deux tests respiratoires.

Peut-être crucial pour la fortune de Murphy en 2023 sera la poursuite de sa relation avec les puissants propriétaires Qatar Racing, qui ont juré de se tenir aux côtés de leur homme lorsque la nouvelle de l’interdiction a fait surface.

Murphy est sûr d’avoir pour objectif de marquer à nouveau sur les plus grandes scènes telles que Royal Ascot en juin.

Image:

Oisin Murphy reviendra sur la piste en février après avoir purgé sa suspension de 14 mois





C’est de famille

2022 a été une année mémorable pour Saffie Osborne avec un meilleur décompte de gagnants en carrière et un bon prix en argent, y compris un bonus de 20 000 £ garanti avec un triplé spectaculaire de 6500/1 le dernier jour de la Racing League.

Ce triomphe, qui a scellé le titre par équipe du Pays de Galles et de l’Ouest – dirigé par son père Jamie, a mis en évidence la capacité d’Osborne à rester calme sous la pression et elle possède un carnet de contacts impressionnant d’entraîneurs de haut niveau souhaitant utiliser ses talents, notamment Clive Cox, Ed Walker. , Gay Kelleway et George Boughey.

Basé dans le Yorkshire Joanna Mason a vérifié un certain nombre de points de repère de sa liste, chevauchant sa réclamation et dépassant les 100 gagnants de carrière en 2022.

Une autre grande année attend Mason, petite-fille du légendaire entraîneur Mick Easterby, alors qu’elle cherche à ajouter quelques grandes victoires à son CV de plus en plus impressionnant.

Image:

Saffie Osborne tient en l’air le trophée des jockeys champions de la Racing League





Roi du sable

Armé d’un nouvel agent – sa partenaire Megan Nicholls – et d’un désir ardent d’augmenter ses effectifs, Kévin Stott est devenu cavalier indépendant en 2022 et en a récolté les fruits.

Le joueur de 28 ans a franchi la barre du siècle et la barrière des prix de 1 million de livres sterling pour la première fois de sa carrière et a une avance considérable dans le championnat des jockeys All-Weather.

Avec l’aide de Nicholls, Stott a développé de nouvelles relations avec les puissants entraîneurs Roger Varian et George Boughey et fera de très belles balades dans le nord et le sud du pays au cours de la nouvelle année.

Image:

Kevin Stott est devenu indépendant en 2022 et a enregistré le meilleur décompte de gagnants en carrière





L’avenir est prometteur

Ce fut une première année de rêve en selle pour un jeune de 18 ans Taylor Fisherdécrochant un nombre impressionnant de 22 gagnants et confirmant sa place parmi les jeunes coureurs les plus excitants dans les deux codes.

Basé avec Archie Watson, Fisher a déjà parlé de ses ambitions de devenir champion apprenti en 2023, suivant un parcours similaire à son bon ami et vice-champion 2022. Harry Davis.

Peut-être notamment, Fisher partage en fait un agent avec Benoit de la Sayette – le jockey qui a propulsé Davies au titre.

Fisher’s junior de deux ans, Billy Loughnane a fait irruption sur la scène à la fin de 2022, enregistrant son premier vainqueur – pour le père et l’entraîneur Mark – à Wolverhampton en novembre, donnant le coup d’envoi d’une magnifique course qui a vu son décompte pour la fin de l’année de six ans.

Loughnane senior a, à plus d’une occasion, fièrement proclamé son fils comme “la meilleure valeur pour sa réclamation de 7 livres dans tout le pays” et son record sur la piste ne fait rien pour dissuader quiconque de ce point de vue.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le jeune jockey Billy Loughnane, 16 ans, a parlé à Sky Sports Racing de son “idole” Tom Marquand et de ses ambitions d’être champion apprenti



Jump jockeys à suivre

Défi du titre : en prendre deux ?

À moins d’une blessure en fin de saison du champion en titre Brian Hughes, le défi du titre de Sean Bowen cette saison risque d’échouer.

Malgré cela, Bowen peut garder la tête haute et être fier de ce qui devrait être la meilleure campagne en carrière et il se peut qu’il revienne plus fort la saison prochaine.

Le travail supplémentaire de piloter maintenant le vainqueur du Grand National Noble Yeats excitera le joueur de 25 ans car il pourrait être à bord d’un véritable prétendant à la Gold Cup en 2023.

Image:

Sean Bowen a donné la chasse à Brian Hughes dans la course pour être champion de sauts jockey





Maître et les apprentis

A 41 ans, Paddy Brenan pourrait avoir encore beaucoup de courses devant lui, mais le pilote vainqueur de la Gold Cup a commencé à laisser entendre occasionnellement que la retraite pourrait se rapprocher.

Lorsque ce moment viendra, le meilleur entraîneur Fergal O’Brien pourrait être laissé à la recherche d’un nouveau jockey d’écurie auquel faire appel, avec un certain nombre de cavaliers talentueux qui attendent déjà dans les coulisses.

Tous les deux Attelle Connor et Liam Harrisson se sont révélés toujours utiles, mais 2022 a également vu O’Brien utiliser fréquemment les services talentueux de Jack Hogan et ce partenariat pourrait bien aller de mieux en mieux.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Paddy Brennan dit que sa volonté de gagner a souvent entraîné des explosions dans la salle de pesée et a expliqué comment les entraîneurs Jim Bolger et Philip Hobbs ont joué un rôle clé dans son développement en tant que jockey.



Grosses chaussures à remplir

Jordan Gainford n’a pas perdu de temps à essayer de prendre la place du légendaire cavalier de sauts Davy Russell après sa retraite.

La sortie de Russell a offert à Gainford un certain nombre d’opportunités de grande course et le jeune jockey a déjà remporté sa première victoire de première année pour l’équipe de Gordon Elliott, avec la promesse de bien d’autres à venir.

Avec Elliott bénéficiant d’un si large éventail de talents dans son écurie, attendez-vous à ce que Gainford offre beaucoup plus de gros manèges le samedi sur certains noms connus.

La barre est haute

La forme de Ben Pauling et Bois de Kielan a été l’une des meilleures histoires de la campagne de sauts 2022/23 avec la paire opérant constamment au-dessus d’un taux de frappe de 20% et chacun dépassant la barre des 50 gagnants pour la première fois.

La saison dernière, la paire s’est combinée pour le succès du Festival de Cheltenham avec Global Citizen et ils pourraient bien passer sous le radar alors que les festivals de printemps reviennent.

Conditionnels avec classe

Contribuant également au succès de l’équipe Pauling, le premier coureur conditionnel Luc Morgan qui rembourse la confiance de longue date de Pauling en lui avec 29 gagnants et compte cette saison.

Donner la chasse à Morgan est le très talentueux Harry Kimberqui affiche un taux de frappe impressionnant de 24 % pour l’entraîneur Joe Tizzard.

Le chantier Tizzard est doté d’une multitude de jeunes talents d’équitation qui incluent désormais également le neveu de Tizzard, âgé de 17 ans. Freddie Gingell.