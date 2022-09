Joby Aviation ne peut pas atteindre ses objectifs de production à temps : rapport succinct

Un taxi aérien Joby Aviation est vu à l’extérieur de la Bourse de New York (NYSE) avant leur cotation à Manhattan, New York, États-Unis, le 11 août 2021.

Joby Aviation, qui développe des avions électriques silencieux et propres, a séduit les actionnaires avec des plans pour lancer un service de taxi aérien de type Uber sur le marché d’ici 2024.

De nouvelles recherches de Capitale de la rue Bleeckerun fonds spéculatif à court terme dirigé par Chris Drose, affirme que Joby a présenté une vision extrêmement optimiste de sa capacité de fabrication aux investisseurs, tout en établissant des plans de production très modestes pour son usine actuelle, une usine pilote, à Marina, en Californie.

Joby a déclaré à CNBC qu’il recherchait maintenant le meilleur site pour une usine à volume plus élevé, mais a refusé de fournir plus de détails. Il a également fourni un rapport contraire du cabinet d’analystes Raymond James selon lequel les plans de fabrication de Joby sont appropriés et que le marché comprend déjà les risques du secteur des taxis aériens.

Fondée en 2009 par le PDG JoeBen Bevirt, Joby fait partie d’un mouvement visant à électrifier l’aviation et à réduire le bruit et la pollution de l’air affiliés tout en répondant à la demande croissante de voyages en avion.

Aux États-Unis, l’aviation civile contribue à environ 3 % des émissions totales de carbone chaque année, selon une étude de la Federal Aviation Administration. En plus d’exacerber le changement climatique avec les émissions de carbone, la FAA écrit que “les opérations aériennes ont des impacts sur la santé et le bien-être humains via la pollution sonore et les émissions qui dégradent la qualité de l’air”.

Joby a développé une alternative aux avions ou hélicoptères traditionnels pour les sauts courts, connue sous le nom d’avion électrique à décollage et atterrissage verticaux, ou eVTOL, dans le langage de l’industrie. Les avions de Joby ont une portée déclarée de 150 milles, peuvent voyager jusqu’à 200 milles à l’heure et peuvent transporter cinq personnes, dont un pilote et quatre passagers.

Joby se vante d’avoir déjà effectué plus de 1 000 vols d’essai réussis et d’avoir été le “premier développeur d’avions eVTOL à recevoir une base de certification signée de l’étape 4 G-1”, qui ouvre la voie à la certification des avions électriques de la société. et sans danger pour un usage commercial.

L’histoire et les progrès de l’entreprise jusqu’à présent lui ont valu des partenariats et des accords avec Uber, Toyota, le ministère de la Défense et d’autres.