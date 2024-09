Joaquin Phoenix, la star de «Joker 2», était nerveux à l’idée de chanter avec Lady Gaga, déclare le réalisateur

Vers la fin de 2019 JokerDans ce tourbillon cinématographique de brutalité, de chaos et de traumatismes, le réalisateur Todd Phillips a demandé à la star Joaquin Phoenix de se tenir debout sur les décombres d’un accident de voiture et de se couvrir le visage d’un sourire sanglant avec sa main tandis que Gotham City brûlait autour de lui. Dans ces derniers moments partagés par le public avec Arthur Fleck, Phillips a réalisé qu’il ne pouvait pas se défaire de son affection persistante et floue pour le même personnage qui, plus tôt dans le film, a tiré une balle dans la tête d’un animateur de talk-show – et, d’une manière étrange, a également tiré une flèche dans le cœur de Phillips.

« Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi », confie Phillips Divertissement hebdomadaire avec un rire, alors qu’il accepte son désir de passer plus de temps avec le protagoniste complexe, violent et anti-protagoniste de Jokerdont lui et Phoenix se sont associés pour développer l’histoire dans la prochaine suite musicale Joker : Folie à Deux (en salles le 4 octobre).

« Après le premier JokerJoaquin et moi étions vraiment tristes. Comme, vraiment « C’était triste. Nous ne voulions pas que cela se termine », a déclaré Phillips lorsqu’on lui a demandé pourquoi il s’était senti obligé de faire un deuxième film inspiré par l’histoire des origines du super-vilain de DC Comics (mais en fin de compte en rupture avec les traditions). « Non seulement parce que nous aimons travailler ensemble, mais parce que nous ne voulions pas quitter Arthur. Nous aimions Arthur et nous nous sommes attachés à ce personnage. En d’autres termes, c’était pour passer plus de temps avec Arthur. »

Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn et Joaquin Phoenix dans le rôle du Joker dans « Joker : Folie à Deux ».

Niko Tavernise/Warner Bros.



La façon dont Phillips parle de l’avenir Batman Le méchant déborde de grâce paternelle, d’une volonté de comprendre et de faire de la place pour la situation critique du personnage. De nombreux spectateurs n’ont pas pu voir au-delà des crimes odieux qu’il a commis dans le premier film, qui a vu Arthur se rebeller contre un système social qui l’a ostracisé, déclencher par inadvertance une guerre des classes et assassiner sa propre mère après avoir accepté les abus de son enfance qui ont affligé sa vie d’adulte.

« Il avait des problèmes, c’est clair. Mais il y a une lumière, une beauté et une romance en lui », poursuit Phillips. « C’est quelque chose dont Joaquin et moi avons parlé très tôt : oui, il est en décalage avec le monde. Cependant, il y a une romance en lui, et il y a de la musique en lui. »

Et non, Phillips ne veut pas dire cela seulement au sens figuré.

Dans Folie à Deux — un film beaucoup plus fantastique et particulièrement tendre que le premier — Phillips, Phoenix et la nouvelle venue de la série, Lady Gaga, entraînent Arthur dans un voyage musical après qu’il ait trouvé l’amour avec Lee Quinzel, une autre patiente de l’hôpital d’État d’Arkham qui, sous l’aile d’Arthur, embrasse son propre esprit néfaste alors qu’elle évolue vers la méchante plus connue sous le nom de Harley Quinn. Pourtant, vers le début du film, avant que la grandiloquence ne commence, la façade endurcie d’Arthur fond lorsqu’il rencontre pour la première fois Lee, jouée par Gaga, alors qu’elle s’évanouit à l’idée qu’Arthur fasse exploser la cervelle d’un homme.

Certes, une histoire d’amour peut être « assez violente » sur le plan émotionnel, affirme Phillips, mais l’idée du film n’était pas d’associer l’amour à la violence ou à la brutalité. Un musicothérapeute d’Arkham énonce le principe fondamental du film dès le début, en disant à Lee et Arthur que « la musique guérit les fractures qui nous habitent ». Comme rien d’autre ne semble apaiser Arthur, Phillips dit qu’il a voulu explorer des méthodes non traditionnelles pour révéler la chaleur qu’il a d’abord vue chez le personnage.

« Que se passe-t-il lorsqu’un homme qui entend de la musique dans sa tête trouve l’amour pour la première fois de sa vie ? Peut-être que la musique qu’il entend dans sa tête commence à sortir. Pourquoi cette musique ne sortirait-elle pas lorsqu’il rencontre quelqu’un qui lui accorde du temps ? Son plus gros problème dans le premier film, en dehors du traumatisme de l’enfance, était un grave manque d’amour », explique Phillips, faisant référence à la musicalité d’Arthur (voir : danser dans les escaliers ou dans les coulisses du film). Spectacle de Murray Franklin) qui prend vie dans des scènes semi-sordides de psychose sonore. Arthur et Lee chantent tout, depuis une version gospel de « Gonna Build a Mountain » de Sammy Davis Jr. jusqu’à une interprétation maniaque et jubilatoire de « Get Happy » de Judy Garland, presque tout cela dans l’esprit d’Arthur.

