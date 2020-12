Pour la plupart des 72 ans n’ayant aucune expérience de patinage, la perspective de se déshabiller sur la glace serait, euh, effrayante pour le moins.

Mais l’ancien jockey de saut Bob Champion a franchi des obstacles plus importants. Diagnostiqué d’un cancer des testicules à 31 ans, il a eu 30% de chances de survie.

Mais il a subi un traitement exténuant et révolutionnaire non seulement pour se rétablir complètement, mais pour remporter le Grand National seulement 18 mois plus tard, créant l’un des plus grands contes de fées sportifs de tous les temps.

Et quand il a eu la chance de sensibiliser le public au cancer en participant à The Real Full Monty on Ice, il a sauté dessus.

«Ils m’ont demandé si je ferais le Full Monty, je me suis dit ‘bien, devrais-je?’. Ils ont oublié de me dire que c’était sur la glace et que je n’avais jamais été sur la glace de ma vie », raconte Bob en riant.

«Ensuite, j’ai réalisé quel était le vrai problème du programme … pour amener les gens à vérifier leur corps. Ayant eu un cancer, j’ai réalisé à quel point c’était important.







(Image: Le Bob Champion Cancer Trust)



«Pour moi, si faire le programme sauve une ou deux vies, cela en valait la peine. Surtout maintenant que les gens n’ont pas pu voir leur médecin généraliste. J’essaie d’amener les gens à voir quelqu’un parce que cela pourrait vous sauver la vie.

«Ce virus a empêché les gens de subir des mammographies et des bilans de santé masculins.

«Cela m’inquiète que dans quelques années, le nombre de décès dus au cancer soit beaucoup plus élevé parce que les gens n’ont pas subi de tests. Plus vous attrapez le cancer tôt, plus vous avez de chances de guérir. »

Bob le sait plus que quiconque. Il avait ignoré les signes révélateurs avant de demander de l’aide … grâce à une amie.

Il explique: «Mon diagnostic s’est fait d’une manière amusante. J’avais des courbatures là-bas, et je pensais que j’avais eu un coup de pied ou une chute dans une course alors je n’ai rien fait.

«Je suis allé en Amérique pour faire du vélo. J’ai commencé à sortir avec un vétérinaire, et ayant gagné [a] course j’ai réussi à la mettre au lit cette nuit-là. La première chose qu’elle a dite a été: «Si j’étais vous, je prendrais le premier avion pour rentrer en Angleterre pour voir un spécialiste». Eh bien, cela m’a rebuté de tout ce que je vous promets.

Bob est monté dans cet avion et s’est rendu directement à l’hôpital, où les médecins l’ont informé qu’il avait un cancer qui s’était propagé et que le pronostic n’était pas bon.







(Image: Le Bob Champion Cancer Trust)



Il dit: «Ils ont dit que vous aviez deux choix. Premièrement, nous avons cette nouvelle chimiothérapie qui vous donnerait 30% de chances de vivre, ou si vous n’avez pas le traitement, vous pourriez avoir quatre ou cinq mois à vivre.

«Le professeur a dit: ‘Vous n’êtes pas un mauvais jockey. Si vous étiez sur un coup 6/4, vous lui donneriez un tour, n’est-ce pas? ». C’est ainsi qu’il m’a convaincu de suivre le traitement.

Les effets secondaires dont Bob a souffert comprenaient une terrible maladie et un empoisonnement du sang qui l’ont presque tué. Deux choses l’ont fait traverser ses moments les plus sombres. «Premièrement, je ne voulais pas mourir», dit-il. «Mais ensuite j’ai voulu revenir en tant que jockey.

«Quand j’étais à l’hôpital, je pensais que je voulais revenir et monter Aldaniti au National – il a toujours été un cheval dont j’ai dit qu’il pouvait le gagner.

C’était une perspective improbable. Bob a été tellement ravagé par le cancer et la chimiothérapie qu’il a perdu 40% de sa capacité pulmonaire et le patient de 5 pieds 9 pouces était tombé à 8 pieds 7 livres – 2 de moins que son poids d’équitation. Et les propriétaires d’Aldaniti ont été invités par des vétérinaires à mettre le cheval à terre en raison d’une blessure à la jambe.

