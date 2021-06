Joaquin Phoenix n’imposera pas le véganisme à River, fils de Rooney Mara

Joaquin Phoenix a consacré une grande partie de sa vie au véganisme, mais il dit qu’il ne forcera pas son fils à faire de même.

L’acteur oscarisé, connu pour garder sa vie de famille à l’abri des projecteurs, a fait un rare commentaire au Sunday Times sur l’éducation de son bébé River avec sa partenaire, l’actrice Rooney Mara.

Le couple a accueilli l’enfant, qu’ils ont nommé d’après le défunt frère musicien de Phoenix, en septembre 2020, selon des informations. Ils ont abordé publiquement la naissance de leur fils pour la première fois le mois suivant, dans un éditorial pour People sur la séparation familiale à la frontière.

Dans l’article publié dimanche, la star du « Joker » a déclaré qu’il « espère que » River veut être végétalien, mais ce n’est pas à l’acteur de décider.

« Je ne vais pas imposer ma croyance à mon enfant », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que ce soit juste. »

Mais Phoenix a déclaré qu’il « allait éduquer (River) sur la réalité » de l’industrie de la viande et des produits laitiers.

« Je ne vais pas l’endoctriner avec l’idée que McDonald’s a un Happy Meal parce qu’il n’y a rien de joyeux dans ce repas », a-t-il poursuivi. « Et je ne vais pas lui dire que c’est bien de lire des livres sur tous les merveilleux petits animaux de la ferme, et ils disent » oink oink oink « et » moo moo moo « , et ne lui disent pas que c’est ce qu’est un hamburger. «

Il a ajouté: « Je ne vais donc pas perpétuer le mensonge, mais je ne vais pas non plus le forcer à être végétalien. Je le soutiendrai. C’est mon plan. »

People for the Ethical Treatment of Animals a couronné Phoenix la personne de l’année du groupe en 2019. L’acteur est apparu dans plusieurs campagnes publicitaires de PETA, dont une dans laquelle il s’est « noyé » pour « montrer comment les poissons souffrent généralement dans leurs derniers moments de vie, « , a déclaré PETA.

Phoenix a exprimé son point de vue sur le bien-être animal, se lançant dans une attaque contre l’industrie laitière lors de son discours d’acceptation du meilleur acteur aux Oscars 2020.

« Nous nous sentons en droit d’inséminer artificiellement une vache, et quand elle met bas, nous lui volons son bébé, même si ses cris d’angoisse sont indéniables », a-t-il déclaré. « Et puis on prend son lait qui est destiné à son veau et on le met dans notre café et nos céréales. »

Le discours a touché les producteurs laitiers, qui ont déclaré que l’acteur n’était pas informé des problèmes qu’il défendait.

« Nous avons un pays libre, avec la liberté d’expression, mais nous souhaitons que Joaquin Phoenix parle avec nous plutôt qu’à nous, car s’il le faisait, il en apprendrait beaucoup sur l’engagement des producteurs laitiers pour le bien-être des animaux », a déclaré Alan Bjerga, porte-parole de la Fédération nationale des producteurs de lait, à la suite du discours de Phoenix aux Oscars.

Collaborateurs : Erin Jensen, Bryan Alexander, USA AUJOURD’HUI ; Rick Barrett, sentinelle du Milwaukee Journal