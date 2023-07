Joaquin Phoenix règne dans la première bande-annonce du film «Napoléon»: regardez – Hollywood Life

Voir la galerie







Joaquín Phoenix s’attaque à un autre rôle emblématique dans Napoléon. L’acteur oscarisé incarne l’empereur français Napoléon Bonaparte dans de Ridley Scott Napoléon. La première bande-annonce est sortie le 10 juillet et a donné un aperçu de scènes de bataille à couper le souffle avec Napoléon en tête et l’histoire d’amour passionnée de Napoléon avec Joséphine.

« Je suis destiné à la grandeur. Mais ceux qui sont au pouvoir ne me verront que comme une épée », dit Napoléon. Il devient bientôt le premier empereur de France après la Révolution française. Il épouse Joséphine, interprétée par Vanessa Kirby, et trouve des ennemis dans son nouveau rôle. Joséphine s’assure de faire savoir à Napoléon qu’il n’est « rien » sans elle.

Les derniers instants de la bande-annonce présentent une scène de bataille vraiment épique au milieu d’un hiver glacial. Napoléon attend patiemment l’arrivée de l’ennemi, et il ne précipite pas la bataille. Les adversaires de la France se rendent vite compte qu’ils sont tombés dans un piège. Le sol sur lequel ils marchent vers Napoléon et ses hommes est en fait de la glace ! Napoléon laisse bientôt tomber les canons sur la glace, plongeant l’ennemi dans les eaux glaciales en contrebas. « Je suis le premier à admettre quand je fais une erreur. Je ne le fais tout simplement jamais », déclare Napoléon dans les dernières secondes de la bande-annonce.

Le synopsis officiel du film se lit comme suit : « Dans un contexte époustouflant de cinéma à grande échelle orchestré par le réalisateur légendaire Ridley Scott, le film capture le voyage incessant de Bonaparte vers le pouvoir à travers le prisme de sa relation addictive et volatile avec son seul véritable amour, Joséphine, mettant en valeur ses tactiques militaires et politiques visionnaires contre certaines des séquences de combat pratiques les plus dynamiques jamais filmées.

Le film met également en vedette Tahar Rahim, Matthieu Needham, Ben Mileset Ludivine Sagnier. Napoléon sortira en salles le 22 novembre 2023. Puisqu’il s’agit d’un Apple TV + Original, Napoléon sera disponible sur le service de streaming à une date ultérieure. Il ne sera pas diffusé simultanément lorsque le film sortira en salles.