Bob a passé six mois à essayer de retrouver une forme physique complète, tandis qu’Aldaniti a passé six mois en plâtre et en repos stable complet. Mais le matin du 4 avril 1981, Bob n’avait aucun doute sur le fait qu’il serait le premier à passer le poste au National à Aintree.







(Image: Getty)



«Vous ne le croirez pas, mais je pensais que c’était une formalité», dit-il.

«C’était une sensation étrange mais j’étais tellement confiant et je pense que la confiance passe aussi par le cheval.

«Je suis descendu au début. C’était très inhabituel [Aldaniti’s trainer] Josh Gifford est venu au début et il n’avait jamais [done that before]. Josh fumait énormément et je lui ai dit « Guv’nor, si je gagne aujourd’hui, tu arrêteras de fumer, n’est-ce pas? ». Il a dit oui’. J’ai gagné et il a arrêté de fumer.

«Mes ordres étaient de le retenir jusqu’à la dernière clôture. J’ai dû avoir la meilleure course autour du Canal Turn de tous les jockey de l’histoire de la course. Trois clôtures plus tard, j’ai sauté à l’avant.

«J’ai pensé ‘quel ab ***** roi je reçois dans les gradins du guv’nor’. Je n’arrêtais pas de penser à des excuses si j’étais battu … Nous avons gagné par trois longueurs à la fin.

«En arrivant, je me suis dit que« c’est pour tous ceux qui souffrent à l’hôpital et tous les médecins et infirmières ».

«Les deux infirmières qui m’ont soigné à l’hôpital étaient [among] les premières personnes que j’ai vues quand je marchais dans l’enceinte de dépannage et cela signifiait tellement pour moi.









Bob refuse de s’attribuer le mérite de l’une des victoires sportives les plus importantes de tous les temps. Il dit: «Le mérite revient aux propriétaires et à Josh.

«Le vieux cheval avait des pattes comme du verre, ayant toujours des problèmes de pattes. Quand j’étais malade, il est tombé en panne si mal à Ascot que le vétérinaire a dit «mettez-le à terre».

«Mais les propriétaires se sont souvenus que j’avais dit qu’il gagnerait un National. Ils ont dit qu’ils lui donneraient une chance … Tout ce que j’avais à faire était de m’asseoir sur lui.

Cette victoire a fait de Bob et d’Aldaniti des héros nationaux. Ils ont remporté la BBC Sports Personality Team of the Year, et son histoire a été transformée en 1984 champions du film avec John Hurt.

Bob a ensuite fondé le Bob Champion Cancer Trust qui finance et soutient la recherche sur les cancers masculins.







(Image: Mirrorpix)



«J’ai eu de la chance», dit-il. «S’il n’y avait pas eu ce nouveau traitement, je n’aurais pas été ici. De nombreuses personnes sont décédées après avoir commencé le traitement.

«Ce n’était pas le cancer qui vous tuerait, c’était le traitement parce qu’il vous abattait tellement.

«Quelques personnes ont abandonné le traitement en raison de sa barbarie. J’ai failli en mourir deux fois. J’ai une septicémie. Je me souviens [thinking]«Je meurs, ça va peut-être être beaucoup plus facile que de vivre ce que je traverse». C’était comme un soulagement de mourir.

«Mais j’ai réussi à terminer le traitement, heureusement. Il y a 40 ans, les gens pensaient que le cancer était la mort …

«Aujourd’hui, tant de gens sont traités et s’en sortent. Quand j’ai eu un cancer des testicules, c’était une chance de 30%, c’est 95% maintenant.

Malgré ses réalisations, il était découragé à l’idée de rejoindre des stars telles que Gareth Thomas, 46 ans, et Jake Quickenden, 32 ans, sur la glace.

«Je préférerais monter à cheval dans une poursuite pour novices à tout moment sur le patin à glace», dit-il.

« C’était difficile. Je patinais avec des gens de la moitié de mon âge, mais je pense que j’ai bien fait … Et heureusement, nous avons fait la dernière partie en une seule prise.