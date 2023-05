Jobe Bellingham s’apprête à déménager pour 3,7 millions de dollars à Sunderland

Sunderland semble prêt à signer Jobe Bellingham de Birmingham City. Le gourou des transferts de football Fabrizio Romano a révélé que les Black Cats avaient accepté des frais de 3,7 millions de dollars pour le jeune frère de Bellingham. Il effectuera le déménagement dans les prochaines semaines. Le frère de Jobe, Jude, est actuellement l’un des meilleurs milieux de terrain au monde avec le Borussia Dortmund.

Jobe Bellingham se tourne vers Sunderland pour la prochaine étape

Tout comme son frère aîné, Jobe a gravi les échelons à Birmingham City. Bien qu’il n’ait que 17 ans, il a déjà fait 26 apparitions seniors au total pour le club de championnat. Bellingham a fait ses débuts pour le club des West Midlands en janvier 2022. Il n’avait que 16 ans à l’époque.

Après avoir fait trois apparitions pour l’équipe senior lors de la campagne 2022/23, Jobe a poursuivi en devenant plus un pilier de l’équipe cette saison. En tout, le milieu de terrain offensif a disputé 22 matches de championnat pour l’équipe.

Liverpool, City et Magpies ont précédemment suivi Jobe

Avec Sunderland, Liverpool était également en lice pour attraper le jeune frère de Bellingham. Les Reds, sous la direction de Jurgen Klopp, auraient établi un premier contact avec Jobe il y a un an. Newcastle et Manchester City étaient également intéressés par le milieu de terrain de 17 ans. Cependant, Sunderland a maintenant remporté la course pour signer l’adolescent.

Sunderland espère pouvoir opérer une magie similaire à celle de Dortmund avec Jude. Le frère aîné de Bellingham est passé au club allemand de Birmingham en 2020 pour un montant d’un peu plus de 25 millions de dollars. Cependant, Jude fait maintenant l’objet de frais de transfert potentiels dépassant 100 millions de dollars.

Jobe Bellingham va désormais échanger Birmingham, 17e, contre un club qualifié pour les éliminatoires du championnat. Sunderland a terminé sixième de la division de deuxième niveau avant de se qualifier pour les séries éliminatoires. Les Black Cats ont cependant été éliminés des séries éliminatoires en demi-finale contre Luton Town. Luton affrontera désormais Coventry City le 27 mai pour avoir une chance de jouer en Premier League la saison prochaine.

