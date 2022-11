Joburg Open: Dan Bradbury prend une avance d’un coup sur Sami Valimaki au tour final alors qu’il tente de remporter la première victoire du DP World Tour | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de la troisième manche de l’Open de Joburg sur le DP World Tour

L’Anglais Dan Bradbury prendra une avance d’un coup dans le dernier tour de l’Open de Joburg alors qu’il tente de décrocher une victoire fil à fil lors de son troisième événement DP World Tour seulement.

Bradbury, qui n’est devenu professionnel qu’en juillet, a continué à tirer le meilleur parti de l’invitation d’un sponsor cette semaine alors qu’il a réussi six birdies et deux bogeys au troisième tour 67 pour atteindre 17 sous le par.

Il se dirige vers le quatrième tour de dimanche un coup devant Sami Valimaki après que le Finlandais a fait un double bogey décevant au dernier pour abandonner la tête.

Le favori local Daniel Van Tonder était deux coups plus loin en troisième position, deux devant ses compatriotes sud-africains Casey Jarvis et Christiaan Bezuidenhout.

Bradbury, 23 ans, a paré en toute sécurité les deux premiers trous de son troisième tour, mais a été dépassé en tête du classement alors que son partenaire de jeu Jarvis a fait un départ birdie-birdie pour atteindre 14 sous.

Jarvis a étendu son avantage à deux tirs avec un putt d’aigle monstre au troisième, Bradbury décrochant son premier birdie de la journée à bout portant pour le garder à portée de main.

Il y a eu un swing de deux coups en faveur de Bradbury au quatrième alors que l’Anglais a réussi son essai de birdie d’environ quatre pieds, tandis que Jarvis, 19 ans, a fait un bogey pour le rejoindre à 15 sous.

Bradbury a ensuite réussi des birdies consécutifs aux sixième et septième pour faire deux sans faute, mais un bogey au neuvième signifiait qu’il devait se contenter d’une avance d’un coup au virage.

Il a rebondi directement avec un birdie le 10 mais a été rejoint au sommet par Valimaki après que le Finlandais ait réussi un birdie le 13.

Ils ont chacun fait un birdie au court 14e avant que Bradbury ne boguey le 16e pour mettre Valimaki en pole position.

Mais Valimaki a eu des problèmes d’arbre au 18e et a fait un double bogey là-bas pour voir Bradbury ouvrir la voie une fois de plus.

Bradbury a déclaré: “Je savais que si je jouais juste mon propre jeu et que je continuais à jouer au golf solide, je serais quelque part près de là où je dois être à la fin de la journée. Et c’est comme ça que ça se passe.

“Je n’ai jamais vraiment été [in this position] avant, mais j’ai gagné des tournois – le golf universitaire m’a en quelque sorte préparé pour ça, donc c’est plutôt bien.

“Je ne me sens pas à ma place, ce qui est le plus important. Il s’agit simplement de garder un état d’esprit positif et de croire que vous devriez être ici et que vous le méritez.”

Regardez la couverture en direct de la ronde finale de l’Open de Joburg en direct sur Sky Sports Golf à partir de 10h et Sky Sports Main Event à partir de 11h30.