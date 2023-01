Jockey de cartes de poche : montez ! Courses dans Apple Arcade

Le jeu de cartes de courses de chevaux Pocket Card Jockey : Ride On ! est maintenant disponible dans Apple Arcade. Si vous vous abonnez à Apple Arcade (5 $, 5 £ ou 8 AU $ par mois), vous pouvez jouer à ce jeu sans frais, publicités ou achats intégrés.

Jockey de cartes de poche : montez ! a été développé par Game Freak, le même studio derrière le Pokémon jeux, et c’est un remake du jeu Nintendo 3DS Pocket Card Jockey de 2013.

Le principe du jeu est que vous courez des chevaux en jouant au golf solitaire, un type de jeu de cartes où vous effacez les cartes du plateau en choisissant une carte au-dessus ou en dessous de votre carte de stock. Plus vous éliminez de cartes, plus votre cheval a d’énergie et meilleures sont vos chances de gagner la course.

Un jeu de cartes de courses de chevaux peut sembler difficile à maîtriser, mais c’est plus facile – et plus agréable – qu’il n’y paraît. Le jeu est également amusant et se moque du concept au début du jeu lorsque votre personnage se fait renverser par son coursier et se fait piétiner par d’autres chevaux. Vous rencontrez alors un ange qui relie mystérieusement le golf solitaire à l’équitation. Votre personnage est confus, mais avant que l’ange ne puisse s’expliquer, c’est parti pour les courses !

Arcade aux pommes ajoute de nouveaux jeux et des mises à jour de contenu toutes les semaines. Si vous souhaitez essayer Apple Arcade, vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de trois mois à l’achat d’un nouvel appareil, ou d’un mois gratuit si vous vous inscrivez pour la première fois. Ouvrez l’App Store et appuyez sur l’icône du joystick en bas de l’écran pour lancer le service.