Joaquin Phoenix quitte Split ? Ce que James McAvoy a déclaré

Photo : Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Au moins, il est cohérent ? Joaquin Phoenix fait à nouveau la une des journaux pour avoir prétendument quitté un film au pied levé. Dans une récente épisode de Josh Horowitz Heureux Triste Confus podcast, James McAvoy a raconté la chronologie de son remplacement de Phoenix dans le rôle principal du film de M. Night Shyamalan DiviserNous savons depuis un certain temps que Phoenix a quitté le projet brusquement ; Le Gardien En 2017, on a rapporté que Phoenix avait abandonné « à la dernière minute ». Mais qu’est-ce que cela signifie vraiment ? « Je pense qu’il a abandonné deux semaines avant le début du tournage », a déclaré McAvoy à Horowitz. « C’était vraiment à la dernière minute. J’avais deux semaines. » (Hé, ça aurait pu être pire – Phoenix aurait abandonné un film d’amour gay de Todd Haynes cinq jours seulement avant le début du tournage prévu cette année.)

Diviser Le film suit un homme souffrant de troubles dissociatifs de l’identité. Étant donné le temps dont McAvoy a eu besoin pour se préparer, il était naturellement nerveux pour la première lecture. « Je suis assis là, me disant : « Mon Dieu, je dois jouer ces 15 personnages et être jugé par tout le monde dans la salle, y compris les dirigeants des studios Universal, y compris Jason Blum et tout ça… et je n’ai même pas encore trouvé certains des personnages », se souvient-il. « Ça s’est passé très, très vite. » Pourtant, McAvoy ne semble pas trop déçu de la façon dont les choses se sont déroulées. Notant que cela peut empêcher un acteur de trop réfléchir, il a suggéré : « Parfois, arriver à la dernière minute est la meilleure solution. » Hmm… [in our best PR voice] Peut-être que Phoenix essayait juste d’aider !