Joaquin Phoenix dans le rôle d’Arthur Fleck dans « Joker : Folie à Deux ».

Niko Tavernise/Warner Bros.



Il y a une méthode derrière cette folie, aussi bien pour Arthur que pour Phillips. Le réalisateur a choisi des chansons que Phoenix et Gaga devaient chanter (que le duo a interprétées en direct sur le plateau) avec une intention émotionnelle – et il pense que les standards pop sont ceux que la mère d’Arthur « jouait dans l’appartement » quand il était enfant.

« Ce n’est pas étrange qu’il connaisse les paroles de quelque chose comme « For Once in My Life » », dit Phillips à propos de la chanson classique popularisée par des versions de Stevie Wonder, des Temptations, du défunt collaborateur de Gaga, Tony Bennett, et même de Frank Sinatra. « Je ne sais pas si je crois que c’est la première fois que Frank Sinatra trouve quelqu’un qui a besoin de lui. Mais quand Arthur la chante, c’est le cas. Le sens est différent et, d’une certaine manière, c’est plus émotionnel. »

Phoenix a certainement ressenti ces émotions sur le plateau avec Gaga, se souvient Phillips, en particulier lors du tournage de séquences de chant et de danse extrêmement intimidantes (chorégraphiées par Michael Arnold) avec des décors élaborés, des numéros de claquettes et les voix en direct susmentionnées – le tout avec la pression supplémentaire de la présence de Gaga, lauréate d’un Oscar et de 13 Grammy Awards, à ses côtés.

Inscrivez-vous pour Divertissement hebdomadaireNewsletter quotidienne gratuite de pour obtenir des informations télévisées de dernière minute, des premiers aperçus exclusifs, des récapitulatifs, des critiques, des interviews avec vos stars préférées et bien plus encore.

Phillips affirme que Gaga a « à 100 % » donné des conseils à Phoenix sur le tournage, et qu’il « était malade tous les jours » à cause de ces parties du tournage. Le réalisateur dit que Phoenix a dû chanter avec Gaga dès le neuvième jour du long tournage, mais l’endroit où le duo s’est retrouvé était magique à voir.

« La vérité, c’est qu’ils se donnaient mutuellement des conseils. Il lui donnait des conseils sur le métier d’actrice ; elle a joué dans des films, mais il est Joaquin PhoenixElle lui a donné des conseils sur la musique parce qu’elle est Lady Gaga« C’est ce que devraient être les films : une collaboration géante », explique Phillips, ajoutant que les notes de Phoenix à Gaga étaient beaucoup moins évidentes et parfois exprimées uniquement en « étant vraiment généreuse » avec sa vulnérabilité dans une scène, alors que « ses notes étaient un peu plus spécifiques parce que c’est comme si vous ne parveniez pas à atteindre la note là. C’est différent. Il y a moins de place pour l’interprétation », conclut-il.

Phillips a dû lui aussi prendre des décisions, alors qu’il essayait de se frayer un chemin entre l’obsession des fans pour classer le genre de son dernier film. S’agit-il d’une comédie musicale ou non ? La réponse n’est pas vraiment importante, étant donné que l’univers du film est opposé aux fins heureuses de toutes sortes, une notion qui rend la nature colorée et tendue de ses séquences musicales furieuses, conflictuelles et souvent conflictuelles si captivantes en soi.



Todd Phillips dirige Lady Gaga et Joaquin Phoenix dans « Joker : Folie à Deux ».

Niko Tavernise/Warner Bros.



Mais c’est juste la vie – et l’amour – pour quelqu’un comme Arthur.

« J’ai été un peu critiqué pour avoir dit que ce n’était pas vraiment une comédie musicale. Je ne disais pas ça parce que j’avais peur du terme « comédie musicale ». J’adore les comédies musicales et il y a certainement de la musique dans le film. Il se pourrait même que ce soit une comédie musicale », explique Phillips. « Pour être clair, la plupart du temps, quand je vois une comédie musicale, je sors du film en me sentant mieux qu’à mon arrivée. Pour ce film, je ne suis pas sûr que ce soit la même chose. Je ne voudrais pas être trompeur et dire que vous allez siffler les chansons de ce film en rentrant chez vous après l’avoir vu. »