J’oblige mon fils de 7 ans à payer les factures de la maison en faisant des corvées

UNE MÈRE a révélé qu’elle oblige son fils de sept ans à payer sa part des factures du ménage en effectuant des tâches ménagères.

Cette pratique lui a valu des tonnes de haine en ligne de la part d’autres mères, mais elle maintient sa décision, affirmant qu’elle lui enseigne la valeur de l’argent dès son plus jeune âge.

Cette mère a révélé qu’elle obligeait son fils à payer les factures du ménage Crédit : TikTok @craftedandcozy

Elle lui donne un dollar par jour s’il accomplit ses tâches quotidiennes Crédit : TikTok @craftedandcozy

Dans une vidéo TikTok, l’utilisateur cratfyandcozy a révélé qu’elle donnait à son fils une liste de tâches quotidiennes qu’il devait accomplir chaque jour.

« S’il complète tout sur sa liste de tâches, il reçoit un dollar par jour », a-t-elle révélé.

« A la fin de l’argent, il s’est rendu compte qu’il avait des factures à payer. Il me paie ces factures. »

Elle a ensuite indiqué qu’il « payait » son loyer, l’électricité qu’il utilise dans sa chambre et Internet pour son iPad.

« Il comprend alors que tout au long du mois, il a deux seaux : il a son argent ‘fun’ et son argent ‘facture’.

« Il est de sa responsabilité de catégoriser son argent et ce qu’il va mettre dans ces seaux avant la fin du mois. »

Elle a ensuite déclaré qu’elle ne dépensait pas son argent, mais le mettait plutôt dans un compte d’épargne pour son utilisation une fois qu’il serait plus âgé.

« Cela lui a appris la valeur du dollar et la responsabilité. Je suis tellement satisfaite des résultats », a-t-elle conclu dans sa vidéo.

Sa vidéo a rapidement recueilli des milliers de likes et de vues, mais la section des commentaires était mêlée d’éloges et de critiques.

Une mère a écrit : « Beaucoup de gens ici NE COMPRENNENT PAS. Sa vie n’est pas consumée, elle est petite et lui apprend à évaluer son argent MAINTENANT. C’est génial! »

Un autre a commenté : « Bon travail maman, génial que cela fonctionne dans votre ménage ! »

Cependant, certaines mères n’étaient pas à bord et l’ont critiquée pour ne pas le laisser « être un enfant ».

Une mère en colère a écrit : « Je ne ferais jamais ça. Ils ont toute leur vie d’adulte pour payer les factures. Je vais simplement laisser mon enfant être un enfant.

Et un deuxième a tapé : « Je comprends le concept de ça mais je ne suis pas d’accord non plus parce qu’à 7 ans, il ne faut pas s’inquiéter des factures. Quand elles vieillissent, absolument. »

Certaines mamans l’ont félicitée de lui avoir appris la valeur de l’argent Crédit : TikTok @craftedandcozy